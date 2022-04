La justícia rebutja les cautelars demanades per Foment i Barcelona Oberta i avala continuar amb les obres a Via Laietana

El jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona ha avalat la continuïtat de les obres de reforma de la Via Laietana. En concret, rebutja la suspensió cautelar que van demanar Barcelona Oberta-Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona i Foment del Treball, que havien sol·licitat la suspensió de l'aprovació definitiva de l'avantprojecte de les obres. El jutge considera que "no s'aprecia ni es justifica" la concurrència de l'element essencial de perill en cas que la resolució del recurs contra la reforma urbanística es demorés.

Afegeix que la part demandant no al·lega que l'execució de les obres pugui causar-li perjudicis a ella sinó que, en cas que els donessin la raó, s'haurien de revertir les obres. La justícia considera però que arribats a aquest punt sempre seria possible revertir la situació i retornar a la Via Laietana la seva funció de via bàsica d'interès metropolità. Afegeix que la qüestió que es planteja és purament econòmica i, en tot cas, afectaria l'Ajuntament de Barcelona i no als demandants.

Les obres de transformació de la via van començar el passat 1 de març i es desenvoluparan en dues fase. La primera, que contempla el tram comprès entre la plaça Urquinaona i la plaça Antoni Maura, s'allargarà 14 mesos i quan s'enllesteixi s'iniciarà la segona part, amb la resta del passatge, i la previsió és que s'acabi el 2024.