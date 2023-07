La Setmana del Llibre en Català batrà rècords: més de 300 activitats i 287 expositors

La Setmana del Llibre en Català oferirà aquest 2023 més de 300 activitats i 287 expositors, una xifra rècord. La seva 41 edició se celebrarà del 8 al 17 de setembre, ampliant espai al Moll de Fusta de Barcelona fins als 7.000 metres quadrats. L'espai de trobada entre lectors, editors i llibreters es consolida amb la complicitat d'editorials de tot el territori de parla catalana.

El segell de Catalunya Nord, amb una caseta liderada per Llibreria Catalana de Perpinyà, se suma en aquesta edició de La Setmana a la presència de Catalunya, el País Valencià, Andorra i les Illes Balears. En total hi haurà cinc segells editorials d'aquest territori que publiquen en català. "Ara sí que podem dir que La Setmana reuneix el conjunt de producció en català", ha defensat la directora de La Setmana del Llibre en Català, Cristina Domenèch.



La proposta també és per a molts l'inici del nou curs per al sector literari: en aquesta edició es presentaran 125 novetats editorials. L'escriptora sueca Karin Smirnoff, la coreana Han Kang, l'autor britànic Roger Griffin i l'holandès Rob Riemenn són els quatre literats internacionals que participaran en La Setmana 2023.



Els mòduls d'expositors arriben a la xifra rècord de 287. La majoria són segells editorials, fins a 244, però també hi trobarem 20 mòduls de llibreries, 10 d'institucions, nou d'universitats, tres d'associacions i un de distribuïdores. Entre altres novetats, s'enregistraran diferents pòdcasts relacionats amb la literatura en el marc de la proposta.



La directora de La Setmana destaca l'objectiu de mostrar el llibre en català "amb tota la seva riquesa, amb tota la seva dimensió". En aquest sentit, assenyala que només hi haurà literatura, si no que també hi haurà una diversitat de llibres de no-ficció per "posar-ho en valor en el seu conjunt" i reivindicar-ho.



D'altra banda, La Setmana "no només és el que ha de passar al Moll de la Fusta", sinó que la voluntat és que es pugui celebrar arreu del territori a través d'escoles, biblioteques, casals, centres cívics, llibreries i, fins i tot, famílies. "Ens agradaria que el país es fes seva La Setmana", ha dit Domenèch, reivindicant "la festa del sector".



Mercè Ibarz i Roger Mas, premiats

L'escriptora Mercè Ibarz rebrà el 27è Premi Trajectòria d'aquesta edició de La Setmana del Llibre en Català. Es tracta d'un guardó que es lliura anualment des del 1997 a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació.

El jurat la considera autora d'una obra única en la nostra literatura, "pionera en molts camps". "Com a narradora, assagista, cronista, biògrafa, professora, crítica d'art i periodista cultural ha treballat sempre amb una gran autoexigència que ha contribuït a enriquir-nos culturalment i com a país", afegeixen.

D'altra banda, el músic Roger Mas serà reconegut amb el Premi Difusió 2023. En aquest cas, el guardó reconeix una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, foment, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Mas serà premiat "per la seva tasca incansable en els darrers anys per la promoció de la literatura catalana".