11 rutes per conèixer els escenaris històrics de la Guerra Civil a Catalunya

La història i el passat del territori es pot conèixer als llibres, als documentals, a les escoles i classes, en xerrades i debats, a través de la fotografia… Però si el que t'interessa és descobrir la historia de casa nostra en primera persona, apostar per rutes temàtiques diverses és una de les millors opcions.

Per això, destaquem un total d'onze rutes variades per conèixer els escenaris històrics de la Guerra Civil Espanyola al territori català. Es tracta tant de recorreguts de llarga distància, que van entre poblacions i amb cert quilometratge, fins a rutes per un territori bastant acotat o en centres d'interpretació.

Marcats pel 38 a la Batalla de l'Ebre

Una iniciativa recent pretén posar en valor un dels moments més ressenyables de la Guerra Civil com és la batalla de l'Ebre. Marcats pel 38 ofereix rutes guiades pels indrets on van succeir aquells combats, des de les parts més altes de la Terra Alta fins al Poble Vell de Corbera, un símbol d'aquest passatge històric.

L'objectiu és visibilitzar espais, històries i persones per aproximar la Batalla de l'Ebre i el que va significar pel territori. "Volem reivindicar el patrimoni històric d'una de les comarques més importants a escala estratègica durant la guerra, i ho volem fer a través de les històries dels civils que la van viure en primera persona", comentava fa uns mesos l'impulsor Enric Ubalde, en un reportatge a Públic.

Entre les rutes d'aquest projecte de responsabilitat social hi trobem trinxeres i refugis antiaeris amagats entre els boscos. Els itineraris escenifiquen i porten a la pràctica el projecte, amb la voluntat que el visitant senti, visqui i participi de l'experiència de visitar aquests espais.

La Ruta de la Guerra Civil al Maresme

Aquest març es va inaugurar la Ruta de la Guerra Civil al Maresme. Es tracta d'una que vol preservar la memòria democràtica de la comarca recuperant una vuitantena d'elements arquitectònics i espais que van tenir un paper destacat durant el conflicte.

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, van fer la inauguració oficial. Durant el circuit es van anar descobrint plaques commemoratives en cada espai on estaven ubicats els cossos diplomàtics.

La ruta s'emmarca a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica i té tres itineraris: Rereguarda i Front, Defensa de la Costa i Ambaixades. Els dos primers recorren aquesta vuitantena d'elements patrimonials que van tenir un pes específic durant el conflicte. El tercer tram permet descobrir espais que van acollir els consolats i ambaixades ubicats a Barcelona per evitar els saquejos dels escamots franquistes.

Ruta pel camp d'aviació republicà de Bordils

Considerat com un dels aeròdroms militars de l'exèrcit republicà més importants a Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, podem visitar també el Camp d'aviació de Bordils (Gironès). Fou construït a finals de l'any 1936, amb una superfície de 126 hectàrees, es va construir sobre terrenys agrícoles que pertanyien als municipis de Celrà (Girona) i Bordils.

El camp va ser operatiu militarment des del primer trimestre de 1937 fins al febrer de 1939. La seva primera funció era vigilar la costa gironina, per defensar-la dels atacs franquistes i alhora també de l'aviació italiana, amb bases a Mallorca. També fou base dels bombarders Tupolev SB-2 (els 'Katiusques') a Catalunya.

Aquesta ruta de FemTurisme és ideal pels amants de la història i amb sensibilitat del passat. Es tracta d'un itinerari senyalitzat que permet veure de forma directa els vestigis d'aquests esdeveniments, com un búnquer, diversos refugis o el polvorí.

El Merengue de Camarasa

Torn per al Merengue de Camarasa (La Noguera), un espai de memòria històrica molt interessant. També anomenat Tossal de les Cases o Tossal del Déu, permet conèixer els fets més rellevants de les lluites per mantenir els dos exèrcits pel Cap de Pont de Balaguer (La Noguera).

