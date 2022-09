12 detinguts pels aldarulls al voltant de plaça Espanya, en què han pres part unes 500 persones

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut 12 persones pels saquejos i actes vandàlics perpetrats durant la matinada d'aquest diumenge als voltants de la Plaça Espanya de Barcelona. Hi hauria participat mig miler de persones, que han provocat danys en comerços, mobiliari urbà i vehicles aparcats al carrer.

Els incidents es van iniciar a les cinc de la matinada tocades quan ja havien acabat els concerts de la Mercè de l'avinguda Maria Crisitina i arrencaven els treballs de neteja, que estaven sent supervisats per agents dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana.



En aquell moment, un grup de persones han començat a llançar ampolles i objectes contra els efectius policials i han cremat contenidors i han causat danys a vehicles estacionats i a alguns locals comercials, segons han informat tant els Mossos, en un comunicat, com el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, en una compareixença davant dels periodistes.

Dels 12 detinguts, vuit els han arrestat els Mossos i quatre la Guàrdia Urbana; dos, segons ha explicat Batlle, directament relacionats amb el saqueig d'una xarcuteria, de la qual s'han emportat ampolles de vi, embotits i pernils. Batlle ha detallat que unes 500 persones han començat atacant els efectius que estaven escortant les tasques de neteja dels carrers i després s'han enfrontat amb la policia.



També s'han incendiat set motocicletes i vuit contenidors als carrers del barri d'Hostafrancs, on alguns aparadors d'establiments comercials han resultat danyats.

A les xarxes socials s'han difós imatges en què es veuen grups de joves, molts amb caputxes que tapen les seves cares, assaltant la xarcuteria i emportant-se tota mena de productes, fins i tot pernils, que després utilitzaven com a armes llancívoles o per trencar altres aparadors .



El tinent d'alcalde ha destacat que aquests incidents són "molt menors" en comparació amb els aldarulls que es van registrar l'any passat en una zona propera, a l'avinguda Rius i Taulet, tot i que ha lamentat els fets i ha llançat un missatge de suport als comerciants del carrer comercial de la Creu Coberta.

Com ja ha fet l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Batlle ha desvinculat aquests aldarulls de la mort per un apunyalament d'un jove cap a les 3.16 hores en una zona molt propera, al costat d'una de les boques del Metro de la plaça de Espanya, on hi ha les Torres Venecianes. Els Mossos investiguen aquest crim.

"Plena normalitat" a les festes

Tot i els aldarulls i actes vandàlics, Batlle insistit que les festes s'han desenvolupat en general amb "plena normalitat" i ha defensat que el dispositiu de seguretat sempre es modula i està "molt dimensionat". En aquest sentit, ha ressaltat que el nombre d'efectius és superior a l'any passat, quan no es van programar concerts degut a la Covid però hi va haver diverses nits de vandalisme a l'entorn de Maria Cristina per macrobotellots a la zona. També ha recalcat que els incidents de l'any passat van ser majors que els d'aquesta nit passada.