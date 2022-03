Les obres de transformació de la Via Laietana de Barcelona han començat aquest dimarts al matí. El projecte de l'obra es divideix en dues fases que es faran de manera consecutiva per tal de reduir les afectacions i gestionar la mobilitat de la zona. En el transcurs de la primera part, que contempla el tram comprès entre la plaça d’Urquinaona i la d’Antoni Maura, es farà la renovació i millora de les xarxes de serveis que hi ha al subsòl i la reurbanització de la via i del carrer Jonqueres. La durada prevista d’aquesta primera part és de 14 mesos.

Durant la primera jornada de la remodelació, una desena de treballadors han tancat el recinte afectat, un primer tram de Via Laietana, i han senyalitzat la via amb les noves directrius de circulació. També han tret les zones habilitades d'aparcament de motos que hi havia a prop d'una de les entrades del metro. Segons ha explicat Francisco José, l'encarregat de l'obra, aquesta primera jornada l'han dedicada a la senyalització de l'espai on es faran les accions.

Des d’aquest dimarts i fins a principis d’abril, les actuacions es concentraran en la vorera banda Besòs. Les obres afectaran un cordó de serveis i un carril de circulació descendent entre la plaça Urquinaona i el carrer Jonqueres. D’aquesta manera, no hi haurà afectacions en sentit ascendent.



Les principals afectacions a la circulació s’esperen a partir de l’abril, quan comencen els treballs a la vorera Llobregat. En sentit muntanya, la circulació de vehicles es restringirà a un carril d’ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis, que arribarà fins a l’avinguda Francesc Cambó/plaça d’Antoni Maura. En sentit mar, hi haurà un carril bus i un carril de circulació per al vehicle privat, tal com ja hi ha actualment a la major part de la via. Aquesta afectació es mantindrà fins al final de les obres.

Final previst pel 2024

La segona fase de les obres arrencarà quan acabi la primera, amb la previsió que s'enllesteixi durant el 2024. Segons va afirmar fa unes setmanes en roda de premsa la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, la transformació vol treure ciment, cotxes i fum per convertir-la en una via "radicalment diferent", un eix verd i cívic on passejar i gaudir.

Segons dades municipals, el 2018 van circular diàriament per la Via Laietana uns 47.000 vehicles, 28.700 de baixada i 18.700 de pujada, unes dades que difereixen de la circulació en carrers de l'Eixample com Aribau, Muntaner o Diputació, amb uns 20.000 diaris.