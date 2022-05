Alcarràs supera ja el milió d'euros de recaptació amb, concretament, 1.065.000 euros. En el segon cap de setmana d'exhibició a les sales, el film de Carla Simón –Os d'Or a la Berlinale-, ja l'han vist 188.000 espectadors en els 230 cinemes que en projecten, una xifra força superior a les 169 pantalles de la setmana passada. Es manté com la segona pel·lícula més vista a Espanya per darrere de la l'esperada estrena de la seqüela de Marvel, Doctor Strange. A més, és la que menys espectadors perd si es compara amb l'anterior, un 20%, assolint unes xifres molt similars. El film ha estat el més vist en 50 cinemes i el segon en més de 60.

El primer cap de setmana a la gran pantalla, la cinta de Simón ja va ser la més vista a Catalunya i la segona a Espanya amb 56.000 espectadors. En tres dies, va recaptar més de 400.000 euros, consolidant-se amb la millor mitjana per còpia. Es podia veure en 169 cinemes i, des de la productora, ja preveien augmentar-ne el nombre de còpies aquesta setmana, fins a les 230 actuals.

Alcarràs va arribar als cinemes el divendres 29 d'abril, esperonada pel triomf a la Berlinale, on va recollir el màxim reconeixement, i després d'haver revalidat l'èxit al Festival de Màlaga. La pel·lícula narra la història de l'última collita de fruita d'una família a una finca del Segrià abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars.

Després d'Estiu 1993, la cineasta torna a fer gravitar les relacions familiars, tot incorporant-hi el xoc entre diverses generacions que viuen juntes. Els intèrprets són actors no professionals. Al seu entendre, la família és el motor de conflictes i de "moments molt bonics" i reconeix que tenia ganes d'expressar "com l'energia i les emocions d'una família es mouen com un tot".