6 propostes per descobrir el Priorat: vi, oli i món rural

Els bons vins i els cellers són els protagonistes per a molts del Priorat, així com l'oli de bona qualitat. En aquest sentit, podem recórrer aquesta comarca a través de La Ruta del Vi de la DOQ Priorat, la Ruta del Vi de la DO Montsant i la Ruta dels Molins d'Oli.

Però no només de vi i oli viu l'home, sinó que el també ofereix al visitant un ventall de pobles particulars, patrimoni i monuments, entorn natural, turisme actiu i esport… "És una terra que satisfà l'enoturisme, però també el senderista, el ciclista, l'excursionista i, en definitiva, tots els amants del món rural", detalla el lloc web de Turisme Priorat. Per aixo, us proposem sis opcions per a tots els gustos.

La Ruta del Vi del Priorat

La Ruta del Vi del Priorat es distingeix per poder descobrir tant els vins de la DOQ Priorat (Denominació d'Origen Qualificada Priorat) com els de la DO Montsant (Denominació d'Orígen Montsant). La gran quantitat de cellers per visitar ofereix cada vegada més i millors experiències als visitants. No només podem fer un clàssic tast de vins o visites a cellers i bodegues, també podrem trepitjar raïm o viure la verema, per exemple.

Com recorda el lloc web turístic, els vins del Priorat i els vins del Montsant són reconeguts i apreciats arreu del món, per la qual cosa l'experiència és del tot especial. Sens dubte, un dels imprescindibles pels amants del vi de casa nostra (i de més enllà).

La Ruta dels Molins d'Oli

El Priorat també és terra d'oli d'oliva, i no un qualsevol, sinó d'una gran qualitat i reputació. La Ruta dels Molins d'Oli ens ajudarà a descobrir els secrets del valor d'aquest or líquid de la comarca.

Olives per fer oli del Priorat. — Turisme Priorat

En total, es poden visitar una desena de molins d'oli, en els quals es pot veure a primera línia els processos d'elaboració i conèixer les característiques organolèptiques d'uns olis d'oliva verge extra emparats per la DOP Siurana. L'oli és una joia per a la Mediterrània, i el del Priorat ho és especialment pel territori.

Siurana

Turisme Siurana defineix aquest indret com "un poblet de conte que porta el record de setges interminables i conquestes impossibles". I és que, sens dubte, Siurana ens ofereix una estampa de postal extraordinària, tant des de fora com des de dins, amb cases i carrers empedrats i les restes de la fortalesa sarraïna. Als peus, el pantà també ofereix diversitat d'esports aquàtics.

La característica localitat de Siurana. — Turisme de Siurana

Entre els edificis de Siurana cal destacar l'Església, d'estil romànic. Com detalla el lloc web turístic, té una portada amb un timpà figurat emmarcat per tres arquivoltes de mig punt, que descansen sobre sis columnes amb capitells. Des de Siurana també podem gaudir d'unes grans vistes a la Serra de Montsant, la Gritella i a les Muntanyes de Prades, així com dels seus penya-segats.

Parc Natural de la Serra de Montsant

El Montsant s'erigeix en un clar símbol del priorat i el territori. La seva orografia especial li donen una força i un encant molt especial. Es tracta d'un massís compacte, amb la major part del seu perímetre emmurallat per cingleres i roquissars de conglomerats oligocènics, detalla Turisme Priorat.

Té un gran poder simbòlic i espiritual, especialment per la fundació de la primera cartoixa de la península Ibèrica (Escaladei) i la intensa tradició eremítica. Aquest Parc Natural per la Generalitat de Catalunya també està acreditat per partida triple: Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), Certificació de qualitat lumínica i acústica, i Destí Turístic Starlight.

Cartoixa d'Escaladei

Precisament la cartoixa d'Escaladei ens recorda a l'arribada al segle XII dels monjos de l'Ordre de la Cartoixa per construir un monestir, fundant així aquesta primera cartoixa de la península Ibèrica. Van escollir un paratge singular, lligat a la història d'un pastor que va veure l'indret com Escaladei o "escala de Déu".

La cartoixa d'Escaladei. — Turisme Priorat

La Cartoixa va subsistir fins al 1835 travessant èpoques de gran esplendor. Va ser amb la desamortització de Mendizábal quan els monjos es van veure forçats a fugir, privats per decret de les terres, i van abandonar cel·les i claustres, l'església i l'hostatgeria. Avui dia es poden visitar les ruïnes recorrent l'exterior dels 3 claustres, l'església i el refectori, així com una cel·la reconstruïda amb tot detall, convertint-se pràcticament en visita obligada.

Museu de les mines de Bellmunt del Priorat

La Mina Eugènia va ser la mina de plom més important de Catalunya. Compta amb un total de 20 plantes subterrànies. Gràcies al Museu de les mines de Bellmunt del Priorat, podem rememorar el seu passat gràcies a la divulgació que se'n fa.

Amb les visites guiades es pot entrar a la primera planta, que s'ubica a 35 metres de profunditat, i podem recorre fins a 700 metres de la primera galeria. El recorregut el podem acompanyar de l'exposició museística i una passejada opcional per la colònia minera del poble.