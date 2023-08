10 obres d'art urbà que amaguen els carrers de Barcelona

Són molts els que associen l'art a grans escultures, pintures realistes, arquitectura singular i especialment a museus i centres d'interpretació. Però va molt més enllà de tot plegat, i engloba conceptes molt diversos, com l'art urbà.

Especialment, les grans ciutats, però de mica en mica també les petites localitats, tenen obres d'art a l'aire lliure, siguin escultures, pintures, grafitis, performances o qualsevol mitjà que se'ns pugui acudir. Barcelona no n'és l'excepció i, per bé que potser no sempre ens hi fixem, guarda infinitat d'obres d'art urbà de gran valor.

En repassem 10 de les més destacades, però en trobarem infinitat més, especialment d'artistes anònims. Es tracta especialment de murals i escultures, alguns molt visibles i inevitables, però d'altres una mica més amagats.

Mural del petó

El món neix en cada besada és el nom dels que molts coneixen com el mural del petó, una obra del fotògraf Joan Fontcuberta i el ceramista Antoni Cumella de l'any 2014. Es tracta d'un fotomosaic fet amb ceràmica, ubicat a la plaça Isidre Nonell de Ciutat Vella, i està compost per fotografies enviades pels lectors del diari El Periódico, que en conjunt formen la fotografia d'un petó feta per Fontcuberta. S'ha convertit en una de les obres icòniques dels carrers de Barcelona.

'El món neix en cada besada'. — Canaan/Viquipèdia

Estàtua d'Anna Frank

Segur que són molts els que han passat per la plaça d'Anna Frank de la Vila de Gràcia, i no s'han adonat d'una escultura que hi ha en honor al personatge que dona nom a l'indret, i que és obra de Sara Pons Arnal (2001). La plaça es troba entre la travessia de Sant Antoni i el carrer de Jaén, prop de la parada de Metro de Fontana. Es va ubicar sobre el nou Centre Artesà Tradicionarius (CAT), concretament sobre del seu voladís d'entrada, quan fou inaugurat.

Centre Artesà Tradicionàrius amb l'escultura d'Anna Frank. — Ajuntament de Barcelona

Mural fotogràfic del barri del Besòs i el Maresme

Va ser al mes de març quan a la rambla de Prim es va inaugurar aquest mural fotogràfic de gran format que explica la història del barri del Besòs i el Maresme. Té 25 metres i es troba a la placeta situada entre el Menjador Solidari Gregal i l'Associació de Veïns i Veïnes El Besòs. La imatge central és de la rambla d'inicis dels anys 60 amb el Maresme a la dreta i, el Besòs, a l'esquerra. Està composta per 3.000 fotografies: 2.400 d'antigues del barri i 600 retrats actuals del veïnat. La coordinació i dinamització del mural ha anat a càrrec del col·lectiu artístic La Matrioska, nom amb el qual molt el coneixen.

Monument de Barcelona a Walt Disney

La mort de Walt Disney l'any 1966 va motivar l'artista Núria Tortras, que el novembre de 1969 va inaugurar un monument en honor a la cèlebre figura del dibuixant. El conjunt escultòric va néixer inspirat amb el film Bambi, i representa cinc cérvols saltant, just a les portes del Zoo. Monument de Barcelona a Walt Disney és una de les obres més reconegudes del parc de la Ciutadella, però no l'única, ja que n'hi ha més d'una quarantena que representen personalitats de la ciutat o fauna diversa.

