7 escapades d'un dia per gaudir de la primavera a Catalunya

La primavera és la millor estació per fer una mini escapada a qualsevol punt del territori, des del Delta de l'Ebre fins als Pirineus, passant per la Costa Daurada, la Costa Brava o Ponent. Hi ha milers d'activitats que es poden fer en 24 hores, i tot plegat, abans que arribin els turistes en massa i la calor sigui tan asfixiant que només es pugui sortir a partir de les vuit del vespre. Malgrat això, ja se sap que aquesta època de l'any pot ploure de manera intermitent i en qualsevol moment del dia.

Us deixem un recull de rutes, indrets desconeguts i propostes culturals i d'oci per aprofitar les últimes setmanes de primavera i gaudir de les temperatures agradables abans de arribi l'estiu.

Primeres capbussada de la temporada al Delta de l'Ebre

El delta de l'Ebre sempre ha sigut el "gran desconegut" pels amants de la platja i el sol. A més dels seus infinits camps d'arròs i els espais naturals amb un gran valor paisatgístic, té les platges més desèrtiques -en tots els sentits- de Catalunya. Les aigües càlides i calmades -que no cristal·lines- de Riumar, la Marquesa o el Trabucador, a la desembocadura del riu Ebre, conviden a fer la primera capbussada de la temporada.



També és una zona ideal per practicar les activitats acuàtiques més atrevides, com windsurf, suf, pàdel surf, kitesurf, wingfoil o caiac. Són platges que tenen poca profunditat i on sol fer vent.

Ribes de Freser des de l'altura

Si t'agrada l'escalada, però encara no t'has atrevit a anar a la roca, la primavera també és la millor època de l'any per fer vies ferrades. A Catalunya n'hi centenars i repartides per tot el territori, des de les zones més rocoses de la Costa Brava a les muntanyes dels Pirineus. Et recomanem la via ferrada de Ribes de Freser. És una de les poblaciones més conegudes del Ripollès, per estar als peus del Puigmal i ser la porta d'entrada a la Vall de Núria, però segur que no l'has vist mai des de l'altura.

Via ferrada de Ribes de Freser. — Wikiloc

Es tracta d'un itinerari que permet arribar amb seguretat a zones difícils d'accedir a través al granòfir de Ribes, d'origen volcànic i únic a Catalunya. El recorregut està molt ben indicat i hi ha un cable de línia de vida que permet a l'usuari anar amb seguretat. Això sí, necessites mosquetons, arnès i casc. No és una via ferrada fàcil, sobretot pels més principiants, a qui recomanem anar amb un guia.

Viatge en el temps a Lleida

L'activitat turística de Lleida es concentra sobretot als Pirineus, però la zona de Ponent té una gran riquesa patrimonial que moltes vegades passa desapercebuda quan parlem de l'oest de Catalunya. Des de la Seu Vella a les construccions de pedra seca, els castells de la Segarra i l'Urgell i les pintures del Cogul passant pel poblat ibèric dels Arbeca. Ens aturem en aquest últim punt, on trobem un conjunt arqueològic excepcional habitat inicialment per la tribu dels ilergets.

Poblat Ibèric d'Arbeca. — Arbeca Turisme

Situat a l'extrem nord-oest del terme, a quatre quilòmetres d'Arbeca, es tracta d'una antiga fortalesa construïda al segle VIII aC, ja que gairebé tota la superfície construïda correspon a un sistema defensiu format per dotze torres. A més de visitar-se, també ofereix un conjunt d'experiències, com degustacions d'oli d'oliva arbequina, una de les varietats d'oliva més preuada del món.

El passat modernista de Reus

Si Tarragona és la capital de la provínicia, Reus és capital del modernisme. L'arquitecte Antoni Gaudí va viure a la capital del Baix Camp la seva infantesa i joventut, tot i que cap edifici de la ciutat porta la seva signatura. Malgrat això, només cal passejar pel centre històric per veure que és un estil molt present a la ciutat. N'és una mostra la casa Navàs, un edifici que es troba a la plaça de l'Ajuntament dissenyat per Lluís Domènech i Montaner. Es pot visitar el seu interior.

