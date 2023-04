Set rutes amb bici per Collserola per a tots els públics i dificultats

La serra de Collserola és una de les serres de la Serralada Litoral catalana, la major part de la qual constitueix el Parc Natural de Collserola. Amb una superfície d'unes 11.000 hectàrees, es troba entre els rius Besòs i Llobregat. Destaca per separar el pla de Barcelona de la depressió del Vallès.

El seu punt àlgid s'ubica als 516,2 metres d'altitud, on trobem el cim del Tibidabo. El Turó del Puig (477,2 metres), el Puig d'Olorda (436,4 metres) o el Turó de Valldaura (421,3 metres) són altres dels punts reconeguts de la serralada.

A Collserola trobareu més de 250 quilòmetres de xarxa d'ús ciclista. Segons recorda el Parc Natural, en la zona que afecta només es pot circular per la Xarxa d'Ús ciclista, amb un límit de velocitat de 20 km/h. No podem anar per corriols, ni fer descensos, i també està prohibit fer cuses. Es tracta d'un gran ambient natural, amb diversitat de flora i fauna, i on gairebé totes les espècies animals del bosc mediterrani hi són presents. Així doncs, un indret ideal per a realitzar-hi activitat física i diversos esports.

Per això, us proposem diverses rutes amb bicicleta per la serra de Collserola, tant pel parc com més enllà. En concret, set recorreguts de diverses dificultats, que podeu realitzar amb bicicleta de muntanya.



Del vessant sud al vessant nord per la Valldaura

Aquesta ruta suggerida al lloc web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona és un itinerari circular que transcorre pels dos vessants de la muntanya, amb un total de 20,4 quilòmetres i de dificultat alta. S'inicia a Barcelona i baixa fins al Vallès, tornant a la ciutat després d'un ressenyable ascens.

Com a punts destacats hem d'assenyalar la pujada inicial per la pista de Llars Mundet amb un pendent que porta fins al Passeig de les Aigües. En el primer tram gaudirem d'una bona panoràmica de la plana litoral, amb Barcelona als peus.

Barcelona vista des de Collserola. — Robert Peña/Arxiu del Parc

Enfilarem fins al Coll de la Magarola i ens acomiadarem del vessant barceloní amb el Tibidabo a l'esquena. Baixarem sempre amb precaució i arribarem a la zona de pícnic on podem fer un descans. Seguirem amb el segon tram seguint la riera que travessarem en tres ocasions. Començarem l'ascens final passejant per un bosc, fins a dalt d'una carena on podrem observar les dues valls. I ja podrem iniciar el descens final fins al Velòdrom.



Powered by Wikiloc

Els secrets de Collserola

Es tracta d'una ruta ideal per fer amb nens, recomanada especialment a partir dels dotze anys. La dificultat és baixa i la longitud del recorregut és d'uns 1,7 km, segons indica en aquesta ruta de la Xarxa de Parcs.

Torre de Collserola. — Robert Peña/Arxiu del Parc

Es tracta d'una passejada que arranca al centre d'informació del parc, agafant el camí de l'escola Xiprers. Hi ha un parell de pujades destacades, una d'aquestes a l'inici, que ens pot fer posar el peu a terra. Després d'un camí planer, el recorregut torna a picar lleugerament cap amunt, fins a arribar a una vista panoràmica i un espai més obert, fins a afrontar el darrer tram fort.



Un passeig arran de riera

Seguim amb rutes de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona amb aquest itinerari de dificultat baixa. Es tracta d'una ruta que té una longitud d'11 km, en un itinerari circular i sense trams de carretera, segons indica en el seu lloc web. Precisament aquest fet fa que puguem realitzar el passeig de forma tranquil·la i també amb joves i nens. Tot i alguna pujada i baixada, tampoc és especialment exigent, i avança a través d'una zona molt agradable.

Barbacoes a l'àrea de Can Coll. — Robert Peña/Arxiu del Parc

L'inici és a l'àrea de lleure Can Coll, al km 2 de la carretera de Cerdanyola a Horta. Comença per grans esplanades al costat de la riera per a després endinsar-se cap al bosc. La ruta supera un pontet sobre la riera fins a arribar una pista, circulant sempre a prop de la riera i els torrents.

Després d'una lleugera pujada l'ascens s'accentua tot pujant per la serra de na Joana, fins al turó Pelat, el punt més alt, des d'on ja s'inicia el descens. La ruta recupera la pista de can Catà i torna a l'àrea de lleure de can Coll.



