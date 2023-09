Els 10 imprescindibles de les festes de la Mercè 

Arriba una de les festes més assenyalades del calendari popular de Catalunya: les festes de la Mercè. La capital catalana acollirà fins dilluns més de 300 activitats en diversos espais i escenaris repartits pels sis districtes de la ciutat. Seran quatre intensos dies de festa major en què es barregen tradició, música i una oferta molt diversa d'arts de carrer. A més, també ofereix l'oportunitat de conèixer l'escena cultural de Kíiv, la ciutat convidada d'aquest 2023.

Un espectacle amb 200 drons, música al carrer, cultura popular, jornades de portes obertes... perquè no us perdeu res, hem fet un recull els actes més destacats de la programació de la festa major de la capital catalana.

200 drons sobrevolant Barcelona

Una de les novetats més destacades de les festes de la Mercè d'enguany és l'innovador espectacle que il·luminarà el cel de Barcelona un dia abans dels focs artificials del clàssic piromusical. Uns 200 drons sobrevolaran la ciutat i formaran figures relacionades amb la natura, el planeta i l'ecologia. El show anirà a càrrec de l'empresa Flock Drone Art, serà el diumenge i es podrà veure per la zona de l'Espigó del Gas.



Ginestà, Zoo i Vicco a la platja del Bogatell

Com cada any, l'oferta musical de les festes de la Mercè és una de les més completes de Catalunya, i no només per la varietat d'artistes, també d'estils: des de rap, rock i ska a hip-hop o electrònica. Enguany gairebé actuen tots els grups top del nou (i vell) panorama musical català i nacional: Boye, Ginestà, Zoo Vicco, Mushkaa, Suu, Els Catarres... i una llista interminable de noms.

The Tyets en concert. — Ariadna Reche / ACN

Sens dubte un dels dies més destacats és el divendres, que la platja del Bogatell acull els concerts dels valencians Boye, Ginestà, Zoo i Vicco, en aquest ordre.

Música al Teatre Grec

Seguim amb l'apartat musical de la Mercè 2023, però ara amb propostes ben diferents a les anteriors. Al llarg de tot el cap de setmana, el Teatre Grec acollirà concerts més pausats i de'artistes més alternatius. Divendres serà el torn de Ile i Pongo. Dissabte actuarà Dakhabrakha i Marina Herlop. Finalment, diumenge ho farà Tarta Relena - Cocanha – Los Sara Fontan i Bala Desejo, exponent de la nova generació de la música llatina amb estils que van del Tropicalia, rock, samba-canção, soul-funk i reggae a la psicodèlia dels 70 i música popular brasilera.

Seguici Inaugural de la Mercè

Tot i que Barcelona és una ciutat cosmopolita, encara manté una cultura popular rica i activa gràcies a la implicació de les entitats i els barris. Un dels actes més destacats d'aquest apartat és el Seguici Inaugural, que compta amb la participació de tot el bestiari de la ciutat. És divendres a les 17:00 hores i comença amb el del Toc d'inici i el repic de campanes. Surt des del palau de la Virreina i enguany hi participaran els gegants Olga i Volodímir, en honor a Kíiv, la ciutat convidada de la Mercè 2023.



Ucraïna Fest

Precisament, la cultura ucraïnesa estarà molt present aquest any a les festes de la Mercè. Un dels actes més destacats serà l'Ucraïna Fest, al Palauet Albéniz. Es tracta d'un festival intercultural per descobrir les tradicions, moda, artesania, cuina i costums ucraïneses. Hi haurà des d'una fira amb productes artesanals típics de Kíiv a representacions escèniques i artístiques del país.



Correfoc de la Mercè

Tampoc et pots perdre el correfoc de la Mercè, que serà dissabte al passeig de Gràcia, entre els carrers Provença i Consell de Cent. Començarà a les 20:30 hores, però abans, tindrà lloc la tabalada, amb els grups de percussió de les colles de diables (infantils i adultes) i els dracs i bèsties. A continuació, els més petits podran gaudir del correfoc infantil, previ al gran correfoc de la Mercè, que s'iniciarà amb l'encesa conjunta.



Imatge d'arxiu del correfoc de la Mercè. — Ajuntament de Barcelona

Espectacle 'Random'

Mercè també és sinònim d'arts escèniques. Al llarg del cap de setmana s'han organitzat desenes d'obres de teatre i espectacles de circ en diferents espais de la ciutat. Un d'ells és Random, on els artistes Joel Martí i Pablo Molina juguen amb línies que voregen el perill, buscant la frescor escènica i la sinceritat. Equilibris, contorsions, cable, dansa, teatre... S'ha programat tant divendres com dissabte i diumenge a les 21:30 hores al Parc de l'Estació del Nord.

La Diada castellera de la Mercè

Com ja és tradició, el diumenge tindrà lloc la Diada castellera de la Mercè a la plaça Sant Jaume. A partir de les 12:00 hores, es reuniran les colles castelleres locals juntament amb els Minyons de Terrassa i els Xiquets de Valls.



El concert 'Mil veus per a Víctor Jara'

En els 50 anys del cop d'estat a Xile, l'avinguda de la Catedral serà l'escenari d'una de les nits més especials de la Mercè. L'espai acollirà el concert Mil veus per a Víctor Jara, que comptarà amb la participació d'artistes de perfil divers. Algunes d'elles són Anna Tijoux, xilena filla d'exiliats que viu a Barcelona, cantant, compositora i rapera. La també xilena Javiera Mena, cantant, compositora i productora que toca el piano, el baix, la guitarra i la flauta i fa indie electropop. I Mc Millaray, una jove xilena i filla d'una parella de rapers que es declara rapera maputxe i activista per als drets d'aquest poble indígena.



La raper Mc Millaray,. — Ajuntament de Barcelona

Serà diumenge a les 21:45 hores.

El Piromusical amb la banda sonora del Sónar

Com és habitual, la Mercè s'acomiada amb un piromusical a l'avinguda Reina Maria Cristina. Enguany, el Sónar posarà la banda sonora per culminar les celebracions del seu 30è aniversari. El públic viurà un viatge musical únic a través de la música d'alguns dels grups i artistes més rellevants que han actuat al festival barceloní durant les tres últimes dècades: Aphex Twin, Eric Prydz, Bicep, Bad Gyal, Fever Ray, Oneohtrix Point Never, Peggy Gou, Black Coffee...