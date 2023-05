9 itineraris per descobrir Catalunya a través del seu patrimoni artesà

La història i la cultura de Catalunya tenen a veure amb indubtablement amb el treball manual, el treball amb les mans. Artesans i artesanes són un dels col·lectius amb diverses aportacions culturals i materials fetes al llarg dels segles, el que podem veure arreu del territori.

Per això, la Generalitat proposa diversos itineraris a través del projecte Rutes Artesanes de Catalunya, amb les quals podrem descobrir el patrimoni i la riquesa artesanal catalana. Es distribueixen a través de nou rutes, a les zones geogràfiques de l'Alt Pirineu i Aran; Barcelona Ciutat; Catalunya Central; Comarques de Barcelona; Comarques de Girona; Comarques de Lleida; Comarques de Tarragona, Penedès i Terres de l'Ebre.

Es tracta de recorreguts amb les quals gaudirem del paisatge, la gastronomia i l'oferta en general de la zona, a més a l'artesania, a través de museus amb exposicions, visites guiades i activitats per a totes les edats, centres d'interpretació o tallers. Amb família o amb amics, en parella o en solitari, aquests són els nou itineraris que podeu resseguir.



Ruta 1: Catalunya Central

Arranquem per aquesta ruta que ens portarà a diverses comarques de la Catalunya Central. En concret, veurem artesania amb el cuir a Vic, la fusta a Torelló, el ferro forjat a Alpens i la sal a Cardona.

Espais com el Museu de l'Art de la Pell o el carrer de la Riera de Vic ens permetran veure com es transformen els elements com el ferro, el cuir o la fusta. L'itinerari també ens proposa fer la ruta de la torneria o de la forja o visitant el museu i la muntanya de sal cardonina.

"Sense perdre el contacte amb la natura, veureu com es transformen elements com el ferro, la fusta o el cuir", proposa la Generalitat. I és que l'itinerari ens portarà a seguir el curs de rius per explorar la Catalunya Central.



Ruta 2: Comarques de Barcelona

La riquesa i la bellesa artesanal de les comarques de Barcelona queda reflectida a través d'aquesta ruta. Ens proposa els estampats de Premià, les puntes de coixí d'Arenys, l'artesania tèxtil de Terrassa, la ceràmica d'Esparreguera, les rajoles d'Esplugues i els càntirs d'Argentona.

La ruta proposa visitar el Museu de l'Estampació de Premià de Mar, les escultures de l'icònic cementiri de Sinera i el Museu Marés de la Punta d'Arenys de Mar. A més de tot plegat, la ruta inclou la visita al Museu Tèxtil de Terrassa. També ens suggereix contemplar les rajoles al Museu d'Esplugues a Can Tinturé i la Rajoleta, o la visita al Museu del Càntir d'Argentona.

Formes espectaculars i colors brillants les comarques de Barcelona. Teles estampades, blondes i brodats, ceràmiques de tons vius, terrisses, rajoles decorades i formes geomètriques al·lucinants marcaran els nostres passos en aquesta ruta.



Ruta 3: Ciutat de Barcelona

I saltem als barris de la ciutat de Barcelona per trobar-hi també la mirada artesana. Es tracta dels de Gràcia, l'Eixample, Ciutat Vella o Montjuïc. Joies, sedes, fotografies, violins, exposicions, modernisme i jardins, tot plegat ho trobarem en aquest itinerari.

En aquest cas, la proposta passa per visitar els espais d'una antiga fàbrica reconvertida en seu d'artesans i artesanes, visitar la Casa Vicens al barri gracienc o la Casa Granell i Manresa a l'Eixample. El Palau de la Música Catalana, la Sagrada Família o el Mercat de Santa Caterina són altres protagonistes, sempre des d'una perspectiva artesanal. També passejar per Ciutat Vella per buscar d'artesans i artesanes contemporànies. Els tallers del Poble Espanyol i el Disseny Hub Barcelona també són altres punts en aquesta ruta.



