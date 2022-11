El Parc de Collserola va rebre 6,4 milions de visitants el 2021, xifra rècord

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola estima que l'any passat l'espai va atraure 6,4 milions de visitants. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ressalta que es tracta d’una xifra rècord, la qual atribueix a la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure prop de casa arran de la situació sanitària provocada per la covid.

Tanmateix, la previsió pel 2022 no és tornar a trencar records. Segons dades publicades aquest dissabte, enguany el ritme és menor i l'ens preveu tancar l'any amb 5 milions de visites. Tot i el descens, és un volum de gent superior al que visitava el parc abans de la pandèmia. El Consorci del Parc Natural de Collserola celebra que les dades de visitants avalen la necessitat del pla especial de protecció aprovat l'abril del 2021.

Protegir Collserola amb el PEPNat

L'AMB recorda que el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), planteja dues estratègies per concentrar els visitants en determinats àmbits. Per una banda, aposta per reforçar la xarxa d'infraestructures d'ús públic perquè les activitats es concentrin a la perifèria de la serralada. Al mateix temps, prioritza la disminució de la pressió social en àrees sensibles. Per exemple, es modula l'accés per a mitjans no motoritzats.

Finalment, l'AMB subratlla que el pla especial, que també inclou la identificació de 450 elements patrimonials, té com a objectiu final la gestió sostenible de l'ús social del parc, preservant la biodiversitat i fomentant el manteniment i millora del paisatge.