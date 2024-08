El PP se enfrenta al nuevo pacto entre PSC y ERC con la misma estrategia fallida de la amnistía y los indultos

"Es inaplicable". "Lo vamos a evitar". "Les decimos a los que alzan la voz en el PSOE que no es suficiente, que no lo voten cuando llegue al Congreso". Son las primeras reacciones del Partido Popular al acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya para investir a Salvador Illa a cambio de un concierto económico para su comunidad autónoma. Como los indultos o la ley de amnistía, era una reivindicación de los partidos independentistas que el Gobierno ha acabado por asumir. Y el principal partido de la oposición está dando la misma respuesta que entonces.

Sin conocer aún todos los detalles del acuerdo —los cuáles el Ejecutivo ha rechazado explicar hasta ahora para no malograr la votación de la militancia de ERC de este viernes—, en el PP ya se han lanzado a defender que no se podrá llevar a término. "(Pedro Sánchez) Está engañando a ERC con un modelo de financiación que es inaplicable porque es ilegal e inconstitucional", aseguró el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Desde las filas del principal partido de la oposición tratan de romper la sintonía entre el PSC y ERC insistiendo en que Sánchez les "engaña" al pactar una "financiación singular" que, dicen, no tiene encaje legal.

Los conservadores dijeron lo mismo de la ley de amnistía. "Es inaplicable", aseguró Alberto Núñez Feijoó en el mes de junio tras su aprobación definitiva en el Congreso. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio y solo un mes después el número de beneficiados rondaba las 90 personas. Todas ellas han recibido la exoneración judicial, incluida la cancelación de sus antecedentes policiales, en Catalunya.

Algunos dirigentes del PP han criticado en el pasado este "discurso de máximos" de su propio partido. Lo hicieron con los indultos y también con la amnistía: "Pasarán muchas cosas que no podemos evitar y hay que mantener la calma. De lo contrario, generas unas expectativas en tu electorado que no se van a cumplir", reflexionaba un barón popular en plena efervescencia de las movilizaciones en la calle impulsadas por Génova contra la amnistía. Feijóo se erigió, sostenido en su poder territorial, como "dique de contención" contra una ley de amnistía que ni Europa ni los jueces han frenado por ahora como pronosticó.

"Difícil de evitar"

Así, si la dirección nacional del PP copia el mensaje con el pacto sobre una nueva financiación para Catalunya, la respuesta interna reaparece. "Por aquí no vamos a pasar y a esto le pondremos freno", defendió Cuca Gamarra, secretaria general del PP, este miércoles. "La financiación autonómica es una ley y la puede cambiar si tiene 176 votos", dice a este periódico un presidente autonómico del PP. Si consigue los apoyos —lo cuál no parece sencillo tras escuchar las reticencias de algunos de sus socios, incluido Junts—, será difícil de evitar, coinciden fuentes del PP.

"Tenemos que esperar a que todo caiga solo", cree un barón de peso del partido, refiriéndose a la legislatura de Sánchez y a su decidida hoja de ruta para la "normalización" de Catalunya. Es complejo cuando la presión para "hacer algo" y "parar todo esto" recae sobre Feijóo, señala otro dirigente popular. A nadie se le escapa que ver a Illa convertido en president de la Generalitat sería un paso definitivo.

Apelan a los críticos del PSOE

Y, como con los indultos y la amnistía, el PP vuelve a apelar a los críticos del PSOE, exigiéndoles que, llegado el momento, rompan la disciplina de voto. "Les decimos a esos que alzan la voz en el PSOE y que lo hacen en público o que lo están haciendo en privado que no es suficiente. Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que no les deja votar, que no lo voten cuando llegue al Congreso. Ahí está la clave de la defensa de lo común (...)¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes Generales?¿Qué van a hacer aquellos que callan?", aseguró Gamarra.

En el foco de todas las miradas está Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Su voz se ha consolidado desde hace tiempo como la más crítica con Sánchez dentro del PSOE y los barones populares buscaron su apoyo para forzar al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica. Page se ha pronunciado ya sobre el pacto con ERC, en contra, pero en el PP le señalan: "El que mucho dice, pero nada hace".

Esta estrategia del PP llegó a su zenit con la ley de amnistía, difundiendo todas las caras de los diputados y senadores del PSOE que votaron a favor de la medida de gracia a los independentistas en un señalamiento público que sulfuró a los socialistas, pero que cayó en saco roto. La ley se aprobó y Sánchez consiguió unir a las filas de su partido. En las últimas hora, varias federaciones del PSOE han exigido un debate interno sobre el acuerdo en Catalunya.