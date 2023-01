Quatre rutes temàtiques per fer a peu per resseguir la història de Catalunya

Els carrers i les places dels nostres pobles i ciutats han vist i guarden molta història i moments ressenyables de Catalunya. Però lluny d'aquests nuclis, ressenyable és també el paper històric que tenen els camins d'absolutament tot el nostre territori.

Una bona opció per rememorar, recordar o conèixer aquesta història és resseguir aquestes travesses que també han trepitjat personatges de llegenda, que formen part de l'imaginari col·lectiu. Per això, us proposem cinc rutes, camins o itineraris temàtics de Catalunya per a tots els públics.

Camí de Sant Jaume

El Camí de Sant Jaume té el seu inici a Catalunya al Cap de Creus (Costa Brava) i la seva fi a Alcarràs (Terres de Lleida), per a després endinsar-se en terres aragoneses. A la dècada de 1980 s'inicia la recuperació d'aquest tram català, i el 1993 el Camí és declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

L'origen del Camí de Sant Jaume es remunta a principis del segle IX, com a punt important de pelegrinatge. Amb l'afluència de visitants, es creen esglésies, monestirs, fondes i hospitals.

La muntanya de Montserrat, un dels punts d'interès del Camí de Sant Jaume. — Catalunya Experience

El tram català està senyalitzat amb indicadors: pals de tres metres d'alçada amb banderoles blaves amb el símbol de la petxina o vieira, un dels atributs de sant Jaume. El camí té dos possibles inicis: el del Port de la Selva, amb el valor simbòlic de partir d'arran de mar, i el de la Jonquera, que enllaça amb una de les principals rutes europees.

El recorregut és apte per a iniciats, i té un total de 470 km que es preveuen superar amb 98 hores. La ruta senyalitzada passa per les comarques següents: Alt Empordà, Anoia, Bages, Garrotxa, Gironès, Osona, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell. Alguns dels punts d'interès són el Monestir de Sant Pere de Rodes o Montserrat.

Camí dels Bons Homes (GR 107)

El Camí dels Bons Homes és un clàssic de Catalunya, que permet a l'excursionista entrar en la història medieval. Una de les rutes dels càtars quan es van exiliar del sud de França sortia del castell de Montsegur, en terres franceses, i arribava fins al santuari de Queralt, a Berga (Berguedà). Ara, el recorregut és el sender GR 107, que es pot fer a peu o en bicicleta.

Si resseguim el Camí dels Bons Homes podrem gaudir de la bellesa de l'espectacular Parc Natural del Cadí-Moixeró. En aquesta zona destaca el Pedraforca: els dos cims separats per un gran coll són icònics del territori.

El Pedraforca és una icona de Catalunya i també del Camí dels Bons Homes. — Catalunya Experience

La distància del recorregut és de 200 km i es preveu que es pugui completar per a excursionistes debutants amb 9-10 dies. El recorregut trepitja les comarques d'Alt Urgell, Berguedà, Cerdanya, Solsonès. Els punts d'interès més destacats són Rasos de Peguera, Gósol, Pedraforca, Bagà, Bellver de Cerdanya, Prullans.

Ruta dels Maquis (GR 179)

El centre i el nord de Catalunya van viure a la dècada dels quaranta una intensa activitat dels maquis, combatents republicans que van continuar lluitant contra el règim franquista un cop finalitzada la Guerra Civil Espanyola l'any 1939. La Ruta dels Maquis recorre els camins més freqüentats per alguns dels maquis més coneguts, com Ramon Vila (Caracremada) o Marcel·lí Massana (Panxo).

La Ruta dels Maquis s'inicia al Santuari de Queralt, a Berga, i acaba a Manresa (Bages). El recorregut va pràcticament en paral·lel al riu Llobregat, però a certa distància. El paisatge de la zona té un relleu de muntanya mitjana i està entapissat de boscos espessos, segons recull Catalunya Experience.

La Ruta dels Maquis està senyalitzada i transita entre les comarques del Bages i el Berguedà, amb punts d'interès destacats com el Serrat dels Tres Hereus o el Santuari de Queralt. És un recorregut apte per a iniciats amb un total de 62,65 km, i un desnivell positiu de 1.426 m i 2.256 m.

La Ruta dels Refugis

Amb la Ruta dels Refugis podrem recórrer a peu les serres prelitorals de baixa muntanya de Prades i Montsant. El seu nom ve de l'enllaç circular que fa de quatre refugis del Parc Natural del Montsant i les muntanyes de Prades. La ruta ens permet gaudir de natura, patrimoni i descobrir pobles i racons amagats.

Es pot realitzar en quatre etapes, cada una amb punt final en un refugi de la zona, on es pot fer nit per seguir el recorregut l'endemà. Es tracta dels refugis de La Mussara, el de Mont-ral, el de Prades i el de Cornudella de Montsant.

La característica localitat de Siurana. — Turisme de Siurana

Es tracta d'una ruta de 89,40 km d'una durada aproximada de 4 dies, apta per a excursionistes iniciats. Recorre les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat, i els punts d'interès principals són Siurana (Cornudella de Montsant), Gallicant (Arbolí), Vilaplana, l'Albiol, Mont-ral, Capafonts, Prades i Albarca (Cornudella de Montsant).

Ruta pels espais de la Batalla de l'Ebre

Acabem amb un bonus track. I es tracta d'una ruta diferent, puix no es tracta d'un camí o una travessa concreta com a tal. Però cal parlar de la ruta pels espais de la Batalla de l'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre.

Es tracta d'un territori on s'han vist un dels moments més tràgics de la història contemporània de Catalunya. I de la que s'han recuperat espais decisius com trinxeres, refugis i monuments. I també hi trobem rutes que recorren les serres protagonistes.

A la comarca de la Ribera d'Ebre hi ha fins a sis espais històrics visitables, que formen part dels espais de la Batalla de l'Ebre. Es tracta del Refugi antiaeri de Benissanet, del refugi antiaeri de Flix, de les Trinxeres de Berrús a Riba-roja d'Ebre, del búnquer dels Reguers i del Campament del XV CE d'Ascó. A banda, també cal destacar el Castell de Miravet i el Castell de Móra d'Ebre, com a fortaleses històriques que han viscut molts conflictes al llarg de la història, també en formen part.