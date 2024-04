Feijóo carga contra la decisión de Sánchez: "Es dejación de funciones, busca movilizar a su electorado"

Dura reacción de la oposición al terremoto político generado este miércoles. Alberto Núñez Feijóo ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez tras su decisión de poner en cuarentena su continuidad al frente del Ejecutivo hasta el próximo lunes. Según el presidente del PP, Sánchez está incurriendo en una "dejación de funciones" con la que intenta "polarizar aún más la política española y, supongo yo, que movilizar a su electorado y a su partido de cara a catalanas y europeas".

"De aquí al lunes dirá (Pedro Sánchez): 'Para parar a la derecha y a la extrema derecha voy a seguir al frente del partido y a la vez voy a empatar en el fango' ", ha pronosticado Feijóo en una entrevista en Onda Cero. El líder popular ha insistido en que "desde que ha llegado, él se ha movido en el fango".



Además, Feijóo ha aprovechado la coyuntura para defender a Isabel Díaz Ayuso: "¿Qué tendría que coger Ayuso? No coger una semana, cogerse un mes". El presidente del PP sostiene que el "principal problema" de Alberto Gómez Amador "es que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Este martes salió a luz que en el mes de febrero reconoció ante la Fiscalía los dos delitos fiscales para intentar llegar a un pacto de conformidad.

El líder de la oposición ha definido a Sánchez como un líder político con "dosis de narcisismo e infantilismo impropias de una persona madura".



Según Feijóo, lo que intenta el presidente del Gobierno es "trasladar" un "problema judicial" que, dice, afecta a su Ejecutivo y a su entorno, a la oposición "responsable" del PP. Lo cierto es que tras semanas estrechando el cerco sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, los populares han decidido no mencionarla este miércoles en la sesión de control al Gobierno.



Un silencio llamativo que Feijóo ha defendido así: "Yo no le he dicho nada hoy porque entiendo que este tema es muy delicado. Me interesa la política limpia". Ha retirado también que no le gustaría que su partido llame a la esposa de Sánchez a comparecer en comisiones de investigación, a pesar de que el PP ha aprobado precisamente este miércoles la ampliación de la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para asegurarse la posibilidad de llamar a Gómez.