El presidente del Parlamento andaluz dice que a los diputados, con un sueldo base de 3.343 euros, les "cuesta llegar a fin de mes"

El presidente del Parlamento andaluz, el siempre notable Jesús Aguirre (PP-A), ha vuelto a generar una polémica de cierta entidad. Aguirre ha planteado a los partidos un acuerdo que permita actualizar las dietas e indemnizaciones que los diputados reciben por cuestiones como alojamiento o desplazamiento. La idea de Aguirre ha estado acompañada de argumentos que han causado la indignación de la oposición. Aguirre dijo que hay diputados a quienes "les cuesta llegar a fin de mes".

Aguirre manifestó que las dietas de los parlamentarios "están congeladas desde el año 2017", pese a que el precio de "los hoteles, la manutención, ha subido mucho" en estos años, y ha señalado que "hay otros colectivos también de la Cámara que tienen el mismo problema".

El presidente ha agregado que está "pendiente a que lleguen a un punto de consenso los partidos mayoritarios", y, al igual que sucedió cuando se alcanzó un acuerdo "a la hora de subir la asignación a los grupos parlamentarios, en el momento de que se llegue a un punto de consenso", éste "tendrá el visto bueno de la Mesa y lo meteremos en los presupuestos del año 2025". Aguirre indicó también que esperaba haber llevado esta cuestión a la reunión de la Mesa celebrada el pasado miércoles, pero "no pudo ser".

El PSOE de Andalucía rechazó el planteamiento de Aguirre de plano. La portavoz, Ángeles Férriz, señaló que "no va a apoyar" esa propuesta. "El PP tiene claro que quiere subir las dietas y aplican su mayoría absoluta cuando quieren, pero ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar".

"En eso confío, y en eso confían los 109 diputados que ven que les cuesta trabajo llegar a fin de mes con las dietas que se les paga por parte del Parlamento y los kilometrajes, que están por debajo de lo que se paga a nivel del Gobierno central", abundó Jesús Aguirre. El presidente del parlamento, a la pregunta de si decía "irónicamente" lo de que a los parlamentarios les cuesta trabajo llegar a fin de mes, respondió insistiendo en abogar por que se llegue a "un punto de consenso" entre los grupos.

Los partidos de izquierdas, Por Andalucía y Adelante, expresaron con toda contundencia su oposición al plan de Aguirre. La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, escribió en su cuenta en la red social 'X' que "decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra", y añadió que "si el PP quiere subir las dietas las subirá, igual que subió el sueldo de Moreno Bonilla y de los altos cargos", pero "Por Andalucía está en contra".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, siempre duro con los privilegios de la política, llamó la atención sobre el "nivel de desconexión de la realidad" que, en su opinión, "hay que tener" para decir la "barbaridad" que, a su juicio, ha planteado el presidente del Parlamento.

García afirmó: "En el Parlamento se cobra mucho dinero, mucho más dinero que un salario medio de los andaluces a los que, en teoría, representamos". El portavoz de Adelante criticó que, "además, se cobran dietas de más de 2.500 euros al mes" en su caso como diputado por Cádiz, y que "no están justificadas, no se justifican". "No hay que entregar ni un triste tique, como hacen todos los funcionarios trabajadores de la Junta de Andalucía", afirmó.

García apostilló que ve bien que se le pague a un parlamentario "si tiene que hacer un viaje, quedarse a dormir o comer fuera" de su lugar de residencia, pero criticó que "el sistema de dietas que hay en el Parlamento es un sobresueldo, y eso lo sabe todo el mundo".

En esa línea, quiso dejar claro que "Adelante Andalucía, por supuesto, se va a oponer a cualquier subida de salario y de las dietas", y razonó que "no puede ser que los andaluces verdaderamente no lleguen a fin de mes y aquí los políticos pretendan en el mes de julio, cuando nadie está atento, subirse el salario o las dietas", que, además, "habría que justificarlas", según ha insistido en reclamar.

El presidente del Parlamento ha aclarado que el sueldo de los diputados "sube igual que el de los funcionarios a nivel de toda España, un 2%". Actualmente, el sueldo base de los diputados andaluces es de 3.343,07 euros mensuales, sin contar los complementos que tienen según el cargo que ocupen.



17 leyes aprobadas y 9 decretos leyes

Por otra parte, el presidente del Parlamento Andaluz hizo balance de la actividad legislativa. Aguirre ha recordado que en los dos años que van de legislatura, se han aprobado ya 17 leyes en el Parlamento y nueve decretos leyes que han sido convalidados

También recordó que se tomó en consideración la proposición de ley del Grupo Mixto-Adelante Andalucía a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa a la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual, que "posiblemente" se vuelva a tratar "en el primer o segundo Pleno del mes de septiembre" para remitirla a continuación a la Cámara baja, donde deberá seguir su tramitación.

Ha explicado que los diferentes órganos que conforman el Parlamento han celebrado 206 reuniones de trabajo durante el periodo de sesiones. En concreto, la Mesa se ha reunido en 26 ocasiones y la Junta de Portavoces en doce, y se han celebrado 13 plenos, incluido el institucional que de manera extraordinaria se lleva a cabo el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía.

De igual modo, se han celebrado 109 sesiones de comisiones, cinco ponencias legislativas, 35 reuniones de diferentes grupos de trabajo y seis reuniones en la ponencia de estudio que se formó para la reforma del Reglamento de la Cámara que el presidente ha reiterado que espera que culmine en esta legislatura.

Jesús Aguirre también ha detallado que se han presentado en este periodo de sesiones 96 proposiciones no de ley (PNL) para su debate en el Pleno, de las que se han debatido 47 y, de ellas, 34 han sido aprobadas. En comisiones han sido 180 las PNL presentadas en este periodo, de las que se han debatido 113 y 65 han sido aprobadas.

Aguirre ha detallado que se han presentado 1.292 preguntas orales en el Pleno del Parlamento, de las que se han respondido por parte del Consejo de Gobierno un total de 337, mientras que en comisiones se han registrado 2.047 preguntas y los consejeros han respondido un total de 719.

Al hilo de estos datos, el presidente ha defendido que "la actividad parlamentaria de control al Gobierno ha sido intensa y extensa, tal como corresponde a un Parlamento democrático".

Insultos, no

Ante las preguntas de los periodistas, el presidente ha defendido que "el comportamiento de los parlamentarios en conjunto es excelente, muy bueno", así como que "la vehemencia parlamentaria es lógica y una de las esencias de la democracia, igual que la discrepancia política", pero lo que él "siempre" pide a los 109 diputados es que tengan "cortesía parlamentaria", así como "quitar el insulto", que es "el arma que tienen los torpes", al que recurre "aquel que no tiene argumentos", según ha opinado.

Tras esto, ha declarado que "no es necesario insultar a nadie ni a ningún grupo parlamentario a la hora de hablar", y ha señalado que "cuando ha habido algún insulto" en los debates que ha presidido, ha "intentado cortarlo, sobre todo para que no aparezca en los diarios de sesiones".

Para finalizar, ha mencionado que este año, por primera vez en su historia, el Parlamento abre sus puertas para las visitas durante los meses de julio y agosto. "Nuestra intención es hacer llegar a todos los andaluces el funcionamiento de la Cámara y su riqueza patrimonial; por tanto, es vital facilitarles lo máximo posible esa cercanía, ya que la demanda de visitas en muy numerosa", ha comentado. También ha destacado que durante el primer semestre de 2024 visitaron la institución un total de 13.406 personas, lo que supone una media de 116,72 visitantes al día.