9 cims de Catalunya ideals per fer amb nens

La muntanya pot ser per a tothom. No només els millor preparats i més equipats hi poden accedir, sinó que pot ser un indret natural accessible del qual tothom pugui gaudir fent activitat física.

En aquest sentit, també els nens es poden aventurar a pujar alguns cims. Evidentment, n'hi ha d'impossibles per als més menuts, però d'altres són totalment accessibles per als infants, ja sigui per la seva curta distància, el relativament baix desnivell o les poques dificultats tècniques, entre d'altres.

Per aquest motiu, us proposem fins a nou rutes que podeu fer en família a diversos indrets de Catalunya. Un total de nou itineraris, alguns una mica més complicats però la majoria accessibles per a tots els nens, que us permetran gaudir de la natura, l'activitat física, l'entorn i el territori conjuntament, i transmetre els valors a les generacions del futur (i present).

El Matagalls

Comencem per un dels clàssics, una ruta ideal per fer amb nens fins al cim del Matagalls. Es tracta d'un itinerari per Sant Marçal, amb els al·licients de la ruta per Collfornic. Parlem d'un recorregut que circula en gran manera dins de la fageda, el que s'agraeix a l'estiu, mentre a la tardor es gaudeix especialment de l'espectacle visual.

El Matagalls és un cim emblemàtic, des d'on podem veure una espectacular vista panoràmica del Parc Natural del Montseny, d'on és el segon cim més alt (1.697 m). La ruta està senyalitzada amb les marques blanques i vermelles del GR 5-2, a més de fites.

Aquest itinerari que proposa el Palau Robert a Wikiloc es ideal per fer amb nens, es tracta d'un itinerari que arranca al coll de Sant Marçal. Es pot fer amb 3 hores si no parem, té una distància de 8,43 km i un desnivell positiu de 666 m, sempre segons recull el citat lloc.L'excursió passa pel pla dels Èvols, coll de Pregon, coll de l'Home Mort, fins a arribar al cim del Matagalls. Es pot fer amb nens tot xino-xano.

El Puigsacalm

Aquesta ruta arranca al coll de Bracons, on podrem deixar el vehicle aparcat, i arriba fins al Puigsacalm. No es tracta d'una proposta del tot fàcil, però es pot fer amb calma, si els nens estan acostumats a la muntanya, sempre anant amb precaució, especialment quan s'estreny el camí o si el terra està moll.

El Puigsacalm és un dels cims més emblemàtics de la Garrotxa, un punt ideal per als nens i joves que els hi agrada la muntanya. Tot i els petits trams de grimpar i algunes vies ferrades, la ruta es pot fer sense massa dificultats si els infants tenen cert bagatge.

Aquesta ruta de Wikiloc passa per la collada de Bartomeu, la Font Tornadissa, els Rasos de Menter i acaba dalt del cim, que es troba als 1.515 metres. Des d'allà veurem unes espectaculars vistes, i si enxampem un dia clar podrem gaudir de bona part del territori sota els nostres peus.

La Mola

Aquesta excursió a la Mola pel camí dels Monjos també és una bona idea per fer amb nens. Es tracta d'un altre cim de pelegrinatge per la comarca i per tot el territori, que ha fet molta gent diversa.

Al capdamunt hi trobarem el Santuari de Sant Llorenç, amb un restaurant (no sempre obert), que utilitza rucs per pujar tot el material necessari. Aquesta ruta de Con los nenes a cuestas té força desnivell, però el camí d'anada i tornada no presenta massa dificultats. Segons apunta, es pot fer amb nens a partir de 4 o 5 anys.

L'itinerari de la Mola pel camí dels Monjos, si arranquem des de Matadepera, és de 3 km de pujada fins al cim, ubicat a 1104 metres. Segons aquesta altra ruta de Wikiloc, que és de 6 km perquè calcula l'anada i la tornada, el desnivell positiu és de 444 metres. Una ruta ideal per a fer amb nens, sense dificultats més enllà d'aquests metres de pujada.

El Tagamanent

El Tagamanent, Taga pels amics, és una bona excursió per passejar pels voltants del turó amb la canalla. Ubicat a 1.055 metres, l'espai està envoltat de naturalesa, però passem per corriols marcats i també una pista asfaltada.

Segons indica Natura Local, en altres temps fou un espai amb importants conreus que havien portat prosperitat als masos del municipi. El centre social i l'ajuntament es trobava en el punt culminant del turó. Ara està classificat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN).

