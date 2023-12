Les principals fires del sector de la moda i tèxtil a Catalunya

La indústria tèxtil va ser un dels motors més importants de l'economia catalana al llarg dels segles XIX i XX, sobretot al Vallès Occidental, que es va omplir de fàbriques tèxtils que s'alimentaven a base de l' energia produïda per una màquina de vapor. De fet, les dues cocapitals de la comarca, Terrassa i Sabadell encara conserva part d'aquest patrimoni amb les característiques xemeneies de gran alçada. Una de les més destacades és la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, que a més és la seu actual del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.

Amb l'objectiu de reivindicar el llegat d'aquesta indústria a Catalunya, ciutats i pobles d'arreu del país amb tradició tèxtil celebren al llarg de l'any fires i mercats dedicats a la moda per recordar aquest passat recent a través del patrimoni en forma de xemeneies i naus industrials modernistes. És el cas d'Igualada, amb el REC.0; Salt, que acull una Fira Tèxtil: o Terrassa, amb la Fira Modernista. Repassem les més destacades.

REC.0 a Igualada

És una de les fires de moda més populars de Catalunya que cada any reuneix milers de persones. El barri industrial d'Igualada (Anoia), el barri del Rec, acull cada novembre el Rec.0 Experimental Stores. Durant quatre dies, les velles fàbriques i adoberies es converteixen en pop up stores de moda on marques de primer nivell hi venen els seus estocs i mostraris a preus únics.

El Rec.0 és més que un simple esdeveniment de moda. És un festival de gastronomia de carrer amb més de 40 food trucks i pop-up bars. La cultura i la música també ocupen un lloc destacat en aquest esdeveniment, amb una programació àmplia i variada de concerts amb artistes locals i nacionals

Fira del Vent a El Pla de Santa Maria

El Pla de Santa Maria, un petit municipi de l'Alt Camp, va tenir un paper clau en el desenvolupament econòmic de la comarca, ja que fa cent anys s'hi ubicà una fàbrica tèxtil de grans dimensions. Ara ja no funciona, però s'ha reconvertit en un Centre d'Interpretació del Tèxtil per reivindicar el passat tèxil de la vila.

Centre d'Interpretació del Tèxtil. — Ajuntament del Pla de Santa Maria

En honor a aquest passat i als esports de vent, el tercer cap de setmana d'octubre celebra la Fira del Vent, que inclou activitats com la fira dels esports de l'aire (amb ultralleugers, paramotors, carros a vela, blokart, estels, aeromodelisme, modelisme naval…), una passarel·la de moda i una mostra ramadera, amb productes agroalimentaris i artesanals de proximitat i qualitat.



Design Market Barcelona

Amb més de 100 expositors, el MUHBA Oliva Artés (al Parc Central de Poblenou) acull el Design Market Barcelona, on es podran trobar objectes per a la llar i també de moda i complements, joieria contemporània, publicacions, elements gràfics, mobiliari, il·lustració, il·luminació, jocs, art i artesania. A la part exterior de l'edifici hi haurà una zona gastronòmica, amb un bar i food trucks. L'organitza Foment de les Arts i del Disseny i se celebra els dies prèvis a les festes de Nadal.

Fira de Roba Sostenible a Valls

Valls (Alt Camp) celebra des de fa un parell d'anys la Fira de Roba Sostenible per reivindicar el comerç de proximitat, respectuós i responsable amb el medi ambient. Compta amb la participació de marques sostenibles, com Concrete, Omnea, Tacatà, La Tutula/Espiadimonis, Laloladeafrica, BeKarme – Made in Kölors, Melisa D Roig, Vulvita compresas de Tela o Petitons. També hi ha parades amb peces de segona mà.

L'objectiu de la Fira de Roba Sostenible és presentar les alternatives que existeixen dins de la indústria tèxtil que reuneixin els criteris de proximitat, comerç just, ecologia i sostenibilitat, drets laborals, economia solidària i consum responsable.

Saló Tèxtil Internacional de Barcelona

Barcelona acull a principis de juliol el Saló Tèxtil Internacional, on el visitant podrà descobrir totes les novetats sobre les col·leccions, tendències de teixits i complements de moda del moment. Aquest esdeveniment se celebra des de l'any 2002 amb periodicitat bianual i aplega tot el ventall de professionals del sector, des de dissenyadors fins a fabricants. La trobada és un referent del panorama nacional i recull el testimoni de fires com la Première Vision de París.



Fira Tèxtil a Salt

En homenatge a tots els treballadors i treballadores de les fàbriques tèxtils de Salt (Gironès), l'associació de veïns del Veïnat i l'Ajuntament de Salt organitzen a principis de maig la Fira Tèxtil de Salt, amb l'objectiu de reviure la importància que aquest sector industrial va tenir al poble durant 150 anys. Alhora, la Fira Tèxtil també serveix per donar a conèixer les noves generacions que treballen en el tèxtil de manera artesana a població, on tenen l'oportunitat d'exposar i vendre els seus dissenys i productes.



Fira Modernista de Terrassa

Acabem amb una de les ciutats catalanes més importants de la indústria tèxtil: Terrassa (Vallès Occidental), on a principis de maig se celebra una fira modernista per reivindicar un extens patrimoni modernista en forma de fàbriques, residències o antics magatzems industrials. Un esdeveniment que permet als i les visitants ser autèntics protagonistes d'un viatge en el temps i conèixer com era i com es vivia a la ciutat de finals del segle XIX i principis del segle XX.



Imatge d'arxiu de la Fira Modernista de Terrassa. — Ajuntament de Terrassa

Desfilades de vestits modernistes, vehicles d'època, mercats d'artesania i alimentació, espectacles artístics, visites guiades o portes obertes a alguns dels edificis i elements patrimonials més importants de la ciutat són algunes de les propostes de la Fira Modernista de Terrassa.