5 excursions a peu per descobrir els millors racons de Collserola

Fent de frontera entre el Barcelona i el Vallès Occidental hi trobem el Parc Natural de la serra de Collserola, un entorn natural a tocar de la ciutat. Gràcies al seu entramat de camins, ermites, vistes panoràmiques i fonts d'aigua, també és un lloc ideal per aquells qui busquen desconnectar passejant i fent excursions. Per això avui us proposem cinc excusions que podeu fer caminant per descobrir tots els racons de la serra de Collserola. Des d'itineraris que recorren tota la Carretera de les Aigües fins a un tram del GR6, passant per la ruta de les Meravelles o algunes travesses que arriben al Vallès.

Totes les rutes són aptes per a tots els nivells, encara que la l'extensió d'alguns itineraris fa recomanable un millor equipament i preparació. En qualsevol cas, el nivell tècnic de les rutes és molt moderat i gairebé sempre recorren pistes, senders i corriols ben senyalitzats. Motxilla, aigua, calçat adient, un entrepà i a caminar, s'ha dit!

Travessa completa pel Passeig de les Aigües

La primera ruta que us recomanem és una passejada de durada mitja i de nivell molt fàcil que recorre la vessant barcelonina de Collserola. Des dels carrers de Barcelona, en un moment s'arriba a l'emblemàtic Passeig de les Aigües, una gran pista de sorra força transitada per vianants i bicicletes que té unes vistes magnífiques de tota la ciutat. En aquesta ocasió, us proposem fer-lo sencer, de punta a punta, per meravellar-vos mirant el mar darrere dels edificis des d’un medi natural a tocar de la ciutat.

La caminada, d'uns 16 quilòmetres, comença a Penitents, a la parada de la línia 3 del metro de Barcelona, i ràpidament s'enfila cap al Turó de Collserola. Dibuixant el perímetre nord de la ciutat, passa pel Pla dels Maduixers, la Font del Mont, el Mirador dels Xiprers, Plaça Mireia, Finestrelles i finalment baixa cap a l'Avinguda Diagonal, on s'hi troba la parada de la línia 3 del metro Zona Universitària i el punt de destí de l'excursió.

Aquesta ruta es pot recórrer en un matí, preferiblement assolellat i sense núvols, per contemplar les vistes! Si es fa a pas lleuger dura una mica més de 3 hores i, encara que s'enlairi per la cresta de Collserola fins el Passeig de les Aigües, només té 150 metres de desnivell acumulat.

De Torre Baró al Tibidabo

No podem parlar de Collserola sense mencionar la joia de la corona de la serra: el Tibidabo. És un dels principals punts turístics de la ciutat de Barcelona, per la magnificència de l'església, per les impressionants vistes panoràmiques de 360º i pel parc d'atraccions infantils que s'hi troba.

En aquesta segona ruta que us proposem una ruta des de Torre Baró, l'extrem septentrional de la serra, fins a culminar el cim del Tibidabo. En total són uns 10 quilòmetres de bones vistes i sobretot de pujades, per això el nivell que marca l'itinerari és mitjà, que es pot completar amb una mica més de 2 hores.

El principi és al coll de Roquetes, on té parada l'autobús. Posteriorment ascendirem fins el Forat del Vent, amb una espectacular panoràmica, el Portell de Valldaura, el Turó de la Magarola, la capçalera del Torrent de la Salamandra i el Col de l'Erola, que és el punt més alt de la carretera de l'Arrabassada. Des d'allà ja divisarem el cim del Tibidabo i no haurem deixat en cap moment de veure les millors vistes de la ciutat.

De Baixador de Vallvidrera a Sant Cugat

La tercera ruta que podeu fer per explorar la serra de Collserola passa per la vessant del Vallès de la serra en direcció a Sant Cugat, on la vegetació és més frondosa perquè bona part del bosc queda a l'ombra durant el dia. La ruta té diversos punts d'interès i de parada, si es desitja. És de nivell fàcil, té una llargada d'uns 12 quilòmetres i es pot fer en aproximadament 4 hores.

