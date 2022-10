8 dels passatges més bonics de Barcelona

De la Sagrada Família al Park Güell, passant per la Catedral, La Rambla o el mateix mercat de la Boqueria. Barcelona té molts llocs emblemàtics i diferents atraccions turístiques, que atreuen visitants d'arreu, locals i internacionals.



Però no només de grans monuments i espais viu la ciutat. La capital extraoficial de Catalunya també té llocs petits que guarden un encant especial. Els passatges també formen part del seu bullici diari. Carrerons que molts cops queden eclipsats per les grans vies de Barcelona, però que tenen una atracció irresistible, també per instagramejar. En repassem 8 que no et pots perdre.

Passatge de Tubella

El Tubella és tracta d'un passatge de 1925, on es conserven 18 dels 22 habitatges originals, molt similars entre ells, amb dues façanes lineals que s’ha mantingut força al llarg de gairebé un segle. En aquest carreró del barri de les Corts hi vivien treballadors d'industries veïnes. El seu nom fa referència a Joan Tubella i Soler, un comerciant originari d’Igualada.

El passatge Tubella està rodejat de cases acolorides i un jardí al davant, que a més de fer-lo cridaner per a molts també li han atorgat l'estatus de petit Notting Hill barceloní. El trobem ubicat entre els carrers Novell i Evarist Arnús.

Passatge de Sant Felip

El passatge de Sant Felip de Barcelona està ubicat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, més concretament al barri del Putxet i el Farró. Destaca per tenir cases especialment baixes, la construcció de les quals data del segle XIX, i és representatiu de la forma d'urbanització d'alguns indrets de la part baixa del Putxet, desenvolupat durant la segona meitat del segle XIX.

En total, s'hi troben disset cases d'estils arquitectònics variats, aixecades des de finals del segle XIX i fins a principis del segle XX, amb motius noucentistes i modernistes. Es troba entre el carrer de Gleva i el de Saragossa hi ha un passatge arbrat, amb cases adossades a banda i banda. Tot i que han tingut importants modificacions, l'indret manté en bona mesura la seva essència i ens fa viatjar al segle XIX.

Passatge de la Concepció

Aquest passatge rep el seu nom arran la doctrina catòlica per la qual la Verge Maria va ser preservada del pecat original en el moment de la concepció. Ubicat al mateix Eixample barceloní, és conegut gràcies a la seva ubicació, entre la Rambla Catalunya i Passeig de Gràcia.

Però el passatge de la Concepció també és especialment recordat pels barcelonins per ser un veritable passatge gastronòmic, amb gran quantitat de restaurants per metre quadrat: hi ha prop d'una desena d'establiments de restauració. Tragaluz, El Japonés i Petit Comité són alguns dels restaurants més reconeguts.

Passatge Permanyer

També el trobem ubicat a l'Eixample, i també és dels més coneguts, entre Pau Claris i Roger de Llúria. Honora la memòria de Francesc Permanyer, està inclòs al catàleg de béns culturals d'interès local de l'Ajuntament de Barcelona i és obra protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.



A més, és cridaner per a molts perquè conserva les llambordes originals, que s'hi van instal·lar en la seva construcció l'any 1864, per la qual cosa és el més antic de l'Eixample. Hi trobem cases d'estil anglès amb una mescla d'estils clàssic, àrab i noucentista, que ara acullen despatxos i oficines, però abans a famílies.

Passatge del Crèdit

Anem cap a Ciutat Vella on trobem el passatge del Crèdit, baixant de la plaça de Sant Jaume fins a La Rambla, pel carrer Ferran. Fou construir entre els anys 1875 i 1879, en el solar ocupat per l’antic convent de l’Esperança. Rep el seu nom perquè els habitatges que als quals donava accés van ser promoguts per la Societat Catalana General del Crèdit.

És especialment ressenyable per l'il·lustre que va néixer al número 4 d'aquest passatge cobert, Joan Miró, qui també hi va tenir el taller durant uns anys. Es tracta d'un indret protegit com a bé cultural d’interès local, amb un estil eclèctic amb recursos discretament clàssics. És una de les obres més representatives de l'aleshores vigent arquitectura del ferro.

Passatge de les Manufactures

No massa lluny s'ubica el conegut passatge de les Manufactures, entre el carrer Trafalgar i Sant Pere més Alt, i que fou reobert l'any 2018. Conegut perquè és una zona de pas per a molts, s'ha redescobert gràcies a la seva recent reforma.

Vincula l'Eixample amb Sant Pere des de 1878, quan s'hi va circular per primer cop. Un desnivell de quatre metres separa la ciutat de les zones deltaiques. Com en altres casos, és un espai privat d'ús públic, evidentment molt vinculat al seu passat industrial, i que ara guarda espai per a les arts.

Passatge de Sert

Seguim a Ciutat Vella i molt a prop per conèixer el passatge de Sert, també amb una història industrial evident. Es tracta d'un bonic indret, on precisament es troba edificat a l'antiga fàbrica de catifes i tapissos de la família Sert.

Està a tocar del passatge de les Manufactures, en un carreró paral·lel, en aquest cas amb comerços, oficines i balcons plens de vegetació. La llum i les plantes al carrer acaben d'embellir aquest indret lluny de cotxes, on acostuma a regnar el silenci. És un pas tranquil, amb una porta d'entrada reconeixible.

Passatge Mallofré

Josep Mallofré es va fer construir tres cases amb jardí de cara a aquest passatge que porta el seu nom, al barri de Sarrià. Està obert des de 1870, connectant els carrers Major i Clos de Sant Francesc, i destaca per la seva tranquil·litat i bellesa especial.

És un petit vial privat que va anar a mans de Mallofré en una subhasta com a conseqüència d'un deute impagat. Va adquirir el garatge de carruatges d'una societat que no va poder tornar un crèdit.