Carla Simón, pregonera de les festes de la Mercè 2022

La cineasta Carla Simón serà la pregonera de les festes de la Mercè de 2022. La directora del reconegut film Alcarràs serà l’encarregada de realitzar el pregó que dona el tret de sortida a la festa major el 23 de setembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. L’artista plàstic i il·lustrador David de las Heras és l’autor del cartell de la Mercè, que uneix tres generacions barcelonines en una mateixa imatge.

Roma serà la ciutat convidada i serà present a la programació amb propostes musicals, cinematogràfiques i d’arts de carrer. Alessandro Mannarino, Vinicio Capossela, Rachele Andrioli, Paolo Angeli i un homenatge a la Mina posaran la banda sonora i la companyia italiana Spellbound Contemporany Ballet mostrarà dansa transalpina.

En concret la Spellbound Contemporany Ballet interpretarà dues coreografies de Mauro Astolfi i destaca l’actuació amb el taller de ‘pizzica’ d’Andrea de Siena amb La ronda di Pizzica. El cinema italià serà present a la Mercè amb tres sessions de cinema a la fresca a la plaça de la Mercè. Una retrà homenatge al compositor de bandes sonores Ennio Morricone i la resta projectaran films com Roma de Federico Fellini i La grande bellezza de Paolo Sorrentino.

El Mercè Arts de Carrer a banda de l’actuació de Spellbound Contemporany Ballet i el treball liderat per Andrea de Siena arribarà Marlon Banda Shoow, l’Orchestrina Caramelle i l’espectacle Pulcinella in Favola del Teatre San Carlino.



Roma també tindrà presència als cels nocturns amb el Festival Pirotècnic Internacional que anirà a càrrec d’una empresa pirotècnica romana. Finalment, el Museu d’Història de Barcelona reobrirà les restes de l’antiga Barcino.

La festa s’expandeix

Després del parèntesis per la pandèmia, la festa major de la Mercè recuperarà espais clàssics com la Platja del Bogatell amb l’escenari ‘Mediterràniament de Damm’, l’Avinguda Maria Cristina o la Rambla del Raval.



Per primer cop seran escenaris, la Zona Universitària, el Parc de l’Aqüeducte, Ciutat Meridiana i la Ronda de Sant Antoni amb l’escenari ‘Terra i Gust’ dedicat a l’alimentació sostenible. Amb tot, el Passeig de Gràcia celebrarà els 200 anys amb activitats de cultura popular de la Mercè com la mostra de gegants i els correfocs.

El cartell de la Mercè 2022

Segons han explicat, a més de com una festa, l’autor entén la Mercè "com una experimentada sastressa que sap cosir i recosir vides dels barcelonins. Unint una generació amb l’anterior i la següent".



Es tracta d’una imatge "oberta a la lliure interpretació". "Pot ser retrata tres generacions de barcelonines unides per la Mercè, però, l’altra banda potser mostra una mateixa persona confrontada amb totes les Mercès de la seva vida, amb cadascuna de les etapes vitals que ha travessa", han manifestat.

Així, el cartell planteja diferents lectures possibles per al retrat de tres ciutadanes amb els peus al Mediterrani, la vista al cel i els elements i les construccions més emblemàtiques de Barcelona alçant-se al seu voltant. El treball es completa amb una revisió i recuperació d’algunes tipografies que han aparegut als cartells de la Mercè.