Els 13 festivals d'estiu més esperats a Catalunya

Ja comença una de les èpoques més esperades per a milers de catalans i catalanes: arriben els festivals d'estiu, les nits inoblidables amb els amics, la parella o la família i les goles foses i els peus esgotats de cantar i ballar fins a l'última nota. És tota una experiència, que comença amb l'outfit ideal per a la vetllada i acaba amb focs d'artifici, una pluja de confeti o un record emmagatzemat a la memòria.

Repassem els festivals de música més mítics de Catalunya, que cada any apleguen desenes d'artistes consagrats i donen l'oportunitat a veus emergents de tocar davant un públic entregat.

1. Sónar 2023 (15-17 de juny)

Arrenquem forts. El Sónar, que comença aquest dijous, torna a la Fira de Montjuïc de Barcelona i a la Fira Gran Via de l'Hospitalet per celebrar el seu trentè aniversari. Una vegada més, el públic podrà vibrar al ritme de la música electrònica i el techno i gaudir amb els DJs i la "cultura de club" durant tres dies molt intensos. Aphex Twin, The Blessed Madonna, Black Coffee, Bad Gyal o Eric Prydz són només alguns dels grans artistes que brillaran aquesta setmana.

Enguany hi haurà un centenar de concerts diürns i nocturns, a banda de les desenes de propostes i activitats del Sónar+D vinculades a l'impacte de les IAs, l'emergència climàtica i el futur de la indústria musical i audiovisual.

2. Les Nits de Barcelona (27 de juny - 26 de juliol)

Amb un line up eclèctic, Les Nits de Barcelona s'estrenarà per primera vegada a la capital catalana, en un emplaçament majestuós com és el Palau de Pedralbes. El festival s'allargarà durant tot un mes, en el qual pujaran a l'escenari artistes com la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, Mariona Escoda, el cantant de trap en català Lildami, David Bisbal, Alizzz o internacionals com Sebastián Yatra i Tom Odell.

Pel que fa als grups, també tocaran Delafé y Las Flores Azules, Morat, Els Amics de les Arts o God Save The Queen, la conegudíssima banda tribut de Queen. Desmarcant-se una mica de del panorma musical, l'actor Carles Sans presentarà Per fi sol!, un monòleg on explica algunes de les anècdotes més divertides de la seva trajectòria.

3. Vida Festival (29 de juny - 1 de juliol)

Torna el festival més esperat de Vilanova i la Geltrú amb tres dies de música non-stop des de les cinc de la tarda fins ben entrada la matinada. El Vida Festival tornarà a repetir emplaçament, la Masia d'en Cabanyes, i l'omplirà de talent local i internacional.

Enguany sonaran artistes i grups musicals de la talla de Julieta Venegas, Habla de mí en presente, Núria Graham o Jorge Drexler, però també artistes emergents del panorama musical en català com la Julieta, Maria Hein o Ven'nus.

Escenari del Vida Festival 2022. — Vida Festival

4. Festival Porta Ferrada (30 de juny - 20 d'agost)

El festival Porta Ferrada té una programació molt extensa i diverses localitzacions al llarg de gairebé dos mesos. El 30 de juny comencen les primeres actuacions còmiques i interpretatives, que donaran pas als concerts a partir del 7 de juliol. Alguns dels grans humoristes que formaran part de l'elenc d'enguany són el duet Oye Polo, Berto Romero, Bruno Oro o Leo Harlem.

Quant a cantants, el festival de Sant Feliu de Guíxols, a la Costa Brava, comptarà amb Ben Harper and The Innocent Criminals, Crystal Fighters, Wilco, Fangoria, Mishima o 31 FAM —que compartirà escenari amb la Mushkaa, germana de Bad Gyal—, entre d'altres.

5. Canet Rock (1 de juliol)

Si hi ha un festival que aplegui les veus que més ho estan petant a Catalunya és el Canet Rock. El petit municipi del Maresme acollirà artistes mítics com Stay Homas, Joan Dausà, Buhos, la Suu, Els Catarres, Els Amics de les Arts, 31 FAM, Auxili o Pupil·les, però també obrirà la porta a cantants que pugen molt fort, com The Tyets, Triquell —finalista de la primera edició d'Eufòria— o Pèl de Gall.

Com sempre, també comptarà amb la presència de l'incombustible Miquel del Roig i amb DJs per a les estones entre actuacions. Canet de Mar tornarà a veure sortir el sol amb el públic més enèrgic!

6. Cruïlla 2023 (5-8 de juliol)

El Parc del Fòrum de Barcelona és un dels clars protagonistes d'aquest estiu. Si en molt poc temps ha acollit el Primavera Sound i el Share Festival, a principis de juliol tornarà a desplegar l'atrezzo per al Cruïlla 2023. El cartell d'enguany presenta, entre d'altres, a Cruz Cafuné, Nicki Nicole, Sen Senra, Judit Nedderman, Ciudad Jara —que té com a vocalista el fundador de la ja disolta La Raíz—, Antònia Font o Amaia.

