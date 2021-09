El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest dissabte que s'han detingut 20 persones pels aldarulls en el gran botellot de l'avinguda Maria Cristina, que durant el divendres a la nit va congregar 40.000 persones en el seu moment més àlgid. A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va fer 43 assistències. D'aquestes, tres van ser per lesions greus, 23 per ferides menys greus i 17 per lesions lleus. Batlle, que ha destacat que hi ha 13 ferits per arma blanca, ha defensat que el dispositiu estava mesurat i que la situació estava prevista, però ha afegit que no es podia evitar.



És la segona nit consecutiva en què, coincidint amb les festes de la Mercè, se celebra una enorme botellot a l'entorn de la plaça Espanya, amb milers i milers de joves que s'agrupen per beure i ballar. Durant aquesta segona jornada de festa, alguns grups han fet destrosses al Palau de Congressos, han cremat contenidors, arbres i algun cotxe. També han llençat ampolles de vidre contra els agents de la Guàrdia Urbana que els intentaven dispersar.

Polèmica política

Els botellots massius també han desfermat la previsible polèmica política. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que els Mossos liderin un dispositiu preventiu per evitar nous aldarulls a l'avinguda Maria Cristina. Després del precedent de la nit passada, l'alcaldessa ha qualificat "d'inacceptable" el macrobotellot amb prop de 40.000 persones que ha acabat amb detinguts, ferits, vandalisme i pillatges al Palau de Congressos i en algun comerç. "Això ha passat de ser un problema d'incivisme a un problema de vandalisme i ordre públic", ha indicat. Per això, ha afirmat que els Mossos i la Guàrdia Urbana estan ara treballant i decidiran "amb criteris tècnics" els detalls del dispositiu.

El grup municipal d'ERC a Barcelona ha culpat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, pel macrobotellot. "No acceptem de cap manera la centrifugació de culpes. Batlle sabia que existia aquest risc i ho ha permès. Ens va explicar que el dispositiu per la Mercè era perfecte, quan mai ha pogut garantir la convivència", ha assenyalat el portaveu d'ERC a Barcelona, Jordi Coronas. "És ell qui ha d'assumir la responsabilitat davant els fets que han passat avui", ha continuat Coronas, que també ha criticat la "lentitud" del govern municipal a reaccionar. "Barcelona no pot enviar un missatge que tot s'hi val i amb les promeses no n'hi ha prou", ha apuntat el portaveu d'ERC. "La ciutat se'ns escapa de les mans", ha afegit.



També JxCat ha atacat el govern municipal, a través del seu portaveu, Jordi Martí: "El govern municipal ha perdut el control de la ciutat. Va permetre que no hi hauria impunitat i la impunitat s'ha instal·lat a la ciutat". Martí també ha denunciat la "incompetència greu" i la "mala planificació" del tàndem format pel tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí.