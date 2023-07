Espais expositius de Barcelona amb consciència climàtica

El planeta encadena dies calorosos que baten rècords històrics i el tema de l'emergència climàtica és present arreu, també als discursos artístics i als espais expositius. A Barcelona aquest juliol coincideixen tres propostes expositives que van des d'abraçar la idea del refugi climàtic a interrogar el visitant sobre el cost ambiental del capitalisme. Es poden visitar al Centre d'Arts Santa Mònica, al Pavelló Mies van der Rohe i al MACBA, i les tres des de la seva particularitat conviden a pensar on som i a reflexionar sobre la crisi climàtica.

El centre d'arts Santa Mònica se suma als refugis climàtics

El Santa Mònica se suma al projecte de refugis climàtics #RavalEstiuEducatiu i aposta per convertir-se en un espai verd i resilient davant l’emergència climàtica. Ho fa amb la instal·lació de TAKK ALPHA, Climate Shelter for Humans and Birds que converteix la terrassa del Santa Mònica en un refugi climàtic també per a ocells i diferents espècies.

La proposta artística ALPHA, Climate Shelter for Humans and Birds és una gran coberta que genera un espai d'ombra i conté branques i elements naturals que poden ser utilitzats per les aus. A més, un jardí a la part central refresca la temperatura del conjunt i un banc perimetral convida els usuaris a descansar i a establir un altre tipus de relacions de les que es veuen a les terrasses de la Rambla.

A banda, el centre està treballant també per implementar una sèrie de mesures en sostenibilitat i ecoeficiència promogudes pel Distintiu de garantia de qualitat ambiental (DGQA), el programa català d'etiquetatge ecològic.



Per fer front a les calorades, al Raval hi ha un total de 16 espais que ofereixen gratuïtament refugi climàtic, àrees de descans, wifi, climatització i aigua, espais per llegir o jugar en el marc del projecte comunitari #RavalEstiuEducatiu dinamitzat per la Fundació Tot Raval.

Reflexió sobre el cost ambiental del capitalisme

Qui s'acosti al pavelló Mies van der Rohe podrà veure fins al dia 23 com 10.000 bosses de plàstic han transformat l'espai. Es tracta de la instal·lació The cost of Money: Raft de Mark Cottle, que pretén reflexionar sobre l'alt cost humà i ambiental del capital.

La intervenció es materialitza a través de dues grans catifes formades per un entramat de 10.000 bosses de plàstic de diferents colors, que l'artista ha anat guardant abans que anessin a parar a les escombraries. Una de les peces se situa a l'interior del Pavelló i envolta el mur d'ònix, ocupant la major part de la planta de la sala noble; l'altra està en un extrem de la piscina gran, a l'exterior, com una gran bassa.

Es tracta d'un projecte itinerant que s'inicià a la casa Neutra a Silver Lake i que vincula el Pavelló Mies van der Rohe, referent del moviment modern, amb els resultats socials i ecològics que ens han portat a l'actual crisi mediambiental.

Retrospectiva de Nancy Holt al MACBA

Malgrat ser una de les pioneres del land art, moviment dels anys seixanta del segle passat, que vincula art i paisatge, Nancy Holt (Worcester, Massachusetts, 1938 - Nova York, 2014) no va tenir la repercussió ni el reconeixement que la seva feina mereix. Un greuge que el MACBA esmena amb la retrospectiva Nancy Holt / Dins fora que es pot visitar fins al gener de l'any vinent.

Pionera també en la imatge en moviment, Holt estava fascinada per les mesures del temps, l'economia i també l'ecologia, la sociologia o la ciència. La mostra del MACBA reuneix una selecció de treballs fets entre 1966 i 1992 que inclouen cinema, vídeo, fotografia, obres sonores, poesia concreta i documentació dels seus projectes.



Bàsicament, Holt es va preguntar tota la seva vida què vol dir mirar. Per això interrogava el seu públic dient "Què veus? Però què veus de debò?" Estava convençuda que les mirades i la percepció de les coses eren el punt de partida per transformar el món.