El divendres 7 i el dissabte 8 de juliol, el Cruïlla també oferirà xous de comèdia des de les sis de la tarda fins prop de les onze de la nit. El públic esclatarà a riure amb Charlie Pee, Carmen Lynch, Ana Polo o Manel Vidal.

7. Alma - Festival Jardins Pedralbes (10-27 de juliol)

Estrenant nom i ubicació, l'Alma-Festival Jardins Pedralbes omplirà el Poble Espanyol de fans d'LP, Zahara, Anastacia, Bastille, Fito Paez o Guitarricadelafuente, entre d'altres. Aquests dos últims artistes ja han penjat el cartell de sold out, però l'argentí Fito Paez ha programat un segon concert per qui s'hagi quedat sense entrades.

Malgrat el canvi d'escenari, el festival manté la seva essència, passió per la música i un espai a l'aire lliure en un emplaçament clau de la capital catalana.

Ciudad Jara a l'Acampada Jove 2022. — Acampada Jove

8. Acampada Jove (13-15 de juliol)

Sota el lema "Estima la música. Combat el Feixisme", l'Acampada Jove 2023 es prepara per rebre artistes tan actius com Els Amics de les Arts, The Tyets, Lildami, Buhos, la Mushkaa, Triquell o els Figa Flawas, un duet incipient que ho ha rebentat a TikTok amb el seu hit Mussegu.

El festival més reivindicatiu dels Països Catalans torna aquest juliol a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) per celebrar la 26a edició. Encara no s'han revelat tots els noms del cartell, però l'audiència fidel ja ha comprat les entrades per acampar i gaudir de la música i les activitats a la natura.

9. Sons del món (21 de juliol - 7 d'agost)

Pareu atenció que el festival Sons del món porta autèntiques joies aquest estiu: Chanel, Vicco, The Jacksons, Guitarricadelafuente, Sopa de Cabra, Antonio Orozco, Stay Homas, Julieta, ZAZ, el violinista Ara Malikian i Raphael. Artistes per a totes les edats i gustos musicals.

Els concerts es duran a terme a l'icònica Ciutadella de Roses (Alt Empordà), un espai declarat Bé d'Interès Nacional, però també s'habilitarà una zona annexa, el Village, on els assistents podran fer un beure i menjar alguna cosa abans de l'actuació.

10. Reggaeton Beach Festival 2023 (22-23 de juliol)

Molta festa i ritmes llatins que faran ballar al públic fins a l'extenuació, això és el Reggaeton Beach Festival. L'urban fest més gran d'Europa arriba al Parc del Fórum per celebrar la cinquena edició a Barcelona.

Tot i que el line up encara no està complet, els amants del reggaeton esperen ansiosos poder escoltar en directe a Ozuna, Anuel AA, Arcángel o Bryant Myers. De moment l'única dona del cartell és la porto-riquenya Young Miko, recentment coneguda a les xarxes pels temes Lisa o Classy 101.

11. Festival de Cap Roig (22 de juliol - 15 d'agost)

La ubicació del Festival de Cap Roig és incomparable. Aquest indret bucòlic de la Costa Brava situat entre els municipis de Palafrugell i Mont-ras (Baix Empordà), dins el jardí botànic de Cap Roig, al costat d'un imponent castell i davant del mar, té una capacitat per a més de 2.000 espectadors.

Els artistes programats que ja han exhaurit les entrades a falta de més d'un mes són el britànic Rod Stewart, Sebastian Yatra, Joan Dausà, Lola Índigo i Norah Jones. També hi tocaran Mika, Pablo Alborán o Sílvia Pérez Cruz, entre d'altres.

12. Festival Castell de Peralada (28 de juliol - 5 d'agost)

L'emblemàtic Festival Castell de Peralada (Alt Empordà) és potser el més diferent de tots, ja que la seva programació s'enfoca en la música clàssica, el flamenc i la dansa.

Per destacar alguns artistes, enguanyan el festival comptarà amb la presència de Freddie de Tommaso, Diana Damrau i Nicolás Testé, Jordi Savall o Israel Galván.

13. Festival Jardins de Terramar (28 de juliol - 8 d'agost)

El Festival Jardins de Terramar està més que consolidat a Sitges. A la brisa de la Costa Daurada podreu escoltar artistes com Manuel Turizo, Tom Jones, Malú, Niña Pastori o Blaumut, acompanyats de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

Una oportunitat més per gaudir de la millor música al costat del mar i descobrir la vida nocturna de la capital del Garraf.