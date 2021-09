El macrobotelló de l'Autònoma afegeix delictes, agressions i destrosses a la preocupació per la pandèmia

A la preocupació pandèmica que suposen les concentracions multitudinàries que s'han vingut repetint en diversos punts aquest estiu en diversos punts de Catalunya, la festa il·legal que es va convocar falsament aquest divendres a la Universitat Autònoma ha deixat un reguitzell de destrosses, delictes i agressions que han desfermat una forta inquietud entre la comunitat estudiantil que resideix a la Vil·la Universitària.

Concretament, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una noia de 18 anys al macrobotelló al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La jove ha acudit a urgències a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i ha informat que havia estat víctima d'una agressió sexual per part d'un desconegut a la macrofesta il·legal, que va aplegar unes 8.000 persones. Seguint els protocols, el Parc Taulí ha alertat els Mossos, que han obert una investigació per localitzar el presumpte agressor. En paral·lel, diverses persones han denunciat robatoris en pisos de la Vila Universitària, agressions i furts de mòbils durant el macrobotelló, que s'ha iniciat després de la convocatòria d'una festa a la Facultat d'Enginyeria que ha resultat falsa. També s'ha produït una altra denúncia per una agressió homòfoba.

Brutícia, destrosses i robatoris

Els assistents van fer cas de la crida i s'han desplaçat a la UAB en tren i cotxe, però van comprovar que el campus estava buit i l'anunciada festa amb música i Dj's no existia. Tot i això, la munió de gent va decidir celebrar una festa improvisada amb música i alcohol que es va allargar fins a la matinada. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet 10 assistències, totes de caràcter lleu, per contusions i intoxicacions etíliques en el macrobotelló al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Segons alguns testimonis es van produir diverses baralles entre els assistents.



Segons diversos testimonis i residents del campus universitari, alguns dels assistents al macrobotelló haurien aprofitat el caos i la disbauxa per robar en diversos pisos de la Vila Universitària (alcohol, ordinadors, mòbils) o fer destrosses al mobiliari urbà.

La concentració va deixar un gran volum de brutícia i moltes destrosses arreu del recinte universitari. Fins i tot, un jove va utilitzar una miniexcavadora d'una obra propera al Campus per fer un forat, davant l'entusiasme i els ànims de molts dels congregats al macrobotelló. A banda, un tren d'FGC de la línia del Vallès (S2, de Barcelona a Sabadell) va patir també destrosses, pintades i seients arrencats per l'acció de diversos vàndals.

Condemna d'Universitats

Tant el rectorat de la UAB com e Departament de Recerca i Universitats han condemnat "enèrgicament" el macrobotelló al campus, uns fets que Universitats qualifica de "lamentables" perquè s'han traspassat "de llarg els límits acceptables". En un comunicat, apunten que els incidents durant el macrobotelló "atempten directament contra els valors democràtics que regeixen a les universitats". El Departament mostra tota la solidaritat i el suport al rector i a l'equip de govern de la universitat, així com al conjunt de la comunitat universitària.



"El Sistema Universitari de Catalunya no pot tolerar actes incívics en els seus campus que traspassen de llarg els límits acceptables i atempten directament contra els valors democràtics que regeixen a les universitats", exposen al comunicat.