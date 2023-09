Quatre àmbits per descobrir el Barcelonès més enllà de la capital catalana

El Barcelonès és molt més que la seva capital. La comarca, que limita al nord amb el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme, a l'est amb el mar Mediterrani i a l'oest amb el Baix Llobregat, està integrada per un total de cinc municipis. Barcelona, Badalona, L'Hospitalet del Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet conformen el territori més poblat i industrialitzat de Catalunya.



Després de descobrir la Selva, la Garrotxa i l'Alta Ribagorça, aquesta vegada ens aturem al Barcelonès per repassar tres aspectes d'interès que canviaran la teva perspectiva i faran que t'enamoris de la comarca.



1. Grans zones verdes a la vora de la ciutat

A banda dels múltiples jardins que serveixen de petits pulmons per a les ciutats, la comarca compta amb tres extensos parcs que s'inclouen dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.



Estem parlant, en primer lloc, del Parc Natural de Collserola, ubicat entre els rius Besòs i Llobregat, entre Barcelona i la depressió del Vallès. El seu cim més alt és el Tibidabo i on es troba el famós parc d'atraccions de la capital catalana. Collserola és, en general, un indret ideal per córrer, fer rutes en bicicleta o simplement passejar i respirar una mica d'aire pur.



Torre de Collserola. — Robert Peña/Arxiu del Parc

En segon lloc, ens referim al Parc Fluvial del Besòs, situat al llarg de 9 quilòmetres de llera del riu, des de la confluència amb el riu Ripoll fins al mar Mediterrani. És un dels espais verds més propers a la metròpoli, ja que forma part de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac (Vallès Occidental).



I, per últim, estem parlant del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquesta zona verda, especialment marcada per l'agricultura, forma part de 14 municipis, entre els quals es troba L'Hospitalet del Llobregat.

2. Arquitectura emblemàtica

Barcelona està repleta de joies arquitectòniques: la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, la Catedral, el Poble Espanyol, el Palau de la Música... Ara bé, la qüestió és descobrir edificis emblemàtics fora de la capital catalana.

Si comencem per Badalona, a banda del famós Pont del Petroli i la fàbrica Anís del Mono, pots visitar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, declarat Monument Històric-Artístic Nacional. Una anècdota curiosa és que els Reis Catòlics, benefactors del monestir, van rebre a Cristòfor Colom en aquest indret a la tornada del seu viatge al Nou Món, l'abril de 1493.

Pel que fa a L'Hospitalet del Llobregat, val la pena passejar pel carrer del Xipreret, on trobaràs tota una sèrie de masies de pedra i cases unifamiliars d'una sola planta. També es mereixen una visita la Fira Barcelona Gran Via i el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala.

Quan a Santa Coloma de Gramenet, pots descobrir el poblat ibèric del Puig Castellar, el Museu Torre Balldovina o l'Església Major; mentre que a Sant Adrià del Besòs trobaràs el Port Fòrum Barcelona.

3. Art i oci

El Barcelonès destaca amb diferència per la seva oferta artística i cultural. Si parlem del museus, entre molts d'altres, tenim: el MNAC, el Museu Picasso, el CosmoCaixa, el Museu d'Història de Catalunya, el Palau Robert, el Museu Marítim (Barcelona), la Casa dels Dofins (Badalona) o el Museu de L'Hospitalet del Llobregat. N'hi ha per a tots els gustos i edats.

Pel que fa a oci en general, hi ha un ampli ventall de coses a fer. Pots comprar en mercats de carrer o en centres comercials, com per exemple a L'illa Diagonal, al Gran Via 2 o al Màgic Badalona; veure una pel·lícula al Phenomena Experience, als Cinemes Verdi o a les Arenas de Barcelona; menjar en un bon restaurant o bé anar al teatre qualsevol dia de la setmana.

4. Vida nocturna

Finalment, la vida nocturna no es queda pas enrere: a banda de les mítiques discoteques com Apolo, Razzmatazz, Sutton o Jamboree, Barcelona compta amb moltíssims bars i locals a la Vila de Gràcia, a Marina o al Gòtic on sortir a ballar i passar una bona estona.