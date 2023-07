L'escriptora Najat el Hachmi serà la pregonera de les festes de la Mercè 2023

L'escriptora Najat el Hachmi serà l'encarregada de fer el pregó de les festes de la Mercè 2023 de Barcelona. Es tracta d'una decisió presa directament per l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.

La lectura del pregó es farà en un acte al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el 22 de setembre, obrint una intensa programació festiva, musical, d'arts al carrer i cultura popular que s'allargarà fins al 25 de setembre. El pressupost de les festes de la Mercè és de 4,1 milions d'euros.

En una breu intervenció aquest dimarts, El Hachmi ha reconegut que l'encàrrec de fer el pregó suposa "molta responsabilitat". L'escriptora ha celebrat fer-ho perquè Barcelona és la ciutat que ha escollit per viure, i que va descobrir a través de la lectura.

Najat el Hachmi (Beni Sidel, 1979) és filla d'una família musulmana marroquina, que als vuit anys va deixar la seva terra de naixement i es va instal·lar amb la seva família a Vic, localitat on va créixer. Compta amb una obra literària amb ficció i assaig carregada d'experiències pròpies i de les tensions i contradiccions socials del món.

D'altra banda, l'il·lustrador barceloní Chamo San és l'autor del cartell de la Mercè 2023, que evoca un gran castell integrat per personatges, alguns imaginaris, representatius de la festa major. S'inspira en l'estètica dels anys setanta i els fanzines en blanc i negre, amb un traç detallista i minuciós. San ha celebrat l'encàrrec i ha explicat que busca presentar una societat "diversa i plural".

Kíiv serà la ciutat convidada

Kíiv és la ciutat convidada d'enguany amb una programació especial que es farà present en tots els àmbits de la festa. La capital d'Ucraïna regalarà dos gegants construïts expressament que formaran part del patrimoni local. Es tracta de l'Olga i en Volodímir, dos personatges històrics de Kíiv.

El programa oferirà un tast d'algunes mostres representatives de la cultura ucraïnesa amb el circ fet a Kíiv, música de bandes ucraïneses, així com les danses tradicionals del país del Theater of Ukrainian Folklore Berehynia, que oferirà un espectacle i un taller obert a la ciutadania durant la Mercè. Els concerts de La Mercè acolliran els projectes de diferents artistes ucraïnesos, on destaca el quartet DakhaBrakha, Maryana Klochko, Ivan Sai i Dudu Alves i Poly Chain.

Canvis d'escenaris: sense concerts a Maria Cristina

Les festes de La Mercè 2023 estrenaran nous espais. Mercè Arts de Carrer (MAC) canvia d'ubicació i es farà al Parc de l'Estació del Nord i a l'espai de la superilla de Consell de Cent. En el Passatge dels Til·lers al Parc de la Ciutadella s'hi farà la Fira Terra i Gust. Després dels incidents de l'any passat prop de l'Avinguda Maria Cristina, els concerts per a grans públics es faran al nou l'escenari de les Corts, al carrer Menéndez Pelayo. En el terreny musical es recuperarà la Plaça Reial i es mantindran escenaris de música al Teatre Grec, els Jardins Pla i Armengol i la Plaça Major de Nou Barris.