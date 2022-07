Un centenar d’artistes i grups, principalment catalans, ompliran Barcelona de ritme per la Mercè musical

Un centenar d’artistes i grups, principalment catalans, ompliran els espais del BAM, festival Acció Cultura Viva i Música Mercè, amb concerts a l’espai públic i de lliure accés del 23 al 26 de setembre.



Enguany es recuperen escenaris clàssics de la festa major com la Rambla del Raval, l’Avinguda de la Catedral, l’Avinguda Maria Cristina o l’Escenari Mediterràniament a la platja de Bogatell. Entre les propostes dels tres programes musicals: Els Catarres, Marcel i Júlia, Xarim Aresté, Delafé y Las Flores Azules, Stay Homas, 31 FAM, Alizzz, Luna Ki, Nico Roig, el concert dedicat a Tete Montoliu; ‘Les músiques de Frida’ i l'actuació centrada en la banda sonora de l’exposició sobre Frida Kahlo a l’Ideal Centre d’Arts Digitals de Barcelona.

La programació de La Mercè aposta un any més pel talent local emergent amb programacions protagonitzades per les escoles superiors de música de la ciutat, però també amb projectes destinats a noves propostes musicals com Sona 9 i el Brot.

Escenaris

Dels dotze espais programats en destaquen alguns d’emblemàtics de la ciutat que repeteixen per tercer any consecutiu com a escenaris de la Mercè, com el Teatre Grec o els Jardins del Doctor Pla i Armengol. Enguany es recuperen escenaris clàssics de la festa major com la Rambla del Raval, l’Avinguda de la Catedral, l’Avinguda Maria Cristina o l’Escenari Mediterràniament d’Estrella Damm a la platja de Bogatell, es mantenen espais com el Moll de la Fusta i l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, la plaça major de Nou Barris o la Fabra i Coats i s’estrenen espais com la Ronda Sant Antoni o la Zona Universitària.

Música Mercè

Música Mercè, programada per primera vegada per la nova directora artística Gisela Sais, acull una quarantena de concerts de proximitat en vuit espais, entre els que destaca la programació al Teatre Grec, en el qual hi destacat el concert ‘25 anys sense Tete Montoliu’, que ha dissenyat el periodista Pere Pons, amb la col·laboració del club Jazz Terrassa. Hi actuaran des del jove duet format per la trombonista Rita Payés i la pianista Lucia Fumero al productor i multiinstrumentista cubà Alain Pérez o la formació responsable de la banda sonora de l’exposició Frida Kahlo de l’Ideal Centre d’Arts Digitals amb projeccions a la pedra.

Als Jardins del Doctor Pla i Armengol hi passaran Nico Roig o Xarim Aresté; la Ronda Sant Antoni es transformarà en un escenari dedicat al ball i l’Avinguda de la Catedral oferirà una nit de flamenc de primera amb noms com Juan Perro, Peret Reyes o Pepe Habichuela.



Fa sis anys que el Parc Central de Nou Barris es transforma en un gran auditori de música simfònica. Enguany tornarà a acollir les propostes de la Banda Municipal de Barcelona, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Públic dempeus al concert de Delafé y las Flores Azules al festival Strenes de Girona. — Marina López / ACN

L’Escenari Mediterràniament

La platja de Bogatell, tradicionalment un dels espais amb més afluència de públic, torna a la Mercè amb la seva programació adreçada a la gent jove. L’Escenari Mediterràniament d’Estrella Damm comptarà amb les actuacions, entre d’altres, de Marcel i Júlia, Els Catarres, Delafé y Las Flores Azules, 31 FAM, Alizzz i la rapera Santa Salu.

Roma com a ciutat convidada ha inspirat concerts com el de Vozes, dedicat a la italiana Mina, que comptarà amb la participació de la mezzosoprano catalana Marta Valero, i el cor social de Rachele Andrioli format per setze dones que fan música d’arrel. També altres cites imprescindibles com Manarinno, un dels artistes més reconeguts a Itàlia, que actuarà per primera vegada a Catalunya i l’inclassificable cantautor italià Vinicio Capossela. Finalment, l’italià resident a Barcelona, Paolo Angeli, farà un concert acompanyat tan sols per la seva "guitarra" nativa de Sardenya que ell mateix ha modificat.

El BAM

La direcció artística del BAM, que es va estrenar l’edició passada, planteja una trentena d’artistes i col·lectius clau per entendre l’escena musical actual menys convencional. Una programació vertebrada per sis conceptes: la dissidència, la revisitació de les arrels, la música de club i urbana i la col·lectivitat, l’autogestió, les músiques extremes i l’emergència. Passaran pels escenaris del BAM artistes com Frantic Amber, Luna Ki, Asmâa Hamzaoui, Cartel Madras o Anika.

Acció Cultura Viva

El festival Acció Cultura Viva reivindica la seva essència única i singular creant el seu cartell mitjançant un procés participatiu a partir de l’escolta de més de 500 propostes. Està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i organitzat col·lectivament per diverses persones i projectes amb una mirada comunitària.

La programació d’Acció Cultura Viva vetlla per les diversitats i la paritat de gènere, i compta amb propostes musicals transgressores, inclusives, sorprenents i experimentals. A l’edició d’enguany tenen un especial protagonisme grans icones del feminisme musical, artistes dissidents i bandes que exploren gèneres musicals que passen pel flamenc, l’electrònica, el rap, el rock, la música urbana, el trap, l’R&B, el reggae, el jazz i la cançó d’autor.

La Nau Bostik acollirà el divendres 23 de setembre els concerts de La Maga, Eli Almic i Koers. I la resta de la programació estarà repartida entre dissabte 24 i diumenge 25 al recinte Fabra i Coats, on es podrà gaudir de la música de miquel i Novel Quintet, Noko Woi, Senyor Oca, Trezor, Remei de Ca la Fresca, TNDE (The Near Death Ensemble), Robot Emilio, Flamenco Metropolitan, Joana Dark, Zbabek, Nara is Neus, AMAS, Eva Fernández, Opinólogas, Som Noise i Dj Trapella.

Ginestà, Stay Homas i Buhos

Les ràdios musicals catalanes tornen al seu escenari clàssic a l’Avinguda Maria Cristina. Divendres, aquest espai acollirà la programació de Cadena 100 amb David Ros, La Oreja de Van Gogh i Mosaic. Dissabte serà el torn d’Europa FM, que compta amb els concerts de Samantha, Nerea Rodríguez, Les Montses, Itaca Band i La Pegatina. Diumenge RAC105 tancarà la programació d’aquest escenari amb les actuacions de Clima, Ginestà, Stay Homas, Buhos i Habla de mí en presente. A més a més, diumenge també hi haurà la programació d’Els 40 al nou escenari de la Zona Universitària (carrer Martí i Franqués) amb Portobello, Miki Núñez, Lola Índigo, The Tyets i Dr. Prats.