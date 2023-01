3 murals catalans, entre els 100 millors grafitis del món

Tres murals urbans de Catalunya es troben entre els cent finalistes del concurs internacional del millor grafiti a l'aire lliure del món del 2022, que organitza la web especialitzada Street Art Cities. L'objectiu del certamen és escollir l'obra més bonica, original i elaborada que s'ha pintat durant l'any arreu del planeta. I enguany, entre la llista de finalistes s'hi troben tres grafitis situats en parets d'edificis de Lleida, Penelles (Noguera) i Calafell (Baix Penedès), al costat d'altres 26 murals de l'Estat espanyol i 71 grafitis més estampats en indrets de tot el món.

En aquest cas, els grafitis ubicats a Catalunya premien la feina de tres artistes visuals catalans, Albert Bonet, Enric Casado i Gemma Gené, que amb aquesta nominació passen a formar part d'una selecta llista de finalistes al costat d'autèntiques obres d'art pintades durant els concursos més prestigiosos del món del grafiti urbà.

Les votacions per escollir quin és el millor grafiti a l'aire lliure del món es duen a terme fins el 31 de gener a través de la pàgina web de Street Art Cities, i potseriorment es donarà a conèixer quin és el mural premiat.

La dona i la poma de Lleida

A Lleida s'hi troba un singular mural dels artistes Albert Bonet i Enric Casado, una obra elaborada durant el Lleida PotFest, el Festival Internacional d'Art Urbà de Lleida, i ubicada a l'avinguda de les Garrigues. En aquella ocasió, els artistes estaven cridats a representar trets característics del barri de la Bordeta de Lleida, com a resultat de la feina comunitària que desenvolupen les associacions.

I el fruit d'aquella setmana de treball és el mural on es pot veure a una dona sostenint una poma, que té referències evidents a alguns cultius identificatius de la província lleidatana, com són la poma i el blat. Aquesta obra, ubicada en un dels principals accessos a Lleida "ha canviat per complet" l'entrada a la ciutat, segons Street Art Cities, que també especifica que "la mescla de realisme i colors plans, la paleta cromàtica perfectament escollida s'integra en el paisatge i ens dona la benvinguda a Lleida d'una manera única i especial".

Un gos carlí a les parets de Calafell

L'artista barcelonina Gemma Gené es guanya la vida com artista visual i com a il·lustradora relatant les històries d'en Mochi, el seu gos carlí que l'acompanya a tot arreu i que és protagonista de la tira 157ofGemma. En aquesta ocasió, l'autora va decidir estampar el rostre del gos a la façana d'un edifici del Carrer Marie Curie de Calafell perquè està convençuda que la cara amable del seu gos porta "alegria, pau i amor a la comunitat".

Psicodèlia a Penelles

La tatuadora i artista urbana neerlandesa Djoels va decidir pintar, en un format realista però amb tocs de psicodèlia, ombres i reflexes, el rostre d'un home i una iguana en una façana d'obra vista de Penelles, possiblement el poble català més emblemàtic del món dels grafitis, a la vora de Lleida. Djoels va realitzar aquest mural durant el Festival de Murals i Art Rural de Penelles, i ara ha estat seleccionada com a finalista dels 100 millors grafitis del món.