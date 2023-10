De Montblanc a Besalú: les fires medievals més autèntiques de Catalunya

Els carrers i places de desenes de municipis de Catalunya encara conserven el llegat històric i arquitectònic que va deixar l'Edat Mitjana. Muralles, ponts, torres, vies de pedra del casc antic... Són molts els detalls d'aquella època que han perdurat al llarg de més de deu segles, que no és poc.

Montblanc (Conca de Barberà) és, segurament, el rei dels pobles medievals a Catalunya, però no es queden enrere Bagà (Berguedà), Besalú (Garratxo), Hostalric (Selva) o Guimerà (Urgell). Passejar al voltant de les seves muralles o perdre's pels carrers estrets del nucli antic és tota una experiència medieval que al llarg de l'any complementen amb fires i mercats medievals. Fem una selecció de les més autèntiques.

Setmana Medieval de Montblanc

Comencem pel poble medieval més conegut de Catalunya: Montblanc, a la Conca de Barberà, que a més, és el bressol de la llegenda de Sant Jordi. Cada any celebra la Setmana Medieval, deu dies de mostres d'oficis, actuacions i recreacions i una fira d'artesania que aplega més d'un centenar de parades de productes artesans, distribuïdes pels carrers i places del nucli antic del municipi. La cita sol ser pels volts de Sant Jordi, a l'abril.



Fira Medieval d'Hostalric

En desplacem fins a la Selva per trepitjar els carrers empedrats d'Hostalric, amb una de les construccions medievals més ben conservades del país, una antiga ciutat comtal de la qual resten empremtes ben visibles, com el recinte emmurallat o les torres. Any rere any, aquesta població es converteix el segon cap de setmana d'abril en una vila medieval amb un gran mercat, personatges i activitats que pretén commemorar l'esplendor del passat medieval del municipi.

La fira es celebra principalment a dos espais, la Fortalesa i el nucli antic, aquest últim es converteix en un gran mercat d'artesania i alimentació on podreu trobar-hi els embotis, dolços artesans, formatges, entre d'altres productes i atraccions.

Fira Medieval del Catllar

Tornem al Camp de Tarragona, però ara a la costa. El centre històric del Catllar (Tarragonès) acull el segon cap de setmana de maig una fira medieval que compta amb tots els factors per viure una autèntica experiència medieval: un mercat d'artesans, una mostra d'oficis, espectacles medievals, atraccions infnatils, exhibicions, una exposició de falconeri i visites teatralitzades al castell de la vila.



Fira medieval de Bagà

Com cada mes de juliol, el nucli antic de la ciutat de Bagà celebra el seu mercat medieval: ceramistes, joiers, ferrers, espardenyers i tot un ampli ventall d'oficis treballen als carrers i sota l'estàtua de Galceran de Pinós. Hi ha parades d'artesania amb tota mena de productes de la terra i de proximitat.



Fira Medieval d’Oficis de Súria

Anem fins a la Catalunya Central per parlar de la Fira Medieval d'Oficis de Súria, que en pocs anys s'ha convertit en una de les activitats més destacades del calendari festiu del Bages amb paradistes, artesans d'oficis tradicionals, tallers i una extensa oferta d'activitats participatives. Des de la recreació d'una mina de sal subterrània a una mostra d'oficis de fa milers d'anys.

Imatge d'arxiu de la Fira d'Oficis de Súria. — Ajuntament de Súria

El Poble Vell es converteix en una autèntica vila medieval. Les seves places i carrers es guarneixen amb palla, domassos i altres elements perquè el visitant faci un viatge en el temps. La Fira Medieval d'Oficis de Súria sol celebrar-se el segon cap de setmana de novembre.

Fira de Bandolers d'Alcover

En passat bandoler també està present en moltes fires de Catalunya. Una de les més populars és la Fira de Bandolers d'Alcover (Alt Camp), que se celebra cada primer cap de setmana d'octubre. Els carrers i places de la vila s'omplen de parades de temàtica medieval, foodtruks i tavernes ambientades a l'època del bandolerisme.

Durant tot el cap de setmana, tenen lloc representacions teatrals basades en el conte bandoler El robatori de l'ala d'or, concerts per a tots els públics i actes que organitzen les diferents entitats del poble.

Besalú Medieval

En el Top 3 de pobles medievals de Catalunya no hi pot faltar Besalú. Aquesta petita vila de la Garrotxa encara conserva vestigis del barri sefardita que va albergar aquesta vila durant l'edat mitjana i construccions com el pont romànic que data del segle XII i que travessa el riu Fluvia, a més de l'edifici de la Cúria Reial o la Residència dels Crornella.

El nucli medieval de Besalú. — Turisme Garrotxa

El primer cap de setmana de setembre acull el Festival Medieval, una gran festa que engalana la ciutat i on els habitants de la vila llueixen els vestits clàssic de l'època. Un cap de setmana durant el qual Besalú torna mil anys enrere per transformar el centre històric en un escenari d'una pel·lícula medieval.



Mercat Medieval de Vic

Els amants dels mercats medievals tenen una cita a Vic pel pont festiu de la Puríssima. És un dels mercats més coneguts de Catalunya i un dels més autèntics. La ciutat reviu el seu passat més medieval a través de recreacions històriques pel centre històric, on també s'instal·len desenes de paradistes disfressats per l'ocasió. El moment més important de la fira és la representació teatral de l'episodi històric conegut com L'Assalt de l'Altarriba.



Fira Medieval de Tossa de Mar

L'edat mitjana també va deixar el seu rastre a la Costa Brava. El municipi que té més vestigis de l'època és Tossa de Mar, concretament al recinte emmurallat de la Vila Vella. De fet, és l'única població medieval fortificada al litoral català. Construïda a la primeria del segle XIII amb murs emmerletats, conserva gairebé la totalitat de l'àrea perimetral original, amb quatre torrasses i tres torres cilíndriques amb matacans. Les més conegudes són la d'en Joanà, la de les Hore i la d'es Codolar o torre de l'Homenatge

Tossa de Mar. — Miguel / Pexels

Per recordar èpoques passades, cada octubre se celebra la Fira Medieval de Tossa de Mar. Són tres dies d'espectacles de falconeria, de lluita i parades d'artesania.

Mercat Medieval de Guimerà

Acabem a la demarcacióLleida, al poble més medieval de l'Urgell: Guimerà, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. El primer cap de setmana d'agost acull una fira medieval amb gairebé 30 anys d'història i que s'ha consolidat com una de les més autèntiques de l'interior de Catalunya. La seva història ho avala.

El 18 de juliol del 1294, el rei Jaume II va atorgar a l'antiga vila de Guimerà el dret a celebrar el mercat setmanal. Amb aquest dret els primers barons de Guimerà farien créixer el seu poble, sent un nexe de trobada, d'intercanvi de mercaderies i de contractes. En 1417, el rei Alfons el Magnànim va reconèixer el mercat setmanal de Guimerà que va començar a celebrar-se cada dimecres, enlloc dels dimarts. El 1526 l'emperador Carles I ratificà el dret a fira de la vila. El 1994, 700 anys després, el poble de Guimerà va recuperar el mercat com a festa tradicional.