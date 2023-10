Una pel·lícula palestina inaugurarà la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 

El conflicte entre Israel y Hamàs marcarà bona part de la programació de la 17a edició de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya. De fet, el certamen arrencarà el 2 de novembre ambla projecció d'una pel·lícula palestina: Mediterranean Fever, de la cineasta àrab israeliana d'origen palestí Maha Haj.

Es tracta d'una comèdia negra que explica la història d'una insòlita amistat entre un deprimit escriptor amb la síndrome del full en blanc i el seu veí, un estafador. Observadora irònica, Maha Haj posa el focus en temes com la salut mental i les contradiccions sociopolítiques de ser palestí i viure a Haifa, una ciutat a 150 quilòmetres de la franja de Gaza i a uns 42 quilòmetres de la frontera amb el Líban.

Noves temàtiques i premis

La Mostra és una iniciativa organitzada per l'ONG Sodepau, que "s'ha consolidat com una poderosa finestra oberta a la creativitat, el talent i les mirades de les veus més talentoses de les cinematografies del món àrab", segons detallen els responsables.

L'epicentre del certamen serà, com cada any, la Filmoteca de Catalunya, on es projectaran 13 llargmetratges i diversos curtmetratges. Són films produïts a Síria, Palestina, el Líban, el Iemen o Sudan que acostaran l'espectador a noves temàtiques com el moviment queer, l'avortament o la prostitució.

Per primera vegada, el certamen serà competitiu i es lliuraran tres guardons: el Premi Flama al millor llargmetratge de ficció, un segon a millor documental i el Premi del públic. "Amb els premis volem donar suport a la producció cinematogràfica en els països àrabs i ampliar el coneixement, complicitats i sinergies amb la Mostra, tant en l'àmbit internacional com aquí", explica la seva directora, Txell Bragulat.

Visitaran la Mostra les cineastes Habiba Djahnine, Mohammad Shawky Hassan i Batoul Karbijha, entre d'altres

D'entre les visites que rebrà la Mostra hi destaca la de Habiba Djahnine. La cineasta i activista algeriana mantindrà una conversa a la Biblioteca de la Filmoteca on explicarà el projecte Cinéma et Memoire que porta a terme des de l'any 2007 a Algèria, una iniciativa sociocultural que aposta pel cinema com a eina de resistència política.

També trepitjaran la Filmoteca per presentar les seves pel·lícules els directors Mohammad Shawky Hassan, amb Bashtaalak sa'at (Et comparo amb un dia d'estiu?) i la siriana Batoul Karbijha, amb el documental My Maysoon. S'hi podrà veure Anxious in Beirut, del cineasta libanès Zakaria Jabe i guanyador del premi Golden Goblet al Festival Internacional de Cinema de Xangai. Del Marroc arribarà Les Damnés ne pleurent pas (Els condemnats no ploren), de Fyzal Boulifa.