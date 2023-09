Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? 

Després d'un setembre culturalment intens, per les festes de la Mercè a Barcelona i les de Santa Tecla a Tarragona, donem pas a l'octubre amb desenes de propostes d'oci per a tots els públics. La 28a Festa de la Verema del Bages, el Festival B al Parc del Fòrum, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc i les Festes de la Tardor de Lleida són alguns dels plans d'oci per per gaudir de l'últim cap de setmana de setembre i dels primers d'octubre.

28a Festa de la Verema del Bages

És època de verema i els municipis amb tradició vitivinícola aprofiten l'ocasió per promocionar aquesta pràctica mil·lenària. És el cas d'Artés, que aquest cap de setmana es converteix en capital vinícola de la DO Pla de Bages. Els carrers del nucli antic esdevenen un autèntic escenari a l'aire lliure en reconeixement de la dilatada cultura vitivinícola bagenca. Hi haurà tastos de vins a cegues i amb ritme, una trobada d'intercanvi de plaques de cava, i desenes d'activitats culturals i populars.



29a edició de la Fira Porc i Cervesa de Manlleu

Una vintena de propostes gastronòmiques i culturals al voltant del porc i la cervesa tornaran a omplir Manlleu (Osona) aquest cap de setmana. Amb la plaça Fra Bernadí com a epicentre de la majoria de les activitats, l'esdeveniment aposta per la degustació i la venda de productes del porc, cerveses artesanes, la matança i rostida o l'elaboració d'embotits i derivats com els principals atractius.

L'Aula del Gust, situada als jardins de Can Puget, es consolida com el punt on es faran tastos de cerveses i embotits singulars. També destaca un tast de cerveses ancestrals i històriques a càrrec de l'expert sommelier David Bea. Durant tot el cap de setmana la fira comptarà amb actuacions de música en directe i espectacles infantils.

Enguany, l'espai de fira comptarà amb 11 cerveseres, el mercat agroalimentari i 13 espais de restauració. De la seva banda, durant tot el cap de setmana, una desena de restaurants de Manlleu oferiran plats elaborats amb porc i cervesa. A més, una dotzena d'establiments de l'Associació de Botiguers obriran dissabte fins a les 22:00 hores.

Festival de Circ La Palanca d’Esparreguera

El Festival de Circ Contemporani La Palanca d'Esparreguera (Baix Llobregat) arriba a la seva tercera edició aquest cap de setmana. Enguany comptarà amb onze escenaris on s'han programat catorze espectacles de companyies internacionals i cinc tallers de circ a diferents barris de la població. Quatre de les cites tindran lloc al Teatre de La Passió i seran de pagament, mentre que la resta es representaran pels carrers i places de forma gratuïta.

La Palanca oferirà també la producció pròpia Portal dirigida per Anna Rodríguez Escalé, i que obrirà les portes de l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil. Una altra de les cites destacades és la cloenda, amb l'espectacle Orquestra de Malabares, que posarà en escena sis malabaristes i comptarà amb la participació de la Banda de Música d'Esparreguera.



Terrània: Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc

Aquest cap de setmana se celebra la 20a edició del Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc (Conca de Barberà), que enguany comptarà amb un total de 28 ceramistes de cinc procedències diferents: Catalunya, França, Eslovènia, Espanya i Països Baixos.

En una edició tan especial com és la vintena s'ha apostat per la divulgació de la ceràmica a través de les exposicions. En total se n'han previst una desena, en diferents llocs, de diferent format, volum i durada. L'exposició central que tindrà lloc a la sala Sant Jordi del claustre de Sant Francesc estarà dedicada a Núria Albà i Lluís Soler, ceramistes de Senan, i ambaixadors de Terrània.

Vitrum: IX Festa del vidre artesà

Sense marxar de la Conca de Barberà, Vimbodí i Poblet acullen la 9a edició de Vitrum, la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya que aplega vidriers d'arreu del país que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques, com el vidre bufat, vitrofusió, vitrall, esmalt o joieria.

Uns i altres esdevenen els protagonistes del mercat artesanal, amb artesans de diversos oficis, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí. La festa inclou, així mateix, altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada al municipi, com tallers i jocs infantils, exposicions, conferències, visites guiades al museu, l'esmorzar popular o el concurs de beure amb porró, entre altres.



Festes de la Tardor de Lleida

Després de les festes de Santa Tecla de Tarragona, les de Misericòrdia de Reus i les de la Mercè de Barcelona arriben les de Sant Miquel de Lleida, també conegudes com les Festes de la Tardor. No hi faltaran propostes com la prèvia Sant Miquel de les Lletres, les Firetes, les cercaviles, el tradicional Seguici de les Festes de la Tardor, espectacles familiars, la Gran Nit de Foc Canya la Banya, o les esperades revetlles, enguany a càrrec de grups com 7dRock, els Little Folks o els Itaca Band, entre altres. El tret de sortida es donarà aquest dijous amb el pregó, que enguany anirà a càrrec d'Ares Teixidó.

En el marc de les Festes de Tardor de Lleida, aquest cap de setmana se celebrarà la Festa del Vi, que enguany comptarà amb la participació d'un total de 12 cellers i 7 restaurants i música en directe.



Festival•B 2023 al Parc del Fòrum

Amb la ressaca de les festes de la Mercè, el Parc del Fòrum de Barcelona acollirà aquest cap de setmana el Festival•B 2023, que gira al voltant de la creació artística relacionada amb la música, i amb l'objectiu de visibilitzar les propostes musicals que es mouen en circuïts menys comercials. Hi actuarà Alizz, Los Planetas, Carolina Durante, entre d'altres.



33a Festa de l'Anxova de l'Escala

Finalment, et proposem fer la Ruta de la Tapa de l'Anxova en el marc de la 33 Festa de l'Anxova de l'Escala (Alt Empordà), en què desenes de locals del municipi ofereixen al seva tapa elaborada amb anxova i on es pot anar segellant un "passaport" a mesura que es passa per cada local, de manera que es pot accedir a importants premis. També hi haurà una cantada d'havaneres a la platja.