Powered by Wikiloc

A vista d'ocell

Aquesta és una altra ruta ideal per gaudir de l'entorn, també amb els nens, puix la dificultat és baixa i es tracta d'una ruta panoràmica en conjunt. La longitud és de 3,9 km amb un recorregut ideal per a fer una passejada en bicicleta, recomanada per a edats a partir dels nou anys. Segons indica la Xarxa de Parcs, transita per pista tancada a la circulació rodada i que té una rampa pavimentada d'uns 300 metres.

La passejada comença al punt d'accés del Passeig de les Aigües per la zona del Baix Llobregat. Començarem amb vista sobre la vall del Llobregat amb Sant Just als peus i el massís del Garraf i d'Olèrdola al darrere, i després veurem el relleu de la ciutat com es perfila amb el mar de fons.

Carena de Sant Pere Martir. — Robert Peña/Arxiu del Parc

Després d'una rampa pavimentada exigent arribarem a una passera de fusta i al Mirador dels Xiprers. Des d'aleshores el camí és molt més planer i de bon pedalar, ja fins al final de la ruta prevista.



Vestigis d'un passat a l'obaga del bosc

Seguim amb una altra proposta de la Xarxa de Parcs, ara de dificultat mitjana. Es tracta d'una ruta de 14,1 km, que transcorren per un itinerari circular i exigent pels dos trams durs i amb fort pendent. Cal un cert nivell de resistència i bagatge ciclista, no és tracta d'una passejada, per bé que tingui indrets fantàstics per gaudir de l'entorn.

Comencem al complex esportiu La Bonaigua de Sant Just Desvern. Enfilem vall amunt per anar passant pels tres trams molt diferenciats. El primer és un ascens molt pronunciat fins al coll de les torres, enllaçant amb el segon tram, el Torrent del Bosc Llarg, amb un tram de baixada i planer.

Bosc mixt d'alzines i pins. — Xavi Lago/Arxiu del Parc

El recorregut passa per les ruïnes de l'antic monestir cistercenc femení, Santa Margarida de Valldonzella, i també per la font que porta el mateix nom (sense garanties sanitàries). Segueix per la Torre del Bisbe (masia fortificada) fins iniciar el tercer tram, una pujada llarga i continuada que ens durà fins a la carretera de Molins. Aquest tram també passa per diversos punts d'interès, en un descens en el qual tornarem a la vall de Sant Just i fins al punt inicial.



Tibidabo des de Sant Cugat

Acabem amb un parell de rutes que recollim del portal Komoot. Es tracta d'una ruta circular pel Parc Natural de Collserola, de dificultat difícil. El passeig amb bicicleta requereix una molt bona forma física, i transcorre per pistes pavimentades majoritàriament. Els 38,3 km de distància es poden recórrer en unes 3:15 hores si anem a una velocitat propera als 12 km/h. El desnivell és de 890 metres.

Vista al cim del Tibidabo. — Robert Peña/Arxiu del Parc

L'inici el trobem al costat d'un aparcament. El recorregut escarpat s'inicia prop del pi d'en Xandri, per pujar fins a l'ermita de Sant Medir i finalment al Tibidabo, el punt més alt. Després d'un descens i un tram que tendeix lleugerament a pujar, comencem a baixar passant per la carretera dels ocells, i acabem amb un puja i baixa constant fins a tornar al punt d'inici.



Font de Vista Rica

I acabem amb aquesta altra ruta circular des de Vallcarca que també trobem a Komoot. Un altre passeig difícil en bici, pel qual també haurem de tenir una bona forma física. En aquest cas passa també per pistes pavimentades. La ruta és més curta, de 16,5 km i 470 metres de desnivell, i que podrem recórrer en poc més d'1:15 hores si anem a 12,7 km/h.

Vista al cim del Tibidabo. — Robert Peña/Arxiu del Parc

L'inici és accessible amb transport públic, just a l'estació de tren de Vallcarca. En aquest cas, la primera meitat de la ruta es tracta d'un ascens fins al temple del Tibidabo, passant per la Font Vista Rica. I la segona meitat bàsicament es tracta d'un descens, que ens tornarà al punt d'inici. I és que pràcticament refarem el nostre camí que passa pel turó de Collserola, travessant la ronda de Dalt i fins a arribar de nou a l'estació de tren de Vallcarca. En aquest sentit, cal destacar que passa durant uns 15 km de carretera.