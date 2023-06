6 gorgs i piscines d'aigua dolça naturals a Catalunya per combatre la calor

Amb l'arribada precoç de les altes temperatures, les ganes de fer una ruta per la natura, notar la brisa fresca entre els arbres i banyar-se en una piscina d'aigua dolça augmenten de forma gairebé exponencial.

Per sort, arreu de Catalunya existeixen desenes de racons naturals on descansar, fer un mos i gaudir d'una bona estona amb la família després d'una caminada satisfactòria. Hi ha gorgs de més fàcil accés, d'altres més grans o més profunds, però tots tenen alguna cosa que els fa especials.

Més enllà de la mítica Ruta dels 7 Gorgs, us proposem una llista de 6 piscines naturals i salts d'aigua per refrescar-vos aquest estiu.

Gorg Blau de Sant Aniol d'Aguja

Situat dins el territori de l'Alta Garrotxa, aquest gorg és tot un clàssic per als amants del senderisme, el barranquisme i l'escalada. Malgrat que es troba dins el municipi de Montagut i Oix, a la província de Girona, la ruta per arribar-hi comença i acaba a Sardenes, un poble a menys de 20 km d'Olot.

De camí fins al gorg trobareu ponts penjants i l'ermita romànica de Sant Aniol d'Aguja, que data del segle XI i va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional el 1983. L'aigua del Gorg Blau és cristal·lina, una característica que atrau els visitants d'arreu de la zona. Els caps de setmana i a l'estiu acostuma a estar força concorregut, però val la pena desplaçar-s'hi i, després d'una remullada, seguir per la riera de Sant Aniol fins al Salt del Brull.

Aquest darrer tram abans d'arribar a la cascada és més complicat, així que cal anar amb compte a l'hora de caminar sobre les pedres i no relliscar. No obstant això, s'hi pot accedir sense problemes i gaudir d'aquest indret amb tant encant.

Gorg dels Banyuts

A la comarca del Ripollès, dins el municipi de Gombrèn, hi trobareu el Gorg dels Banyuts, en una zona ombrívola i plena de misteri. De fet, hi ha una llegenda que gira al voltant d'aquesta piscina natural. Segons diu el relat popular, el Comte Arnau va ser llançat al gorg (una suposada porta a l'infern) després de matar un servent i, des de llavors, surt cada nit amb el seu cavall envoltat de foc.

El Gorg dels Banyuts és un indret ombrívol i de gran bellesa

Sigueu més o menys porucs, no heu de patir. El Gorg dels Banyuts és un lloc ideal per visitar amb la canalla, molt ben indicat i amb unes escales que faciliten l'accés.

Salts del Llobregat

També conegut amb el nom d'Ulls del Llobregat, aquest gorg s'ubica dins el terme municipal de Sant Fruitós de Bages. En aquest indret, el riu Llobregat crea una presa natural entre roques calcàries. Amb el pas del temps i la constància del riu, s'han format diversos canalons i cavitats des d'on brolla l'aigua amb força amb un desnivell de dos metres.

Ben a prop, a escassos quinze minuts, trobareu la Casa de les Set Tines de Talamanca, un conjunt de set tines circulars, arrenglerades una al costat de l'altra i perfectament conservades. Aquesta mena de construcció, que es feia servir al llarg dels segles XVIII i XIX a Catalunya, s'utilitzava per transformar el most en vi a la mateixa vinya.

Gorg del Nafre

Ubicat en el terme municipal de Copons, a la comarca de l'Anoia, el Gorg del Nafre és un indret de fàcil accés. La ruta per arribar-hi és apta per a tothom, ja que es tracta d'un camí planer que es pot recórrer fins i tot amb cotxet.



Al Gorg del Nafre s'hi pot accedir amb cotxet per un camí planer

Si enfileu el sender, en poc més de deu minuts arribareu al Salt del Nafre, un salt d'aigua de gairebé quatre metres que brolla entre la vegetació. Aquesta cascada omple un petit gorg, on els nens poden refrescar-se i jugar. És important subratllar que el volum d'aigua i la força del salt dependrà de les pluges i del cabal de la Riera Gran.

Toll del Vidre

Fent honor al seu nom, el Toll del Vidre és una piscina natural d'aigues cristal·lines. Situat a uns 7 km del poble d'Arnes, a la Terra Alta, és un destí ideal per refrescar-se en família. El gorg té un petit salt d'aigua i una extensió de pedres on posar-hi una tovallola i deixar les bosses.

L'arribada és molt fàcil, ja que hi ha un pàrquing de pagament (5 euros) tot just al costat del toll. Un cop aparcat el vehicle, només cal baixar unes escales per gaudir d'un paisatge de conte dins el Parc Natural dels Ports. Ara bé, si sou excursionistes, podeu agafar el camí forestal que hi ha indicat a la sortida del poble.

Els Empedrats

De tornada cap al nord, us proposem visitar Els Empedrats de Bagà, un indret idíl·lic a la zona del Parc Natural del Cadí. Recomanem deixar el cotxe en un aparcament que s'ha habilitat davant la masia de Cal Cerdanyola i, des d'allà, agafar el camí de poc més de 2 km que condueix fins al salt d'aigua. El recorregut és senzill, apte per als menuts i molt engrescador.

Durant el sender, trobareu diverses desviacions, entre elles una que us durà al Bullidor de la Llet. Si disposeu de temps, val la pena acostar-s'hi: es tracta d'una font natural d'aigua que brolla des d'una escletxa d'una paret de roca calcària. En època de pluges i desgel és un autèntic espectacle de la natura, però pot ser que s'assequi en determinats moments de l'any. Prepareu amb temps la sortida i no tindreu sorpreses!