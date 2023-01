6 propostes imprescindibles per descobrir el Bages

El Bages és una de les moltes comarques que es reivindiquen com el cor de Catalunya. El seu patrimoni cultural i històric, els seus indrets per connectar amb la natura i la seva oferta gastronòmica i enoturística l'acrediten.



En aquesta comarca, cal destacar que, fa més de 36 milions d'anys, al cor geogràfic de Catalunya existia un mar que va desaparèixer amb l'aixecament dels Pirineus, en un procés que ens ha deixat espectaculars formacions rocoses i rics recursos naturals. Ara, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central treballa per protegir aquest patrimoni geològic, format pels municipis de la comarca del Bages, el municipi de Collbató (Baix Llobregat) i els municipis Calders, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló (Moianès).

Si tot plegat us sona ben poc, us proposem sis propostes ben diverses que podeu fer en aquesta comarca de la província de Barcelona a la Catalunya Central, capitanejada per Manresa. La població de la comarca està a tocar els 180.000 habitants, segons les darreres dades de l'Idescat.

Montserrat

No tenim millor manera per arrancar que parlant de la muntanya de Montserrat, un dels símbols de Catalunya, en ser un lloc únic al món per la peculiaritat de la seva silueta i formació. Hi trobem el santuari de la Mare de Déu i el monestir benedictí, on molts pelegrins arriben d'arreu per venerar la Moreneta.

La muntanya de Montserrat, un dels símbols de la comarca, i de Catalunya. — Bages Turisme

En realitat, es tracta d'un antic ventall costaner, amb un relleu format per centenars de metres de conglomerats ben fonamentats i resistents a l'erosió, conjuntament amb un sistema de fractures verticals, modelat al llarg dels anys. La Muntanya de Montserrat és el gran referent del Geoparc, amb un gran valor estètic i de rellevància internacional.

Cardona

El municipi de Cardona és un dels que més encant tenen de la comarca. Essencialment pel seu castell, una de les fortaleses medievals més importants i ben conservades de Catalunya, erigida sobre un turó. Les imatges parlen per si soles.

El castell s'ubica precisament en un dels altres atractius de Cardona: la Vall Salina. La sal s'hi explota des del Neolític i la potassa es va explotar entre els anys 1929 i 1990. Les velles instal·lacions de la mina Nieves també conformen un ressenyable patrimoni miner.

DO Pla de Bages

Una de les apostes dels darrers anys a la comarca ha estat impulsar l'enoturisme i la seva Denominació d'Origen Pla de Bages, on es troben inscrits fins a 14 cellers. Es tracta majoritàriament d'explotacions familiars i amb vinya pròpia, el que es tradueix en caràcter, personalitat i qualitat, segons Bages Turisme.

Unes vinyes de la DO Pla de Bages. — Bages Turisme

Els conreus de vinya segueixen les valls fluvials, per bé que abans ocuparen molts vessants de muntanya a base d'innumerables de feixes. Els sòls derivats de terrenys argilosos i margosos al Pla de Bages, i margosos i calcaris a les zones més accidentades dels límits de la conca central, són els sòls predominants amb viticultura al Geoparc, segons recull el lloc web turístic.

Sant Benet de Bages

El Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, és una de les joies de la corona de la comarca. Actualment, hi trobem una gran quantitat de propostes i experiències molt interessants per a tots els públics.

Hi destaca especialment el monestir medieval de Sant Benet de Bages, un dels referents del romànic de Catalunya. Dins mateix del monestir, ens podem endinsar en l'antiga residència d'estiueig de la família del pintor modernista Ramon Casas.

El monestir medieval de Sant Benet de Bages. — Bages Turisme

Al costat del monestir, hi trobem la Fundació Alícia, un centre d'investigació sobre la cuina i per aprendre a menjar millor. I lligat a una oferta gastronòmica de referència amb tres restaurants i l'Hotel Món Sant Benet de 4 estrelles.

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Si el que volem fer és una aposta directa i total per la natura, entre el Bages i el Vallès Occidental hi trobem el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on s'erigeix el Montcau (1.056 m). Al vessant nord, les Valls del Montcau dibuixen una geografia de superfície accidentada en què se succeeixen carenes muntanyoses separades per valls travessades per torrents on hi trobem abundant vegetació, com detalla Bages Turisme.

D'altra banda, també hi trobem dos pobles tan particulars com Mura i Talamanca, dos indrets que conserven el seu entorn rural enmig del parc. I envoltats de carenes, torrents, gorgs, coves, fonts i balmes.

Manresa

I no podíem acabar la visita al Bages sense parlar de Manresa, la capital de la comarca, que guarda un patrimoni més important del que molts pensen. Els seus carrers i places han estat escenari de tres moments àlgids d'aquesta ciutat històrica, coincidint amb les èpoques més representatives de la història de Catalunya. Hi trobem patrimoni medieval, ignasià i barroc, modernista i industrial, i també patrimoni natural.

La situació de Manresa dins el Geoparc també ajuda a explicar la seva història geològica. Les roques sobre les quals s'alça la ciutat remeten al mar que durant l'Eocè, al voltant de fa 40 milions d'anys, banyava les seves terres.