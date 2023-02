Lildami publica nou disc: "Rapejar en català sona de collons"

El raper Lildami ha publicat aquest dijous el seu tercer àlbum, Dummy (Halley Records), una mostra del bon moment que viu l'artista terrassenc després de l'èxit de la cançó Supermercat, sent la més radiada de 2022 a Catalunya i el clip en català més vist de l'any a la plataforma YouTube -amb més d'un milió de visualitzacions-, i de la seva participació com a jurat en el programa Eufòria de TV3, on tornarà aquest dijous amb l'entrena de la segona temporada.

El nou disc es pronuncia "Dami" i conté dotze cançons, ja disponibles a les principals plataformes. El cantant de Terrassa segueix amb la seva aposta pel rap i la música urbana cantades en català. "És plausible i sona de collons", ha dit en una entrevista a l'ACN. De fet, el nom del disc té a veure amb aquesta aposta per la llengua catalana. Està inspirat en els crash test dummies, els ninots que fan servir les empreses automobilístiques per simular els accidents de cotxes i les seves conseqüències. "Són els encarregats de saber si una cosa és segura pels que després conduiran", ha explicat.

En aquest sentit, el cantant ho compara amb un sentiment que ha tingut i és que dins de l'escena urbana catalana li ha tocat caminar alguns passos que han servit perquè després els altres tinguin la porta més oberta. "En el món del rap en català, no hi havia grups que haguessin tocat en certs festivals, haguessin sonat a la ràdio o estiguessin en programes de televisió i ara hi ha precedents que això és possible", ha assegurat.

Moment dolç

El cantant diu que el nou àlbum reflecteix que està "en un moment molt feliç", i creu que es nota. A Dummy, el cantant juga amb sonoritats noves perquè li agrada explorar en cada disc coses que no ha fet i que les cançons dels seus àlbums sorprenguin perquè no tenen res a veure les unes amb les altres. És un disc "molt més lluminós, vitalista, alegre que els anteriors i de passar-s'ho bé".

El disc parla de l'amor o del medi ambient, fa una crítica social a 4 gats, on hi col·labora Triquell, o a Treu-m'ho tot parla de si es pot comprar la felicitat com si fos un producte. Lildami també fa una crítica a les xarxes socials a M'és igual, l'últim avançament que va publicar del disc.

El nou disc no es publicarà en un format de CD físic, sinó que vendran unes planxes de fusta, de la mida més gran d'un cds habitual, que serviran per muntar a mode de maqueta, la cara d'un Dummy i quan gires el nas, s'aixeca el cap i mostra un codi QR que portarà a un web, en la qual s'allotjaran les cançons per descarregar, algun tema instrumental, imatges i continguts exclusius.