Un espectacle amb drons i 300 actuacions culturals: tots els detalls de les festes de la Mercè 2023  

A pocs dies de l'inici de la Mercè 2023, aquest dimarts s'ha presentat al Palau Virreina la programació definitiva de la festa major de Barcelona. A partir el 22 de setembre, la ciutat s'omplirà d'activitats culturals i d'oci després del tradicional pregó, que finalment enguany anirà a càrrec de l'escriptora Najat el Hachmi tot i la polèmica que ha generat aquesta elecció.

Durant quatre dies, s'oferiran activitats en més de 16 escenaris musicals i més de 300 actuacions en el marc del Mercè Arts de Carrer, que enguany deixa la Ciutadella i es trasllada al parc de l'estació del Nord. Balls tradicionals ucraïnesos, cultura popular catalana, el Piromusical amb música a càrrec del Sónar o, per primera vegada, un espectacle de drons des de la platja de la Barceloneta seran algunes de les propostes estrelles de la programació.

Espectacles a la superilla de l'Eixample

El Mercè Arts de Carrer oferirà 61 espectacles amb més de 300 funcions amb circ, danses urbanes, teatre, humor i propostes mutidisciplinars. Com a novetat, hi haurà Oasi MAC, una zona acotada a l'àrea peatonal de Consell de Cent on els artistes oferiran les seves creacions a peu de carrer "amb alguna sorpresa", com un espectacle mosaics o una dansa vertical. També hi haurà espai pel circ a el Palauet Albéniz i el Castell de Montjuïc i al Parc de l'Aqüeducte.

Entre les propostes musicals destaquen els concerts de The Tyets, Ginestà, Buhos, Els Catarres i Zoo o els programats en el marc del BAM, que portarà noms com Mushkaa, Luna Ki o Baiuca. Aquest any el festival Sónar serà l'encarregat de posar la música del piromusical de la Mercè, que serà diumenge 25 de setembre.

També hi haurà l'espectacle Mil veus per a Víctor Jara, un concert de commemoració dels 50 anys del cop d'estat a Xile que combinarà texts amb cançons de mans de joves artistes catalanes i xilenes. També destaquen altres propostes com Pongo d'Angola, Ile de Puerto Rico o Bala Desejo de Brasil i iniciatives més locals com Rumba All Stars, Anna Colom amb Ángeles Toledano o Marina Herlop.

Actes habituals

Com és habitual, la festa major oferirà les activitats més tradicionals. Com és el cas del pregó, la Cavalcada de la Mercè al costat del bestiari les figures de la ciutat, desfilades de gegants, cercaviles tradicionals, matinades de grallers i bastoners, sardanes, correfoc -que es farà al passeig de Gràcia-, tabalades, havaneres o la diada castellera amb els Castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Colla Joves dels Xiquets de Valls.



Enguany, les festes de la Mercè se sumen a la commemoració de l'Any Picasso, en record del 50è aniversari de la mort de l'artista, amb un doble intervenció. Per un costat, es recupera la desfilada de la Comparsa Visca Picasso, un conjunt de vuit figures que representen elements coneguts de la carrera artística del pintor. I en segon lloc, amb la recreació de la casa de la Plaça de La Mercè on l'artista va viure durant nou anys.

Kíiv, ciutat convidada

La ciutat convidada de les festes de la Mercè 2023 serà Kíiv, que oferirà actuacions amb propostes ucraïneses a càrrec de DakhaBrakha, Maryana Klochko, Daria Kolomiec, Poly Chain i Alyona Alyona. Com a mostra d'agraïment, la capital ucraïnesa ha regalat a la catalana dos gegants, que representen els prínceps Olga i Volodímir.

S'han construït expressament en els últims mesos a Catalunya i seran presentats just a l'inici de les festes, la tarda del divendres 22, quan l'alcalde de Kíiv, Vitali Klichkó, en farà entrega oficial a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.