Es tracta d'una ruta circular de 3,4 km i que farem en 1 hora i mitja aproximadament, superant 210 metres de desnivell positiu. Cal Bellver, Casa Museu Ca L'Agustí i la Bassa de Ca l'Agustí, el Collet de Sant Martí, els antics correus o diverses fonts són alguns dels punts que podrem veure, a més del mateix turó.

Santuari de la Mare de Déu dels Munts

Ideal per fer amb família també és aquesta excursió fins al Santuari de la Mare de Déu dels Munts. És una ruta circular amb una distància de 9,5 km i està prevista per fer durant 4 hores amb parades.

Segons indiquen els excursionistes, es tracta d'un itinerari suau i agradable. Es pot pujar i baixar per la pista forestal GR3 des de Sant Boi del Lluçanès, on iniciarem aquesta ruta d'anada i tornada.

Veureu que té poc desnivell i majoritàriament passa per una pista forestal. Això no obstant, es recomana anar sempre amb GPS o algun mapa per no desviar-nos de la ruta marcada, especialment durant el tram de baixada.

El Puigmal

Carles Facundo a Wikiloc proposa aquesta ruta senzilla però llarga cap al Puigmal. Per això cal que els nens estiguin preparats, per resistir la distància de 15,4 km i més de 1.000 m de desnivell que proposta el recorregut, que arriba al cim, ubicat als 2.910 metres d'altitud.

Puigmal. — Viquipèdia

Es tracta d'una emblemàtica muntanya de la vall de Núria, que començarem precisament des del Santuari de Núria. Un cop arribats a dalt, després d'una llarga caminada, podrem gaudir de les vistes inigualables i un mar de muntanyes per avorrir.

I, és clar, després tocarà tornar. En aquest cas ho podrem fer sense refer el camí, puix es tracta d'una ruta circular que torna al mateix Santuari, des d'on podrem tornar a agafar el cremallera per tornar ben cansats cap a casa.

Tossal de la Baltasana

Aquesta ruta circular fins al tossal de la Baltasana tampoc té massa complicació, per la qual cosa és indicada totalment per a fer amb nens. Arranca des del nucli de Prades mateix, i avança per una pujada. Segons indiquen, no hi ha grans dificultats, més enllà del darrer tram, més rocós.

Aquesta ruta segueix en grau considerable l'itinerari marcat pel GR-171, i transcorre per pista forestal i senders. Ja baixant passarem per les balmes i les coves d'en Pere, en una ruta circular bonica i perfecte per gaudir amb els petits de la casa.

Tossal de la Baltasana. — FEEC

La duració del total de l'excursió és de 3 hores i 15 minuts, comptant les parades, però anirà en funció de l'edat dels implicats. La distància és de 7 quilòmetres.

Collsacabra

Passem a una excursió ben entretinguda per als més menuts, amb camins, senders, escales i cingleres. Ens portarà fins al Santuari de la Mare de Déu de Cabrera, ubicat enmig del Collsacabra, a prop de Cantonigròs, al municipi de l'Esquirol.

Des del capdamunt, al santuari, podem gaudir de l'espectacular vista a la plana de Vic, així com de muntanyes com les del Cadí, el Puigsacalm o el Montseny. De les diverses rutes disponibles, aquesta surt des de Sant Julià de Cabrera. Es tracta d'una de les excursions més populars, que està senyalitzada i es pot realitzar com si fos una ruta circular.

Segons indica el lloc web de Con los nenes a cuestas, els 7 km es poden dur a terme amb nens en unes 4 hores, comptant que es fan parades. Per tenir una referència, un adult completaria el recorregut, sense parades, en 2:15 hores, segons indiquen.

Pedró dels Quatre Batlles

Anem cap a la serra del Port del Compte per pujar al cim del Pedró dels Quatre Batlles, en una ruta que passa per pista i que es pot fer amb família, acompanyats de nens, sempre que tinguin una mica d'experiència o estiguin acostumats a anar a muntanyes altes. Al capdamunt podrem veure els Pirineus i les muntanyes des del Prepirineu, gràcies a la vista panoràmica espectacular.

El Pedró dels Quatre Batlles Associació. — Turisme Vall de Lord

El Turbón, Cotiella, Monte Perdido, Aneto, el Pic de Moredo, Certascan, la Pica d'Estats… Grans referents de la muntanya que podrem ubicar gràcies als panells orientatius amb imatges que hi trobarem. Afinant la vista, també hi podrem observar moltes altres muntanyes, com Montserrat o Montseny.

En aquesta ruta al Pedró dels Quatre Batlles (2.387 m.) caminarem durant 6,4 km en una ruta circular, pujant un desnivell de 450 metres, i la duració serà d'1:45 hores.