Continuem el recorregut pel carrer Monterols, on trobem les cases Laguna i Carpa, ambdós edificis dissenyats per l'arquitecte Pere Caselles i Tarrats. A la raval de Santa Anna també hi ha diversos edificis modernistes, com la casa Serra, de Joan Rubió, que destaca per la seva façana principal, i la casa Marco, del fill de Domènech i Montaner, l'arquitecte Pere Domènech i Roura. A la raval de Martí Folguera també tenim la casa Munné, i a la raval de Sant Pere, hi ha la casa Homdedéu i la casa Anguera.

Acabem la ruta a l'Institut Pere Mata, que queda una mica allunyat del centre, però és un dels grans símbols del modernisme a Reus. Per cert, abans de marxar, has de visitar el Centre Gaudí i fer un vermut Miró a la plaça Mercadal.

De 'El Perfum' a 'Joc de Trons': ruta cinematogràfica per Girona

Diversos indrets de Catalunya han estat escenari de pel·lícules i sèries que han arribat a tot el món, però si hi ha un territori que destaca per damunt dels altres és Girona. Tant la capital com diferents poblacions de la Costa Brava han acollit rodatges de produccions tan populars com Joc de Trons, El Perfum, Soldados de Salamina o Tengo ganas de ti.

Et proposem fer una ruta cinematogràfica per Girona, això sí, ho acotem a la capital gironina, per tal que es pugui fer en un dia. Comencem pel barri vell, on David Trueba va utilitzar localitzacions com el Bar Bistrot, el Bar Núria, el Pont de Pedra, la Llibreria 22 i la facultat de Lletres de l'UdG per grabar Soldats de Salamina. Continuem per la pujada de Sant Domènech i els Jardins de la Francesa, on hi van passar els protagonistes de la pel·lícula El Perfum.

Captura de pantalla del tràiler de la nova temporada de 'Joc de Trons', on es veu l'escena gravada a les escales de la Catedral de Girona. — ACN

El Pont d'en Gómez, al Restaurant Dolce Vita de Plaça Independència, el Cinema Truffaut, Pontmajor, Can Gibert del Pla o la plaça d'Emili Grahit també han estat l'escenari de diverses escenes dels films Tengo ganas de ti, de Ferando González, protagonitzat pels actors Mario Casas, María Valverde i Clara Lago, i Murieron por encima de sus posibilidades, d'Isaki Lacuesta.

No ens podem deixar el rodatge que ha situat Girona al món: el de la sèrie de televisió Joc de Trons, que va convertir l'escalinata de la catedral i els entorns de l'església de Santa Maria en autèntics escenaris medievals.



Enoturisme a l’entorn de Montserrat

El Priorat, el Maresme, el Penedès, l'Alt i el Baix Camp... Tots aquests indrets són molt coneguts per la seva tradició vinícola. Però al centre de Catalunya, també es caracteritza per ser una de les zones amb més vinyes. De fet, el 1995 es va crear la Denominació d'Origen Pla de Bages, que agrupa dotze cellers de la comarca que es troben principalment a les poblacions de Manresa, Artès, Sant Fruitós de Bages, Fonollosa, Salelles i Maians.

Les tines de pedra seca que queden al Bages. — Catalunya.com

Els pròpis cellers ofereixen desenes d'experiències enoturístiques de tota mena, des d'una ruta per les tines de pedra seca que queden a les muntanyes de Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort, a maridatges i tasts entre vinyes a l'entorn de Montserrat.

Els passatges més inèdits de Barcelona

Acabem amb una proposta urbana a la capital catalana. Sovint, els edificis o punts més emblemàtics tapen altres indrets de Barcelona que guarden un encant especial, com els passatges. Alguns d'ells et transporten a èpoques passades o fan que t'oblidis que estàs a la ciutat. És el cas del passatge Premanyer, a l'Eixample, dissenyat per Jeroni Granell i construït l'any 1864, o el passatge Mercader, a la cantonada de Provença. Aquests són alguns dels més bonics.