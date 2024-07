Rueda oculta los expedientes de los contratos a dedo de la Xunta con la empresa del cuñado de Feijóo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) anunció este viernes que pedirá el amparo de la presidencia y de la mesa del Parlamento de Galicia, tras la negativa de la Xunta de Alfonso Rueda de facilitarle el acceso a los expedientes de los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia de covid por la Consellería de Sanidade y el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Entre ellos figuran los que afectan a Universal Support, empresa cuyo director comercial es Ignacio Cárdenas, cuñando del expresidente de la Xunta y líder del PP Alberto Núñez Feijóo.

Según explica el BNG en una nota de prensa, los diputados nacionalistas solicitaron hace meses esos expedientes al amparo del reglamento de la Cámara, que les faculta para "recabar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas", según figura en el artículo 9 de ese texto.

En vez de remitírselos, como es preceptivo, la Xunta citó este viernes en las dependencias de la Consellería a dos de los diputados, Luis Bará y Iago Tabares. Según ellos no sólo no se les entregó la documentación solicitada, sino que sólo se les permitió ver, bajo supervisión de varios altos cargos, "documentos determinados en la pantalla de un ordenador" en el que pudieron comprobar "que no estaba toda la documentación solicitada".

Sin datos personales que justifiquen las restricciones

El BNG aclara que no ha reclamado informes con datos que afectaran a la intimidad de las personas o de otro tipo que justifiquen la restricción o limitación en la consulta de los expedientes.

Tabares aseguró que se trata de una "nueva maniobra" del Gobierno de Alfonso Rueda para restringir el acceso a esos contratos adjudicados "a dedo" y sobre cuya legalidad, afirmó, el Consello de Contas de Galicia, organismo encargado de fiscalizar el gasto de las administraciones gallegas, ha expresado "serias dudas".

Entre la documentación que el BNG ha solicitado figura la relacionada con los contratos de emergencia firmados con Universal Support, dedicada al telemarketing, sin relación con el sector sanitario y a la que, tal y como publicó Público en abril pasado, la Xunta adjudicó cantidades que suman cerca de 20 millones de euros de los fondos anticovid.

Según el Consello de Contas, la empresa del hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas, fue en 2021 la más beneficiada por los fondos de emergencia suministrados por el Estado a las comunidades autónomas para combatir la epidemia.

Sibucu y la pareja de Ayuso

El Bloque también reclamó información sobre los contratos con Sibucu, sociedad de un empresario próximo al PP que en el año 2020, y como también desveló este diario, se llevó un contrato de emergencia de la Xunta por dos millones de euros, y varios de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, destinados a la compra de mascarillas que resultaron haber sido certificadas con sellos falsos. La Comunidad y la Xunta volvieron a comprar a Sibucu cuando ya se había ordenado la retirada del mercado de sus mascarillas.

Asimismo, los diputados nacionalistas solicitaron documentación sobre los contratos con Mapé asesores, empresa con la que medió Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por presunto fraude fiscal.