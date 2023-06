The Tyets, primer grup en català en superar el milió d'oients mensuals a Spotify

Definitivament, el duet mataroní The Tyets s'ha convertit en el grup en català del moment. Al reguitzell d'actuacions en recintes massius que ha protagonitzat -com al Camp Nou o a l'estadi Montilivi de Girona- ara hi uneix un rècord: convertir-se en el primer grup en català en superar el milió d'oients mensuals a Spotify.

The Tyets ho ha anunciat a través d'un tuit. El recompte dels oients mensuals de la plataforma musical es fa a través del càlcul total d'usuaris únics que han escoltat almenys un tema de l'artista les darreres quatre setmanes.

L'èxit de reproduccions s'explica en gran part per l'impacte de Coti x coti, el tema que fusiona reggaeton i sardana que ja és un fenomen i que ha provocat, per exemple, que 400 escolars el ballin com una sardana davant de la catedral de Barcelona. En total, la cançó ja supera els 7,5 milions de reproduccions.

Altres temes del disc Èpic Solete (Luup Records) que tenen molt d'èxit són De l'1 al què, amb més de 4,5 milions de reproduccions a Spotify, i Bailoteo, amb més de 3,6. El volum de reproduccions mensuals dels The Tyets ja supera altres grups en català molt populars, com Txarango, Oques Grasses, Buhos o Zoo, però queda per sota d'altres que utilitzen més el castellà com Joan Manuel Serrat (més d'1,5 milions de reproduccions), Rigoberta Bandini (1,065 milions) o Manolo García (1,027 milions). Molt més lluny queden fenòmens globals com Rosalia (41 milions) o Bad Gyal (quasi 5,7 milions).