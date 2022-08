Barcelona inicia les obres de la Superilla de l’Eixample

Barcelona ha donat aquest dimarts el tret de sortida a les obres de la Superilla de l’Eixample. Es tracta d’uns treballs que serviran per implantar els quatre eixos verds de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell, així com les primeres quatre places del projecte. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, ha remarcat que la voluntat del projecte passa per "recuperar un model que prioritzi la salut" i que faci de la ciutat un lloc més "confortable per viure".

També ha aprofitat per demanar a la Generalitat i l’Estat que "facin els deures" a l’hora de reforçar tot el transport públic per oferir a la gent el servei "que mereix". Aquesta primera intervenció suposarà un guany de 58.000 metres quadrats, segons l'Ajuntament, que també destaca que "l’actuació posa al vianant, la vida de barri i al comerç de proximitat al centre de les prioritats".

Així, "s’eliminarà l’asfalt per donar lloc al panot i el granit com a paviments, el verd passarà a ocupar de l’1% al 12% de la via, els carrers seran 100% accessibles i hi haurà més mobiliari urbà i una millor il·luminació". Les places de les cruïlles de Consell de Cent amb Girona i Comte Borrell es convertiran en espais cívics i d’activitats, i les de Rocafort i Enric Granados seran àmbits enjardinats que potenciaran el verd i l’estada.

Sanz: "no és saludable que pel centre de la ciutat passin cada dia 350.000 cotxes"

Segons recull l'ACN, en l'acte d'inici de les obres Sanz ha afirmat que "no és saludable que pel centre de la ciutat passin cada dia 350.000 cotxes i que l'espai públic estigui col·lapsat per aquests vehicles, ocupant entre un 60 i 70%". Per això, ha insistit en la necessitat d'abordar els reptes de sostenibilitat i emergència climàtica, transformant els carrers amb materials diferents. "Que pugui ser un refugi de futur i l'estiu que ve sigui diferent, més habitable, més verd, amb més aigua i més ombra", ha afegit. De fet, Sanz ha apuntat que aquest tipus de canvis també s'estan produint en altres barris de la ciutat perquè la gent "vulgui viure en ella".

Una inversió de més de 50 milions

En els primers quatre eixos verds i quatre places, l'Ajuntament hi destinarà un pressupost de 52,7 milions d'euros – 48,2 per als eixos i 4,5 per a les places –, finançat en part amb recursos dels fons europeus Next Generation. Pel que fa als materials, hi haurà dos paviments que s'associen al pas de vianants: un nou panot més sostenible i amb el mateix disseny actual per a les façanes i encreuaments, i el granit per a la resta de l'espai.

Les obres comportaran canvis destacats en la mobilitat local. En moltes cruïlles no es permetrà que els vehicles continuïn dos trams seguits pels nous eixos verds i hauran de girar a cada illa. En relació amb les futures places, aquestes ja no es podran creuar com fins ara, sinó que els vehicles també es veuran obligats a girar. Durant les obres sempre quedarà garantit un carril pels veïns, serveis i bicicletes, així com per vehicles d'emergència, i també vorera lliure pels vianants. També es podrà accedir als guals i aparcaments en tot moment i no hi haurà cap afectació al transport públic.