Ruta 4: Alt Pirineu i Aran

Anem cap a l'Alt Pirineu i Aran per descobrir una terra farcida de cims i natura, i evidentment artesania, per descobrir els productes autòctons i oficis propis. L'itinerari ens portarà a Llaràs, Llavorsí, Araós, Alins i Esterri d'Àneu, on descobrirem l'art de la llana de l'ovella xisqueta, el centre d'Herbes de l'Alt Pirineu i el cultiu d'herbes aromàtiques per fer sabons o productes cosmètics.

L'itinerari també fa un viatge per la Vall Ferrera i per les seves antigues mines de ferro i carbó per conèixer la seva comunitat de forjadors. I també ens descobreix la fusta i la cistelleria d'avellaner que es fa a Esterri d'Àneu.



Ruta 5: Comarques de Lleida

Anem cap a les comarques de Lleida per descobrir la transformació dels metalls preciosos en joies, la metamorfosi de l'argila en ceràmica, del vidre en art, del paper en moda i dels productes naturals en sabons: en definitiva, la ruta té la metamorfosi com a nexe d'unió.

El recorregut ens porta pel patrimoni cultural de Lleida ciutat; el Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa; els tallers dels artesans i artesanes del vidre i la ceràmica negra de Verdú; recórrer els Castells de Sió; descobrir els murals d'arts que decoren els carrers de Penelles i l'artesania del sabó a Montgai.



Ruta 6: Terres de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre són tant particulars com diverses. L'autenticitat es demostra a través d'aquesta ruta amb varietat d'artesania: terrissa, pauma, pesca i barraques artesanes.

La ruta ens porta pel barri artesà terrissaire del Raval dels Canterers, a Miravet, i el Parc Natural dels Ports. Descobrirem els margallons, les palmeres autòctones de les Terres de l'Ebre.

I visitem el Museu de la Pauma de Mas de Barberans, el poble terrisser de La Galera i l'epicentre dels artesans de la fusta de la Sènia. Fins a acabar a La Ràpita amb els artesans i artesanes de les arts de la pesca i explorar les barraques tradicionals que hi ha al Delta.

Ruta 7: Comarques de Tarragona

La Costa Daurada, la Ruta del Cister i les viles medievals són protagonistes en aquesta ruta per les Comarques de Tarragona. La visitarem seguint el rastre de l'artesania de disciplines també ben diverses, com l'esmalt, l'alabastre o el vidre.

El recorregut ens portarà Museu de l'Esmalt Contemporani de Salou, a descobrir els artesans de l'alabastre a Sarral, la terrissa i el Museu del Pessebre de Catalunya a Montblanc, o fascinar-nos amb Vimbodí, un poble vinculat al vidre des del segle XII.



Ruta 8: Comarques de Girona

I de Tarragona a les comarques de Girona, per resseguir una ruta que ens acosta als oficis artesans del territori. Ens proposa fer una etapa de contes i llegendes vinculades amb la imatgeria festiva d'Olot, les culleres de fusta de Tortellà, la torneria de Sant Hilari Sacalm, la ceràmica de La Bisbal i la terrissa de Quart i Breda.

Entre les múltiples activitats també ens recomana fer parada al carrer dels Sastres i al Museu dels Sants d'Olot, i arribar a Tortellà per explicar la llarga tradició en l'elaboració d'estris de cuina amb fusta de boix. La ruta ens indica que cal visitar el Museu Terracota de La Bisbal d'Empordà, un dels centres d'interpretació de la ceràmica més importants del país, la Confraria de les Olles a Quart, el Centre Cultural Els Forns de Breda, o el Centre Artesà de la Torneria a Sant Hilari.





Ruta 9: Penedès

I acabem amb una ruta particular, on trobarem tres protagonistes clars. Es tracta de les disciplines del paper, la pell i la punta, autèntiques obres d'art i d'artesania fetes amb les mans d'artesans experimentats.

A la ruta del Penedès descobrirem el Museu Molí Paperer de Capellades, i el barri del Rec i el Museu de la Pell d'Igualada. I acabarem amb les rutes de pedra seca i la Casa de Cultura i Museu de les Puntes de coixí de l'Arboç.





I aquí acaba aquest itinerari per descobrir la feina d'abans i d'ara de les artesanes i artesans de casa nostra. Una manera de conèixer territori des d'un punt de vista divertit, original i entretingut.