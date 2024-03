Sis possibles escapades d'un dia per fer aquesta Setmana Santa

La Setmana Santa és l'època perfecta per sortir de casa i descobrir els encants del nostre territori. Si fa uns dies ja vam proposar tota una sèrie d'escapades per explorar els Països Catalans, ara presentem un llistat de destinacions que són ideals per visitar en un sol dia. Des de pobles pintorescs fins a impresionants paisatges naturals, Catalunya té opcions per a tots els gustos.

Besalú, un tresor medieval al cor de la Garrotxa

Amb un impressionant pont medieval i un conjunt històric molt ben conservat, Besalú es presenta com una autèntica postal de l'Edat Mitjana. En un sol dia es poden recórrer els seus estrets carrerons empedrats i visitar els llocs més emblemàtics del poble gironí, que està envoltat per un espectacular paisatge de muntanya i està travessat pel riu Fluvià.

Un dels monuments més icònics de Besalú és el pont de pedra d'estil romànic. Està documentat des del segle XI, tot i que alguns historiadors asseguren que en aquell moment no tenia la mateixa forma. Es diu que va quedar destruït l'any 1315 a causa d'una riuada i que va ser restablert per Jaume II. El pont marca l'entrada al conjunt medieval, que inclou edificis com el monestir de Sant Pere, l'església de Santa Maria o la Cúria Reial.

Besalú també té una rica herència jueva, que es fa palesa en les restes de l'antiga sinagoga del segle XIII, el Mikvé (banys rituals), el pati i la sala d'oracions. Tot aquest conjunt va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2013.



La processó de Verges

Sense marxar gaire lluny, proposem fer una visita a Verges, un municipi del Baix Empordà conegut per la seva processó de Setmana Santa, declarada Patrimoni d'Interès Nacional. L'element que fa que aquesta celebració sigui especial és la tradicional Dansa de la Mort, que té els seus orígens en l'època medieval i que consisteix en una sèrie de persones disfressades d'esquelet que ballen al ritme d'un tabal. Aquesta festa està programada per al Dijous Sant, és a dir, per al proper 28 de març.

Més enllà d'aquesta efemèride, Verges també compta amb un ventall d'elements patrimonials d'interès: es pot visitar el castell, que data del segle XI i que actualment acull la Casa de la Vila; o l'Església Parroquial de de Sant Julià i Santa Basilissa, un edifici que mescla l'estil romànic amb el neogòtic i el seu campanar és neoclàssic. El recinte fortificat que envolta el nucli vell de la vila també destaca per ser un Bé Cultural d'Interès Nacional.



L'ambient festiu i mediterrani de Sitges

Sitges és tot un clàssic per fer-hi una escapada d'un sol dia. Començant pel seu casc antic, recomanem passejar pels seus carrers plens de racons amb encant, descobrint l'arquitectura modernista que caracteritza moltes de les seves edificacions. És imprescindible visitar la famosa església de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que presideix la bonica platja de la localitat; la plaça del Cap de la Vila o el Palau Maricel, d'estil noucentista. Aquest edifici funciona com a museu i com a espai per organitzar esdeveniments i compta amb diferents sales decorades d'una forma molt singular.

Un dels carrerons de Sitges.

A la tarda recomanem fer una visita al Museu del Cau Ferrat, que us transportarà al món de l'art i la cultura catalana, amb una impressionant col·lecció de peces de grans artistes com Santiago Rusiñol. Per acabar el dia, podeu fer una passejada pel passeig marítim, on hi ha una àmplia oferta de restaurants on degustar la deliciosa gastronomia local, mentre contempleu les vistes al mar Mediterrani.

Els Jardins de Cap Roig i Calella de Palafrugell

A Calella de Palafrugell (Baix Empordà) podeu gaudir d'un dia relaxant al bell mig de la Costa Brava. Començant pel seu passeig marítim, podeu explorar les petites cales de sorra blanca i les aigües cristal·lines que fan d'aquesta localitat un lloc únic. La platja de Port Bo és una aturada imprescindible, coneguda per les seves barques de pesca tradicionals i els seus restaurants de peix fresc.

També podeu endinsar-vos als Jardins de Cap Roig, uns magnífics jardins botànics situats en un penya-segat amb vistes panoràmiques al mar. Amb una gran varietat de vegetació mediterrània i una espectacular col·lecció de plantes exòtiques, aquest espai verd és perfecte per relaxar-se i connectar amb la natura mentre admireu les escultures que s'hi troben integrades. Com a elements patrimonials, destaquen el castell i les torres fortificades de planta quadrada, que formen un conjunt medieval, edificades per Nicolai Woevodski i Dorothy Webster.



Un tomb per Siurana

Enclavat a les muntanyes de la comarca del Priorat, a la província de Tarragona, Siurana emergeix com un petit tresor. Aquest poble medieval, situat sobre un penya-segat, enamora amb els seus carrers i vistes panoràmiques al pantà. Si només disposeu d'un sol dia, recomanem començar pel casc antic de la vila, sense deixar de visitar l'església romànica de Santa Maria.

A l'hora de dinar, cal aturar-se en un restaurant de menjar local per gaudir dels sabors autèntics del sud i per tastar els vins de la DOQ Priorat o la DO Montsant. En aquesta zona també destaca l'oli d'oliva DOP Siurana, premiat al llarg dels anys tan nacional com internacionalment.

Desconnectar a la muntanya de Montserrat

Una escapada d'un dia a Montserrat promet una experiència inoblidable en un entorn natural impressionant i espiritualment significatiu. Començant amb l'ascensió a la muntanya, ja sigui caminant o amb el funicular, els visitants són recompensats amb unes vistes panoràmiques espectaculars.

La muntanya de Montserrat. — Bages Turisme

Una vegada a dalt, el monestir de Montserrat espera ser explorat, amb la seva arquitectura impressionant i la famosa imatge de la Mare de Déu, coneguda com "La Moreneta". És una oportunitat única per connectar amb la natura i la història al mateix temps, tot gaudint de les vacances i les bones temperatures.