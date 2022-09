Convocada una vaga de neteja a Barcelona per la Mercè

Si no ho resolt un acord les properes setmanes, Barcelona viurà per la Mercè la primera vaga del sector de la neteja i escombraries de la ciutat en 40 anys. UGT, el sindicat majoritari en les quatre empreses que operen el servei, ha convocat una aturada que arrencaria a les 21h del 21 de setembre i s'allargaria fins a la mateixa hora del dia 26. Segons ha explicat el president de la Federació de Serveis Públics de la UGT Catalunya, Ramon Cebrián, la tria de les dates no és casual i es busca coincidir amb la festa major de Barcelona per fer "més soroll".

El malestar sindical prové dels impagaments dels increments salarials del 2021 i part del 2022. Segons la UGT, el empleats havien de rebre els pagaments el juliol passat. En concret, l'increment del 2021 era del 6% i s'hi havia d'afegir un altre del 2,5% aquest 2022. "Oficialment no tenim constància de res, a la pràctica les empreses i l’ajuntament es passen la pilota, però nosaltres no ho podem deixar passar", ha explicat Cebrián.

En aquest sentit, ha recordat que durant l’agost ja es va avisar que al setembre hi hauria vaga si no es pagava l’increment als treballadors, un fet que ha recordat que "no havia passat mai fins ara", ja que sempre s’havien complert els acords. El mes passat es va acordar que no es farien aturades ja que la meitat de les plantilles "estaven de vacances".

Amb tot, Cebrián ha insistit que encara hi ha marge per desconvocar si es paga aquest mateix mes. "No tenim ganes de fer-la", ha assegurat, "si acaba passant també serà responsabilitat de les altres dues parts implicades: empreses i ajuntament, no només sindicats". El passat abril els treballadors ja van estar a punt d'anar a la vaga, però un acord d'última hora ho va evitar.