Barcelona desplega un macrooperatiu policial per evitar aglomeracions i botellots durant les festes de la Mercè

Les festes de la Mercè de Barcelona tindran un dispositiu policial especial pensat per reforçar la seguretat als carrers i evitar botellots i aglomeracions. La ciutat tindrà un 30% més d'agents de la Guàrdia Urbana al carrer que en un cap de setmana habitual, amb un total de 1.005 policies, 467 dels quals destinats al torn de nit, on es preveu que es puguin registrar més situacions amb consum d'alcohol en la via pública. L'Ajuntament ha detectat fins a tretze espais prioritaris on es reforçarà la presència policial, a la vegada que es reforçaran les rutes procedents de l'Estadi Olímpic i la zona litoral per evitar casos d'assetjament masclista. La ciutat també destinarà 700 persones a reforçar la neteja de l'espai públic.

L'Ajuntament assegura que està preparat per fer front a l'activitat nocturna que es pugui registrar un cop acabin els actes oficials de la festa, amb l'objectiu d'evitar situacions de botellots i alta concentració de persones com les que s'han viscut en les darreres setmanes en diferents punts de Catalunya. "Tindrem 1.005 agents de la Guàrdia Urbana repartits en tots els torns, 467 dels quals a les franges nocturnes", explica el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l'intendent Pedro Velázquez.



El responsable del cos assegura que ja s'ha treballat amb aquesta finalitat des de l'estiu, si bé durant els dies de festa es podria registrar un efecte crida. "Tindrem un 30% més d'agents que en un cap de setmana d'estiu", assenyala.

En total s'han detectat fins a tretze espais on hi posaran especial atenció per l'alta concentració de persones que s'hi podria registrar i on hi incrementaran la presència policial, amb caràcter preventiu. Es tracta de la plaça Sant Jaume, el Parc de la Ciutadella, el Moll de la Fusta, la plaça Joan Coromines, la plataforma del Fòrum, l'Estadi Olímpic, el camp de futbol de la Vall d'Hebron, els jardins Pla i Armengol, l'espai Fabra i Coats, la plaça Major de Nou Barris, la Fàbrica DAMM i el Teatre Grec.

A més, també es faran controls davant la venda de begudes en establiments i de manera ambulant per evitar el consum a la via pública, amb l'avís que es denunciaran les accions incíviques. De la mateixa manera, es faran es desallotjaments dels espais on s'hi acumulin grans quantitats de persones, d'acord amb les restriccions derivades de la prevenció de la Covid.



En aquest cas, es disposarà de l'actuació tant de Guàrdia Urbana com de Mossos d'Esquadra, que treballaran de manera conjunta durant tots els dies de festa major.

Aforaments limitats

El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Martí, ha destacat el fet que tots els actes populars es faran amb entrada prèvia. "Demanem a tothom qui no tingui entrada que no vagi als actes perquè estaran lluny del lloc on es facin", ha advertit, tot recordant que el web per adquirir entrades s'ha adaptat per a facilitar la cancel·lació d'entrades en cas que no s'hi pugui assistir i deixar pas a una altra persona interessada.



Pel que fa als aforaments, s'han habilitat en tots els actes, amb topalls de fins a 3.000 persones en espais com el Fòrum o l'Estadi Olímpic o 600 a la plaça Sant Jaume. Martí també ha lamentat que des del grup municipal de Junts s'hagi criticat la limitació d'aforaments i el tancament de la plaça Sant Jaume en els actes d'inici de la festa per evitar possibles accions de protesta, tot recordant que es tracta d'unes mesures que estableix el Procicat.