En la visita es descobreix aquest espai de memòria on es va desenvolupar una de les batalles més tristes de la guerra civil, al costat del riu Segre. Es visiten tant els fronts republicans com els fronts rebels, "des d'un punt de vista constructiu i parcial", indiquen des de Camarasa Activa.

GR 179: Ruta dels Maquis

No podia faltar en aquest llistat aquesta ruta, en honor als combatents republicans que van continuar lluitant contra el règim franquista, fins i tot finalitzat la Guerra Civil Espanyola. La Ruta dels Maquis és tot un clàssic.

El santuari de Queralt és el punt de partida del GR 179, des d'on el sender davalla cap a la vila de Berga (Berguedà), lloc on va néixer Marcel·lí Massana, àlies Panxo. El sender segueix en tot moment direcció sud, avançant pel sud del Berguedà, seguin també les passes d'un altre dels membres llegendaris d'aquest grup armat, com fou Ramon Vila, anomenat Caracremada. I continua pel nord del Bages, fins a arribar a la ciutat de Manresa (Manresa).

El santuari de Queralt és el punt de partida del GR 179. — Generalitat de Catalunya

El recorregut és de 61 quilòmetres, i circula paral·lel al riu Llobregat, però a certa distància. Els boscos espessos i el relleu de mitja muntanya són el paisatge habitual durant bona part del recorregut, a través del qual resseguirem les petjades d'aquestes figures admirades per tants.



Memorial de l'Exèrcit Popular de Pujalt

El Memorial de l'Exèrcit Popular de Pujalt (Anoia) és un espai museïtzat que ha reconstruït el que va ser el Camp d'Entrenament del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular de la República a Pujalt. Cal ressenyar que, segons indiquen al seu lloc web, tan sols és visitable amb reserva prèvia.

És tracta d'un centre d'interpretació d'aquesta base, en funcionament de 2010, consolidant-se com la base d'instrucció de la Guerra Civil millor conservada i millor condicionada per als visitants de tot l'Estat Espanyol, segons indiquen els responsables.

El Memorial dona cobertura històrica i suport gràfic a un espai ja recuperat i visitable, com és aquest campament, amb un element enriquidor. L'exposició dona el context necessari per entendre tot el que envolta i va significar la Base d'Instrucció del XVIII Cos de l'Exèrcit Popular de Pujalt. El projecte fou finançat per l'Ajuntament de Pujalt, el Memorial Democràtic, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya.



Ruta l-2: Itinerari pels espais de la Guerra Civil a la Segarra

L'anomenada Línia L-2. Itinerari pels espais de la Guerra Civil a la Segarra també vol difondre el coneixement de la Guerra Civil, en aquest cas en aquesta comarca. Ho fa amb un recorregut per diferents espais que acosten al visitant a un punt de vista que s'apropa als fets que van marcar aquest territori.

L'aeròdrom de l'Aranyó. — Generalitat de Catalunya

S'ubica precisament dins de l'espai geogràfic de l'anomenada L-2, al seu pas per la Segarra. Es tracta d'una línia de fortificació que anava de nord a sud, des de la Seu d'Urgell (Alt Urgell) fins a Tarragona. El seu objectiu era defensar el territori català i d'aturar l'eventual avanç de l'exèrcit franquista, segons recull la Generalitat de Catalunya.

S'estructura en tres blocs temàtics on trobem un total de vuit punts, a partir d'un fil conductor que posa èmfasi en l'individu i el patiment humà. El primer bloc se centra en l'arbitrarietat i la represàlia a la zona republicana, el segon mostra la difícil vida a la rereguarda immediata i el darrer situa al visitant en el context del nou règim franquista.

Tour de la Guerra Civil a Barcelona

Aquest recorregut de Barcelona Turisme ens condueix per la capital extraoficial de Catalunya, a través dels indrets històrics de la lluita per la llibertat de la ciutat. Posa especial atenció a la Guerra Civil Espanyola, però no oblida altres conflictes claus, com la Guerra dels Segadors o la guerra de Successió, així com moments com el naixement de l'anarquisme i l'associacionisme obrer.

