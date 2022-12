Els indrets més emblemàtics de Catalunya que han estat escenaris de sèries i pel·lícules

Catalunya és sinònim de paisatges i arquitectura impressionants. No és sorpresa, doncs, que hagi sigut protagonista en repetides ocasions de tota mena de pel·lícules i sèries. El cas més famós és, segurament, la Catedral de Girona, que va acollir el rodatge de Joc de Trons el 2015.

Tanmateix, no és ni de bon tros l'únic. Produccions tan grans com The Crown i Uncharted també s'han aturat al territori català per gravar escenes que ja formen part de la història del cinema. A continuació us deixem un petit recull d'alguns dels indrets de Catalunya on s'han rodat pel·lícules i sèries d'arreu del món.

L'escalinata de la Catedral de Girona ('Joc de Trons')

Girona és una de les ciutats que millor conserva el seu patrimoni històric. És gràcies a això que el 2015 es va convertir en una de les privilegiades per acollir el rodatge d'una de les sèries més cares i famoses de la història de la televisió: Joc de Trons. En concret, als entorns de l'església de Santa Maria es van gravar diverses escenes tan icòniques com la pujada a cavall de Jamie Lannister per l'escalinata de la catedral o Arya Stark demanant almoina al carrer.

Més recentment, La casa del dragón, la preqüela de Joc de Trons sobre la casa Targaryen, ha tornat a Catalunya per rodar. En aquesta ocasió ha sigut a Lloret de Mar (Girona), als Jardins de Santa Clotilde.

El palau Victòria Eugènia i la basílica Santa Maria del Pi de Barcelona ('Uncharted')

Un dels casos més recents en què directors estrangers han dut el seu film a Catalunya és el d'Uncharted, protagonitzat per Tom Holland. El film, que segueix les aventures del buscador de tresor Nathan Drake, porta l'acció a Barcelona.

Surten diversos llocs icònics de la capital catalana, però sobretot destaquen el palau Victòria Eugènia, ubicat entre la Font Màgica i la plaça de les Cascades, i la basílica Santa Maria del Pi. En la primera, Drake duu a terme una persecució dels terrats de l'edifici, mentre que la segona és un dels llocs que els protagonistes investiguen una de les pistes durant la seva cerca del tresor.

La plaça de Francesc Macià de Barcelona ('The Crown')

També Barcelona és escenari d'una de les grans sèries del moment: The Crown. En aquest cas, la ciutat es va convertir en l'escenari de la mort de Lady Di. En concret, el lloc seleccionat va ser els entorns de la plaça Francesc Macià. Curiosament, l'ambientació que la sèrie representa no és pas Barcelona, sinó el París d'aleshores.

A més, la sèrie també es va traslladar al petit nucli de Sant Miquel de Guanteres, entre Viladecavalls i Terrassa, per gravar unes escenes que recreen l'últim viatge de la princesa Diana de Gal·les a Bòsnia l'agost de 1997, setmanes abans de l'accident a París en el qual va perdre la vida.

Barri Gòtic de Barcelona ('El perfum')

El carrer Ferran del barri Gòtic de Barcelona també ha sortit a la pantalla gran. Ho va fer a la pel·lícula El Perfum, una adaptació del best-seller de Patrick Süskind. Tanmateix, la història no s'ambienta en els carrerons de la capital catalana, sinó al París del segle XVIII.

Catedral de Barcelona. — Europa Press

La Plaça Reial i els voltants de la Catedral de Barcelona, com el carrer de la Pietat, del Bisbe, Sant Sever o la Plaça Sant Felip Neri són els escenaris d'algunes de les víctimes del protagonista. Alhora, aquesta pel·lícula també va rodar algunes escenes a la canònica de Santa Maria de Vilabertran (Alt Empordà).

El castell de Cardona ('Campanadas a medianoche')

El castell de Cardona és considerat una de les fortaleses medievals més importants de Catalunya. Des del castell es pot gaudir d'una vista panoràmica immillorable des de la qual es domina la vall del Cardener i el salí, les millors vistes de tota la comarca del Bages. El pas de la història ha deixat la seva empremta a cada racó del castell de Cardona, però el castell també ha deixat la seva petjada en la història del cinema.

Entre les pel·lícules que s'han gravat allà es troben Campanadas a medianoche (1965) d'Orson Welles, El arquero de Sherwood (1971) de Giorgio Ferroni i La espada normanda (1971) de Roberto Mauri.

Castell de Cardona. — Generalitat de Catalunya

La Punta del Fangar del Delta de l'Ebre ('Sàhara')

Les dunes i la sorra blanca de la Punta del Fangar, al Delta de l'Ebre, són part del paisatge del desert de la pel·lícula Sàhara. Protagonitzada per Penèlope Cruz i Matthew McConaughey, el far del Fangar representa un indret de la costa africana on l'actriu espanyola és rescatada d'un atac per part de l'actor estatunidenc.

Viladrau ('La educación de las hadas' i 'Suspicious Minds')

Finalment, el massís del Montseny també ha sigut escenari de pel·lícula. El nucli, les viles, les torres modernistes i l'entorn natural que envolten Viladrau (Osona) són els espais on té lloc la pel·lícula La educación de las hadas. Moltes de les escenes protagonitzades per Ricardo Darín i Irene Jacob tenen lloc a la masia el Pujol de Muntanya, fora del nucli urbà. A més, l'estació de servei de Viladrau i una de les cases del centre del poble també van ser l'escenari del thriller psicològic Suspicious Minds, de Carlos Martín Ferrera.