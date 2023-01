"Comporteu-vos com adults": així sona la resposta de Lildami a la cançó de Shakira i Bizarrap

Després del rebombori que ha aixecat la cançó de la cantant colombiana Shakira amb el productor argentí Bizarrap, on llença un reguitzell de dards enverinats al futbolista Gerard Piqué i a la seva parella actual, tothom ha volgut donar la seva opinió. En aquest cas, el raper català Lildami ha fet una la seva pròpia versió de la cançó, on ha dedicat alguns versos a criticar l'actitud de l'exparella, que ha convertit la seva separació en un fenomen mediàtic desmesurat.

"Comporteu-vos com adults que teniu una edat", ataca Lildami a Piqué i Shakira en el vídeo musical que ha compartit a través del seu perfil d'Instagram i de TikTok. En la mateixa línia que el raper, molts dels comentaris recollits a la xarxa aquests dies, que posen en dubte la gestió de la separació de l'antiga parella, i recorden que les tres últimes cançons que ha publicat la cantant fan al·lusió directa a la seva ruptura amb l'exjugador del Barça.



A banda d'aquest atac directe als protagonistes de la separació, la cançó de Lildami està plena de referències que recorden al tema publicat aquest dimecres a la matinada per Bizarrap. Per exemple, fa al·lusió al mateix Twingo que Shakira, o als rellotges Rolex i Casio, una comparació establerta per la cantant colombiana, volent dir que Piqué ha canviat un objecte d'alt valor (ella) per un de baixa gamma (la parella actual).

A tot això, Lildami recorda que l'important és que "tots diuen l'hora, qué més dona qui et va trencar el cora (el cor)?", i ressalta que és millor que et quedis "amb qui està amb tu al acabar la festa, més que amb qui només et truca per gresca".

"Sonaria així! Amb febre, tos i afonia però se m'ha ocorregut això. Bizarrap, fitxa'm!", ha escrit Lildami al compartir el vídeo. El cantant català ha fet còrrer aquest fragment de la cançó a través de les xarxes aquest divendres i en les primeres hores ja ha tingut una gran repercussió. En el moment de publicar aquest article, a TikTok, el vídeo ja té més de 375.000 visites i 24.000 "m'agrades", i a Instagram acumula més de 7.000 impressions.