Desconvoquen la vaga d'escombraries a Barcelona amb un pacte que preveu augments de sou del 9,1%

UGT ha anunciat un acord amb les empreses encarregades del servei de neteja de Barcelona que permet desconvocar la vaga de cinc dies que havia de començar el 24 d'abril. Segons el sindicat, s'ha aconseguit assolir un acord per a tot el col·lectiu que preveu regularitzacions de sou de fins al 9,1%. En concret, per a l'any 2019 el sou s'augmenta un 0,6%, per al 2020 no es toca, per al 2021 s'apuja un 6% i per al 2022 s'ha pactat un avançament del 2,5% amb un topall de negociació de fins al 4%. El pacte s'ha assolit en la cinquena reunió de la Comissió Paritària referent a la revisió salarial dels tres anys passats. CCOO, que s'havia adherit a l'aturada, ha explicat que ratificarà el preacord en assemblea de treballadors.

UGT, un dels sindicats que convocava la vaga, ha considerat que es tracta d'un "bon acord" que ha permès "evitar la vaga". A més ha afegit que s'ha "arrencat positivament" el 2022 amb condicionants que explicaran més endavant.



CCOO també ha celebrat que s'hagi aconseguit un preacord prou bo com per desconvocar la vaga, però ha lamentat que les empreses optin sovint per portar els treballadors a l'extrem d'haver d'utilitzar aquesta eina.

La Generalitat havia establert un servei mínim del 50% en la recollida selectiva de vidre, envasos i paper i cartó durant la vaga de neteja a Barcelona, que s'havia convocat entre els dies 24 i 29 d'abril.

El regidor i tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ja s'havia mostrat confiat en arribar a un acord abans del diumenge que per evitar la vaga d'escombraries i de neteja, tal com així ha estat. En declaracions a La2 i Ràdio4, assegurava que comença a haver-hi "aquella capacitat empàtica" de les dues bandes per trobar solucions. Ha afirmat que les darrers hores d'una negociació acostumen a ser "crucials" i ha confiat que aquesta arribi a bon part.



La vaga, que estava prevista per sis dies, es convoca en protesta per la congelació del sou des de 2018.