La sortida és des de la parada de FGC de Baixador de Vallvidrera. Alerta, aquí! Els primers cotxes dels trens FGC no obren les portes en aquesta parada. Un cop fora de l'estació, començarem a caminar en direcció al Turó d'en Ferrer i el Turó dels Mussols i ben aviat trobarem la Vil·la Joana, la masia on va morir el poeta Jacint Verdaguer el 10 de juny de 1902. Aquest principi de ruta és el tram que fa més pujada, i conté bona part dels 500 metres de desnivell positiu que acumularà la caminada.

Un cop deixem la part alta de Collserola i ens endinsem a la obaga hi trobarem l'Ermita de Sant Medir, una capella romànica restaurada que conserva la seva estructura original. Quan superem la meitat del recorregut podem veure l'Ermita de Sant Adjutori, conformada per tres nivells: el primer preromànic i altres dos romànics. Finalment, arribem a Sant Cugat del Vallès passant pel Pi d'en Xandri, un pi pinyoner monumental de més de 230 anys d'antiguitat. A la ciutat vallesana hi trobarem el monestir, construït entre els segles IX i XIV, i també el nostre destí: l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat.

GR6 Etapa 1: Laberint d’Horta-Les Fonts

El GR6 és l'itinerari que va des del Parc del Laberint d'Horta, a Barcelona, fins al Monestir de Montserrat, i el seu primer tram passa per Collserola i arriba gairebé fins a Terrassa, al Vallès Occidental. Tot i que la tradició indiqui el contrari, aquesta primera ruta de 22 quilòmetres es pot fer sense haver d'arribar a completar el recorregut complet de tres etapes i 52 quilòmetres que originàriament s'havien de fer en un dia o una nit senceres.

El punt de sortida de l'excursió és l'extrem nord del barri barceloní d'Horta, i de seguida s'enfila cap a la serra de Collserola. Allà, el camí continua fins a la masia de Can Borrell, situada en una de les zones més aïllades del parc. El camí està ben senyalitzat i no té pèrdua, i permet connectar amb la natura mentre es passeja per la obaga de la vessant Vallès de la serra.

Abans d'arribar a Sant Cugat, on també hi veurem el monestir, toparem de cara amb el Pi d'en Xandri, igual que en la ruta anterior entre Vallvidrera i Sant Cugat. En aquesta ocasió, però, continuarem caminant més enllà fins arribar arriba a la urbanització de Les Fonts, al límit entre Terrassa i Sant Quize del Vallès, en un recorregut total que pot arribar a les 6 hores de durada.

Les Meravelles de Collserola

Aquesta última excursió, sota un nom inusual, agrupa algunes de les rutes curtes de Collserola i passa per un munt de llocs d'interès, entre ells 8 fonts d'aigua, 2 ermites, 2 forns de calç i 1 salt d'aigua. És una sortida llarga, dura aproximadament 7 hores, on es recomana portar menjar i parar un parell de vegades a reposar forces. La llargada total és d'uns 25 quilòmetres creuant des de la vessant barcelonina fins a la banda de Molins de Rei, amb un desnivell acumulat de 870 metres.

Es comença a caminar des del pantà de Vallvidrera, un racó amagat i preciós de Collserola, on es poden veure els animals que viuen al pantà i escoltar el cant dels ocells. Des d'allà pujarem seguint el GR96 fins el cim del Turó de Can Pasqual. Posteriorment, passarem per la font del Bon Pastor i després creuarem el rierol diverses vegades saltant els camins de pedres.

A continuació, deixarem enrere les fonts de Campreciós i Espinegar i arribarem al salt d'aigua de 4 metres, i després d'admirar-lo ens dirigirem com si anèssim a Sant Quirze. La pujada a la Torre del Moro serà l'últim repte de l'excursió amb una zona poc ombrívola però amb unes vistes impressionants, i a la font de Can Llevallol ens podrem hidratar. La ruta finalitza a l'estació de Rodalies de Molins de Rei.