Barcelona recupera aquest setembre les festes de la Mercè amb tota la seva esplendor, després de dues edicions amb restriccions per la Covid. El tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha celebrat que tornen les festes de la Mercè "de la normalitat absoluta" amb grans escenaris, sense mascareta i sense necessitat de reserva prèvia, com es va fer l'any passat.

L'edició d'enguany preveu 12 escenaris de música, set espais per a les arts de carrer i desenes de places i carrers que s'ompliran de cultura popular. El pregó de la cineasta Carla Simón i el tradicional Toc d'inici encetaran la festa major el divendres 23 i aquesta es clourà amb el Piromusical de l'avinguda Reina Maria Cristina dilluns 26.

Del programa destaca el retorn de les exhibicions castelleres els dies 24 i 25, així com una festa dedicada a Pau Riba. A més, després de dècades sense celebrar-se, enguany es recuperarà la Nit de la Vigília el dia 23 al vespre, amb els Gegants de la Ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar com a protagonistes. D'altra banda, les obres a la Via Laietana obliguen a traslladar el correfoc de la Mercè que habitualment es fa en aquesta via al Passeig de Gràcia. En l'edició de la Mercè 2022, Roma serà la ciutat convidada i mostrarà a la ciutat una part de la cultura a través d'espectacles, concerts, projeccions i altres activitats.

Cultura i tradició

Desenes de cercaviles tradicionals recorreran la ciutat protagonitzades per gegants i gegantes, capgrossos, bèsties, diables, trabucaires i moltes altres manifestacions de la cultura popular de la ciutat. A més a més, els castells tornaran a la plaça de Sant Jaume per la Mercè els dies 24 i 25 després d'una llarga aturada per la pandèmia. Les actuacions castelleres se celebraran amb les vuit colles de la ciutat el dissabte i amb els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls, juntament amb els amfitrions, Castellers de Barcelona, el diumenge.

El mateix diumenge dia 25, la tradició festiva de la ciutat es concentrarà al Passeig de Gràcia, commemorant els 200 anys de la inauguració de l'avinguda. Durant el matí, seran els gegants modernistes i noucentistes i les colles bastoneres de la ciutat qui ocuparan el Passeig. Entrada la tarda, el foc prendrà el protagonisme, amb el Correfoc dels petits primer, i l'obertura de la Porta de l'Infern per als més grans quan es faci fosc. La festa també comptarà amb tres grans escenaris, amb activitats durant tots els dies de festa, per a la cultura popular: la plaça de Sant Jaume, l'Avinguda de la Catedral, i la novetat de la plaça de la Mercè.



En paral·lel a la cultura popular i la tradició, els dies 23, 24, 25 i 26 de setembre la ciutat oferirà un total de 86 espectacles, i 335 funcions distribuïdes en 7 espais i amb la implicació de 131 companyies i d'artistes d'orígens diversos.

La programació inclou propostes com la dansa urbana, el teatre de carrer o el circ, entre altres. Seguint l'esperit descentralitzador del festival, aquest 2022 la programació s'estén arreu de la ciutat: el Parc de l'Aqüeducte acollirà la programació de Pallassos Sense Fronteres; el Parc de Joan Miró estarà dedicat als més petits i petites, i el Castell de Montjuïc mantindrà una mirada especial al món del circ. Els altres escenaris son el Parc de la Ciutadella, el Palauet Albéniz, el Parc de la Trinitat, i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Una quarantena de concerts

En total una quarantena de concerts ocuparan el Teatre Grec, els Jardins del Doctor Pla i Armengol, la Plaça Major de Nou Barris, l'Escenari Mediterràniament d'Estrella Damm a la platja de Bogatell, la Ronda Sant Antoni i l'Avinguda de la Catedral, a més dels escenaris de les emissores de ràdio, recuperant el de l'Avinguda Maria Cristina i un nou espai a la Zona Universitària.



A més de la programació, ja presentada al juliol, aquest dilluns s'ha anunciat una festa dedicada a Pau Riba per reivindicar la seva figura com a músic, poeta, escriptor i pensador. El músic va morir el passat 6 de març. La nit Tribu(t) Pau Riba serà a l'escenari de l'Avinguda de la Catedral el divendres 23 i hi participaran una trentena d'artistes com Enric Casasses, Joan Garriga, Sílvia Pérez Cruz, Adrià Puntí i una versió reduïda de l'Orchestra Fireluche, així com alguns dels fills de Riba.

Aquesta Mercè també es recuperen les exhibicions pirotècniques, amb el XXIII Festival Pirotècnic Internacional a l'Espigó del Gas, el divendres i dissabte. I per tancar les festes, el Piromusical tornarà plenament a l'Avinguda de Maria Cristina, després que l'any passat es descentralitzés i es fes sense música. Enguany el Piromusical tindrà diferents blocs amb melodies italianes i romanes, música en clau feminista, òpera per commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu, música contra la guerra arreu del món i un final de festa.