El recorregut permet descobrir Barcelona amb altres ulls i posar-se a la pell dels protagonistes de les lluites i conflictes que van desembocar en la guerra l'any 1936. Segueix fins a l'inici de la repressió i la dictadura, l'any 1939, amb visites a escenaris dels fets i llocs on encara es conserven marques visibles del conflicte.

Les parets de Barcelona parlen de la història de la ciutat. — Barcelona Turisme

La ruta guiada per Barcelona sota el lema Ruta de les Llibertats segueix l'itinerari següent: Plaça Universitat – plaça de Catalunya – Les Rambles – carrer de Portaferrissa – Pla de la Seu – carrer del Bisbe – plaça de Sant Jaume – carrer de l'Argenteria – passeig del Born – Mercat del Born.

La petjada de l'Hospitalet de Mar

Com tants d'altres, l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) tampoc es va deslliurar dels tristos successos de la Guerra Civil, per la qual cosa ha volgut recordar-ho i no oblidar-ho. L'any 2022 van iniciar una sèrie de rutes anomenada Espais de la Guerra Civil, la primera de les quals és La petjada a Hospitalet de Mar.

El recorregut proposa recórrer els indrets del poble que van ser objecte especialment dels avions dels rebels. Una part de la població es va refugiar en les casetes de camp o les coves més properes, mentre d'altres van decidir quedar-se o no van poder marxar. Al poble hi va haver més de 2.000 presoners del camp de concentració del Garroferal.

La petjada a Hospitalet de Mar passa per la plaça de Catalunya, el carrer del Mar, la plaça de la Marina, la platja de l'Arenal, un lloc de comandament del camp de treball, la plaça de l'Església, l'Hospital Gòtic, l'estació del tren, el pont del Ferrocarril i el pont dels Llastres de Carles IV.

El Parc dels búnquers de Martinet i Montellà

Seguim amb el Parc dels búnquers de Martinet i Montellà (Cerdanya), que formà part de la línia defensiva del govern franquista dels Pirineus a partir de 1940. Coneguda popularment com a línia P o línia Gutiérrez, és una impressionant línia de defensa envoltada durant molt temps pel secret militar.

Ara, ajuda a entendre un temps de guerres i està pensat per ser visitat acompanyat d'un monitor en bona part del recorregut. La visita està estructurada en tres parts: a través d'un muntatge museogràfic innovador, basat en diferents audiovisuals es comença la visita per tal de donar les claus al visitant per entendre el context històric.

Galeries subterrànies del Parc dels búnquers de Martinet i Montellà. — Parc dels búnquers de Martinet i Montellà

Un cop acabat l'audiovisual, els visitants fan un recorregut ben senyalitzat i adaptat, equipats amb casc i llanterna. Es ressegueix un camí de muntanya durant el qual es poden visitar un total de vuit fortificacions recuperades de diferents tipologies, i també entrat en un entramat de galeries subterrànies connectades entre si.

Ruta de la Pau: la batalla de l'Ebre

Tornem i acabem amb la batalla de l'Ebre per parlar de la ruta de la Pau. I és que cada 21 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Pau proclamat per les Nacions Unides, motiu pel qual FemTurisme va compartir una variant de l'existent Ruta de la Pau par participar en aquesta diada.

La ruta circula per les zones que van ser testimoni de la guerra terrible en aquest moment clau i històric per al seu esdevenir. Proposa el turisme com una forma de cercar la pau. Els municipis pels quals passa la ruta són Corbera d'Ebre, el Pinell de Brai, Gandesa i la Fatarella (Terra Alta).

Es tracta d'indrets on encara resten vestigis del que va passar en les serralades, turons i pobles del territori. Vestigis dels cent quinze dies de combats ferotges plegats de refugis, trinxeres, cases enrunades i pobles destruïts.