Les vacances d'estiu són un moment ideal per compartir més temps amb la família, sobretot amb els més petits de casa. Podem escollir entre desenes d'activitats, però no hi ha res com una bona excursió per desconnectar i aprendre a valorar la natura plegats, sense pantalles pel mig ni el ritme frenètic del dia a dia. Això sí, amb una bona dosi de crema solar, gorra, aigua, i si pot ser, a la vora de fonts, gorgs, salts d'aigua, rieres i rierols, un llac o del mar per remullar-se durant el camí.

Dels Pirineus als Ports, hi ha desenes de rutes accessibles, ja sigui per la seva curta distància, el baix desnivell o les poques dificultats tècniques, per gaudir de la naturalesa amb els més petits. Us proposem 8 excursions fàcils per fer amb nens a l'estiu.

Camí de Ronda de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol

Fa calor, i l'estiu ens demana costa. Comencem per un camí de ronda, el de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empodrà) a Sant Pol. És un dels trams més bonics i senzills de la Costa Brava. Són uns cinc quilòmetres i dura una hora. Veureu penya-segats de pedra sobre el mar i aigües de color turquesa.

La cala Montjoi de Roses. — Maria Geli/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

El punt d'inici és la platja de Sant Feliu de Guíxols. Pugeu les escales que surten d'aquesta platja per agafar el camí de ronda. Haureu de creuar una urbanització fins a arribar a una pineda. Pel camí, trobareu la cala el Molí i la cala Maset. El camí continua cap a s'Agaró i la platja de Sant Pol, on podreu parar a banyar-vos. Arribat aquest punt, el camí de ronda es converteix en un passeig noucentista dissenyat per l'arquitecte Rafael Masó.

El camí de ronda de l’Ametlla a l’Ampolla

El camí de ronda de la Costa Brava és el més conegut, però no és l'únic. El sud de Catalunya amaga rutes idíliques a la vora de les platges i cales de la Costa Daurada, una d'elles és el camí de ronda de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla, un dels trams costaners més verges del país. S'inicia a la platja de l'Alguer i transcorre pel sender GR-92.

Amb una extensió de 16 km, l'excursió es pot fer en aproximadament quatre hores i és de baixa dificultat. De fet, està especialment indicat per a famílies, ja que permet refrescar-se i gaudir de l'entorn i del valor natural de cadascuna de les cales que es troben pel camí.

Collserola amb nens

Molt a prop de Barcelona i la seva àrea metropolitana tenim el Parc Natural de la Serra de Collserola, que ofereix desenes de rutes per fer amb nens. Una d'elles és la que surt de centre de Sant Cugat del Vallès, des de la plaça de Sant Octavià. Ja que hi som, la primera parada és el monestir de Sant Cugat. Després de visitar-lo caminem fins arribar a la plaça de Rotary, des d'on ens endinsem al bosc direcció la Masia de Can Borrell. Només cal anar seguint les indicacions.

Pel camí trobareu diversos punts que mereixen una parada, com el pi d'en Xandri, que fa 23 metres d'alçada, o la riera de Sant Medir, ideal per anar-se refrescant. El camí és força planer i són uns 13 quilòmetres.

Excursió a la punta del Fangar

A l'extrem sud de Catalunya trobem un dels paratges més peculiars del territori: la punta del Fangar, a la desembocadura de l'Ebre. És ideal per fer una ruta amb nens, ja que el camí és completament pla i a la vora del mar per anar-se remullant. El destí final és el far del Fangar i el punt de partida la platja de la Marquesa. Per arribar-hi, només cal que segueixis les indicacions de les carreteres locals de l'Ampolla o Deltebre.

Un grup de flamencs a la punta del Fangar del Delta amb el far de fons — Anna Ferràs / ACN

Deixem el cotxe en un dels pàrquings habilitats i continuem a peu. És una excursió d'uns vuit quilòmetres (anada i tornada) i dura unes dues hores. És recomanable fer-la cap a la tarda/vespre, quan el sol ja no pica tan fort. Pel camí podràs aturar-te per agafar petxines i observar el vol dels ocells entre les dunes.

La volta a l'Estany de Banyoles

L'estany de Banyoles és el destí perfecte per passar el diumenge i passejar amb calma, tot gaudint de la naturalesa. Si hi ha una caminada popular a la comarca és la volta a l'Estany. És ideal per fer-la quan fa bon temps, ja que són uns sis quilòmetres i mig d'una ruta que es poden fer amb poc més d'una hora. Permet contemplar nombrosos i variats punts d'interès com el bosc de Can Morgat, els parcs de la Draga i de Coromina, els estanyols Nou i del Vilar i l'església romànica de Santa Maria de Porqueres.



La ruta del trencapinyes, a la serra de Cadí

Qui ha dit que l'alta muntanya no és per nens? El Parc Natural del Cadí, al Berguedà, té diverses rutes assequibles per a totes les edats. Una d'elles és la ruta del trencapinyes, un recorregut circular d'uns 2,5 km que té per objectiu veure aquest curiós ocell i gaudir del paisatge i les vistes.

Parc Nacional del Cadí. — Generalitat de Catalunya

La ruta està senyalitzada i el punt de partida és l'aparcament que hi ha abans d'arribar al refugi de Rebost. Deixem el cotxe i ens endinsem en un bosc de pi negre a través d'una pista forestal. La pròxima parada és el mirador dels Orris, amb una vista espectacular de la vall de Gréixer i el massís del Pedraforca. Continuant el camí i arribem a un altra zona de pastura anomenada el pla de Bagà. Per tornar, només cal seguir la senyalització.



El Camí de la Santeta de Taüll

Ens quedem als Pirineus, però canviem de zona. La vall de Boí no només té un patrimoni cultural d'un valor incalculable, també té desenes de rutes i passejades per fer en família. Una d'elles és el camí de la Santeta de Taüll. Té 90 metres de desnivell i es pot fer en 30 minuts. Surt de la plaça de l'església de Santa Maria de Taüll. Després d'una petita rampa trobem l'entrada al camí de terra de la Santeta, que ens condueix a un mirador privilegiat de la vall.



La passarel·la del planell d'Aigüestortes

Ens quedem a la vall de Boí, però ens movem fins al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, on trobem la ruta del Planell d'Aigüestortes. Es tracta d'un recorregut circular format per una passarel·la de fusta que comença a l'aparcament de taxis de l'entrada del planell d'Aigüestortes, seguint la pista forestal.

Passarel·la fusta d'Aigüestortes. — Vall de Boí

Al cap d'uns metres travessem el pont de Morrano i trobem una passarel·la de 450 metres que ens endinsa pel planell d'Aigüestortes. És un itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda i ideal per famílies amb nens. Dura una hora i no té desnivell.