Monument de Barcelona a Walt Disney. — Viquipèdia/Jordiferrer

Balcons de Barcelona

'Balcons de Barcelona'. — Canaan/Viquipèdia

El mural pictòric Balcons de Barcelona del grup Cité de la Création de Lió es troba a la plaça Pablo Neruda, a tocar amb el carrer dels Enamorats, a l'Eixample barceloní. Es va inaugurar l'any 1992, en el marc de la campanya Barcelona posa't guapa, ocupant tota la paret, i simula una façana plena de balcons on apareixen diversos personatges famosos coneguts relacionats amb la ciutat i el país. Són un total de 26, la gran majoria homes, com Cristòfor Colom, Pompeu Fabra o Pablo Picasso, o els presidents Francesc Macià, Lluís Companys o Josep Tarradellas. Les dones són Margarida Xirgu, Carmen Amaya, Raquel Meller i Mercè Rodoreda.

'El petó de la mort'

'El petó de la mort'. — PELYgROSA/Viquipèdia

El cementiri del Poblenou, així com d'altres de Barcelona, guarda infinitat de grans obres d'art, escultures en honor als difunts que hi reposen. El més cèlebre és El petó de la mort, obra de marbre feta l'any 1930 per encàrrec de la família de Josep Llaudet i Soler, al taller del tallador de marbre i escultor Jaume Barba. Es tracta d'una escultura extremadament realista, on veiem un home jove de genolls, aparentment mort, a qui per la banda esquerra se li aproxima la mort, personalitzada com l'Àngel de la Mort, que li besa el front.

Mural de Rosalía

Rosalía té diverses representacions a la ciutat de Barcelona, la majoria en forma de murals. Un dels més destacats (i dels primers) és el que l'any 2018 va fer el grafiter Oriol Martínez (artísticament conegut com Uriginal) al número 32 del carrer Creu Coberta del barri de Sants, ocupant un bloc de tres pisos. Es va fer especialment famós quan la cantant del Baix Llobregat va fer un retuit d'una foto de l'obra que representa la seva cara. Va afegir el text "Morí" reaccionant a la pintura, acompanyant d'un cor de color groc. Un altre mural recent de Rosalía és el que es pot veure a l'espai Play Now BCN, al Fòrum.

La B del Brossa

Al capdamunt del teatre conegut com a Espai Escènic Joan Brossa, entre els carrers Allada i Vermell, hi trobem una 'B' gegant, de color vermell i en horitzontal, reclinada en forma d'antifaç. Es tracta del darrer poema visual de Joan Brossa, de l'any 1998, dos mesos abans de la seva mort. Davant del local podem llegir una frase del poeta en una tarima: "Quan un país no va a l'hora, el primer que se'n ressent és el teatre". I també hi ha una espècie de banc vermell en forma de 'D'.

La 'B' de Brossa. — Viquipèdia

Mosaic del Pla de l'Os

El Mosaic del Pla de l'Os o Paviment Miró, és una mítica obra de 1976 parida per l'artista Joan Miró al pla de la Boqueria, a la Rambla de Barcelona. Va ser executat per Joan Gardy-Artigas, amb la col·laboració dels tallers Escofet, especialistes amb terratzo, una mescla de ciment blanc tenyit amb vidres de color triturats. L'obra va ser concebuda com una fita de toponímia, i la seva història està estretament lligada a la ciutat gràcies a la seva ubicació.

Mosaic de Miró. — Terra conservació i patrimoni/Ajuntament de Barcelona

Tvboy, l'art urbà al museu

L'obra de Tvboy 'Super Alexia'. — Tvboy

I acabem parlant per art urbà que ara ha arribat al museu. Fins a l'11 de setembre al Disseny Hub es pot veure l'exposició Tvboy. The invasion, que porta les obres d'aquest italià establert a Barcelona en un espai expositiu, fora del seu context original, el carrer. En total, 70 obres amb pintures originals sobre tela, instal·lacions i fotografies d'street art, que interactuen amb l'edifici a través de l'amor, el poder, els herois i la historia de l'art, troncals de Tvboy. És habitual veure pintures d'aquest artista pels carrers de Barcelona, algunes de les quals han passat a la història representants figures com Santa Rosalia, o amb diversos petons entre personatges famosos antagònics, com el mític de Leo Messi i Cristiano Ronaldo.