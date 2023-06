Gaudeix aquest estiu del millor cinema a la fresca a Barcelona 

Hi ha res més màgic que gaudir de la teva pel·lícula preferida en pantalla gran, a la llum del capvespre o sota els estels, en bona companyia i amb alguna cosa boníssima per picar? De ben segur que ja t'estàs imaginant l'escena i et mors de ganes de reservar una data per viure l'experiència del cinema a la fresca.



Per sort, Barcelona té una àmplia oferta de localizacions on es projecten curtmetratges i films a l'aire lliure. A continuació repassem 8 propostes que t'ompliran molts vespres d'estiu.



Cinema fora de lloc (fins al 12 de juliol)

El cicle Cinema fora de lloc està integrat dins de la 31a Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona i ofereix al públic comèdies dels anys noranta, obres de culte LGTBI+ dirigides per dones lesbianes que posen sobre la taula la dissidència sexual i de gènere. L'entrada és gratuïta.

La pròxima sessió es durà a terme el 5 de juliol a la plaça de Sant Pere i es projectarà el film Costa Brava, de Marta Balletbò-Coll. El dia 12 de juliol, al pati de la seu del Districte de Nou Barris, es tancarà la programació amb les peces guanyadores de Cortos en femenino 2023, la convocatòria anual de curtmetratges dirigits per dones que organitza la coordinadora de festivals de cinema TRAMA.

Rooftop Garden d'El Palace Barcelona (fins al 10 de setembre)

Fins a mitjan setembre, l'hotel El Palace Barcelona ofereix cinema clàssic en versió original subtitulada a la seva terrassa superior. Cada dimecres projecten Best exotic Hotel Marigold; cada dijous, Breakfast at Tiffany's; cada divendres, Mamma Mia; cada dissabte, Parent trap (traduïda al castellà com Tú a Londres y yo a California) y, cada diumenge, Casino Royal.

La vetllada cinematogràfica, que té un cost de 33 euros per persona, també inclou crispetes i un còctel Grey Goose elaborat pel barman de l'hotel.

Cotxeres de Sants (29 juny - 20 juliol)

Todo a la vez en todas partes, Alcarràs, El fred que crema i Tadeo Jones 3: la tabla esmeralda són les quatre pel·lícules reconegudes pels premis Oscar, Goya i Gaudí que es projectaran al cinema a l'aire lliure del passatge Fructuós (Cotxeres de Sants).

Les sessions s'han programat els dijous a les 22 h i són gratuïtes. Reserva't un vespre per gaudir de la cultura en família.

Sala Montjuïc (30 de juny - 4 d'agost)

Tot un clàssic. En un ambient idíl·lic a la fossa del castell de Montjuïc podràs tornar a gaudir de la programació musical i cinematogràfica del cicle Sala Montjuïc. Entre els títols més destacats trobem As bestas (9 premis Goya), Pequeña Miss Sunshine (2 Oscar), Todo a la vez en todas partes (7 Oscar) o La ventana indiscreta (4 nominacions als Oscar).

Com sempre, cal comprar entrada per assistir-hi i la darrera pel·lícula és sorpresa. Els preus varien en funció de si compres només l'accés o inclous una cadira plegable.

Pantalla Pavelló (3 de juliol - 7 d'agost - 4 de setembre)

Sota el lema "Blue Diversity", el cicle Pantalla Pavelló d'aquest 2023 convida a l'espectador a reflexionar sobre la biodiversitat dels mars i els oceans, la relació que tenim amb l'aigua i la seva gestió com a recurs vital.

Les tres pel·lícules que es projectaran al pavelló Mies van der Rohe són: Moby Dick (3 de juliol), Drift (7 d'agost) i Lords of Water (4 de setembre). Les entrades tenen un cost de 2 euros.

Cinema lliure a la platja (6 de juliol - 10 d'agost)

Arrenca la 12a edició de Cinema lliure a la platja a Barcelona amb una programació gratuïta de luxe. Cada dijous, a l'hora que es pon el sol a la platja de San Sebastià (Barceloneta), tindràs l'oportunitat de gaudir de llargmetratges en diversos idiomes. Els títols d'enguany són: Aftersun, Cinco Lobitos, Petit mal, Los demonios de barro (animació infantil) i Alcarràs. La pel·lícula de l'últim dia la triarà el públic.

Prèviament al film, hi haurà una sessió de música d'iCat i la projecció de diversos curtmetratges de la convocatòria Nou Talent, adreçada a estudiants de cinema de Catalunya i Mallorca.

Nits de cinèma al Canòdrom (7 - 28 de juliol)

Cada divendres de juliol podràs gaudir de la programació gratuïta de les Grades Obertes del Conòdrom, sempre compromesa amb la transformació social. Les pel·lícules d'enguany giren al voltant de la identitat, la família i la nostra situació al món. L'entrada és lliure sense reserva.

Si us interessa, podreu anar a veure The Triangle of Sadness (en V.O. subtitulada en castellà), Petit Maman (V.O. subtitulada en català), el film d'anime Belle (versió doblada en català) i Parásitos (V.O. subtitulada en castellà).

Mecal Air (14 de juliol - 15 de setembre)

Cada divendres durant dos mesos, podràs assistir a la projecció de curtmetratges al Poblenou, als Jardins d'Elisava i al Parc del Clot. La programació, gratuïta, neix del Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona. També hi haurà servei de barra i menjar.

Un tret diferencial d'aquest cicle és que les vetllades són temàtiques. Per posar només alguns exemples, els curts giraran al voltant de la música, el terror, la comèdia, l'erotisme o la publicitat creativa.