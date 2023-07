Vicco, The Tyets, Suu, Triquell i Els Catarres: tots els concerts de la Mercè 2023

Més d'un centenar d'artistes i grups, principalment catalans, actuaran gratuïtament per les festes de La Mercè del 22 al 25 de setembre en el marc del BAM, Música Mercè i el festival d'Acció Cultura Viva. Enguany es programen concerts a setze espais de la ciutat.

Entre els concerts, destaca l'escenari que recuperen les ràdios musicals catalanes a les Corts, al carrer Menéndez y Pelayo, on divendres cantarà Buhos; dissabte, Edu Esteve, Triquell, Lildami, Doctor Prats i The Tyets; i diumenge, Sexenni, Suu, Dani Fernández, Els Catarres i La Fúmiga.

També es preveu expectació per l'escenari de la platja del Bogatell, on divendres actuarà el duet Ginestà i Vicco, coneguda pel seu hit Nochentera. També es recupera l'escenari clàssic de la plaça Reial per la 30a edició del BAM, i s'estrena el de la plaça de Can Fabra, i el del passeig dels Til·lers, al parc de la Ciutadella, mentre es mantenen d'altres com el del Teatre Grec i el de la rambla del Raval.



La programació musical de la Mercè aposta de nou pel talent local més emergent, amb propostes com Claraguilar, Tarla Relena, Los Sara Fontán, Mushkaa i Anna Colom. També agafen protagonisme les escoles de música de la ciutat com el Taller de Músics i l'Escola Superior del Liceu, i els concerts del Sona9 i del Festival Brot.

A tots els escenaris de la programació de Música Mercè hi haurà actuacions de propostes ucraïneses. Kíiv, la ciutat convidada d'aquesta edició de la festa major de Barcelona, ha inspirat concerts d’artistes com DakhaBrakha, Maryana Klochko, Daria Kolomiec, Poly Chain i Alyona Alyona.

Programació paritària

La directora artística Gisela Sais firma una programació paritària amb actuacions destacades com l'espectacle Mil veus per a Víctor Jara, un concert a l'Avinguda de la Catedral de commemoració dels 50 anys del cop d'estat a Xile que combinarà texts amb cançons de mans de joves artistes catalanes i xilenes.

També destaquen altres propostes com Pongo d'Angola, Ile de Puerto Rico o Bala Desejo de Brasil i les propostes Meritxell Neddermann, la rapera barcelonina Lia Kali, Adriano Galante, Rumba All Stars, Anna Colom amb Ángeles Toledano o Marina Herlop. Al Teatre Grec destaca l'actuació de les barcelonines Tarta Relena juntament al duet galaico-català Los Sara Fontan i les occitanes Cocanha.

Enguany, el Parc Central de Nou Barris tornarà a acollir les propostes de la Banda Municipal de Barcelona, l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya o Vozes, el projecte de cors i orquestres simfòniques infantils i juvenils per a la integració i la cohesió social, que enguany col·labora amb la cantant i saxofonista Eva Fernández per rendir tribut a Wayne Shorter.